ETV Bharat / state

চহা খেতিয়কৰ দুই পুত্ৰৰ সাফল্যত গাঁৱত আনন্দৰ জোৱাৰ, সম্বৰ্ধনা টিএমপিকেৰ

সৰু পুত্ৰ জেইই এডভাঞ্চ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ আৰু ডাঙৰ সন্তান এমবিবিএছ ।

TMPK and the All Assam Tribal Sangha jointly felicitating JEE Advanced successful candidates
জোনাইত জেইই এডভাঞ্চ উত্তীৰ্ণক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : এজন চহা খেতিয়কৰ দুই পুত্ৰৰ সাফল্য়ত আন্দৰ লহৰ উঠিছে জোনাইৰ এটা অঞ্চলত । জোনাই সমজিলাৰ লাইমেকুৰী গাঁৱৰ এই খেতিয়কজনৰ এজন পুত্ৰই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিবিএছ সমাপ্ত কৰি জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু সৰু পুত্ৰই জেইই এডভাঞ্চ উত্তীৰ্ণ হৈ আইআইটিত নামভৰ্তিৰ বাবে হৈছে সাজু ।

জোনাই সমজিলাৰ লাইমেকুৰী গাঁৱৰ বিভীষণ পেগু নামৰ লোকজনে খেতি-বাতি কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । অশেষ কষ্ট কৰি সন্তানক পঢ়ুৱাইছে । বিভীষণ পেগুৰ দুই পুত্ৰৰ সফলতাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল অৱস্থা কেতিয়াও অধ্যয়নৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে ৷ মানসিক দৃঢ়তা আৰু কষ্টই সকলো বাধা আঁতৰাই সফলতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰি ৷

চহা খেতিয়কৰ দুই পুত্ৰৰ সাফল্যত গাঁৱত আনন্দৰ জোৱাৰ (ETV Bharat Assam)

বিভীষণ পেগুৰ ডাঙৰটো সন্তান প্ৰতীক পেগুৱে চলিত বৰ্ষত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিবিএছৰ অধ্য়য়ন সমাপ্ত কৰি বৰ্তমান জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে সৰু পুত্ৰ মনজিৎ পেগুৱে চলিত বৰ্ষত জেইই এডভাঞ্চ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ বৰ্তমান আইআইটিত অধ্যয়নৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ দুই পুত্ৰৰ এনে সফলতাই এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাইছে খেতিয়ক বিভীষণ পেগুৰ জীৱনলৈ ।

এই সফলতাৰ পিচতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল-সংগঠন । যোৱা শুকুৰবাৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৗবাঙ লাইমেকুৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে জোনাই জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হৈ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে প্ৰতীক পেগু আৰু মনজিৎ পেগুক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত টাকাম মিচিং পৰিণ কৗবাঙ লাইমেকুৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া এগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, " আমাৰ দৰে এনে গ্ৰাম্য় অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতীক পেগু আৰু মনজিৎ পেগুৱে এইদৰে সফলতা অৰ্জন কৰা বাবে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছো । টাকাম মিচিং পৰিণ কৗবাঙ লাইমেকুৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে জোনাই জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সদস্য়সকলে আজি পৰা দুবছৰ আগতেও এই ঘৰখনলৈ আহিছিলো । আমি ইয়ালৈ পুনৰ আহিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছো । কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ধন হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । জোনাই অঞ্চলত এতিয়া মিচিং যুৱ সমাজৰ মাজত ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এই দুজন যুৱকৰ আদৰ্শৰে মিচিং যুৱ সমাজ আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:কেৱল এটা খুঁটাতেই নহয়, সকলো ফ্লাই-অ'ভাৰত জুবিনৰ ছবি অংকন কৰক: পলাশ চাংমাই

বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
টাকাম মিচিং পৰিণ কৗবাঙ
ধেমাজি
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
FELICITATION OF TMPK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.