আজি অসম বিধানসভাত দাখিল হ’ব জুয়ে পোৰা তিৰাশীৰ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন

আজি অসম বিধানসভাত দাখিল হ’ব জুয়ে পোৰা তিৰাশীৰ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন
মঙলবাৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ ঐতিহাসিক হ’ব বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী । প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাখিল হ’ব বেচৰকাৰী প্ৰতিবেদন ।
Published : November 24, 2025 at 8:56 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 6:34 AM IST
গুৱাহাটী : "এইবাৰ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনখন হ’ব এক ঐতিহাসিক অধিৱেশন ।" মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ পাঁচদিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এই দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
২৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ৩০ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উপস্থাপন হ’ব তিনিখন নতুন আইনৰ বিধেয়ককে ধৰি ২৭ খন আইনৰ বিধেয়ক । লগতে জুয়ে পোৰা তিৰাশীৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ক দুখনকৈ তদন্ত আয়োগ— তিৱাৰী আয়োগ আৰু মেহতা আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদনো দাখিল কৰিব অসম চৰকাৰে । ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী প্ৰসংগত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ’ব সদনৰ মজিয়াত ।
“২৭ খনকৈ আইনৰ বিধেয়ক থাকিব । বহুবিবাহৰ পৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকলৈ ভূমি প্ৰদানৰ বিধেয়কলৈ বহুকেইখন বিধেয়ক আছে ৷ এইবাৰৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন এখন ঐতিহাসিক অধিৱেশন হ’ব ।” অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনক লৈ সোমবাৰে ৰঙিয়াত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব শীতকালীন অধিৱেশন
২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰৰ পৰা হ’বলগীয়া এই অধিৱেশনখনেই হ’ব বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ অন্তিমখন পূৰ্ণকালীন বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ সেয়ে প্ৰায় সকলো দিশৰ পৰাই বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে এই অধিৱেশনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ।
বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনখনৰ বাবে শাসক-বিৰোধী তথা সাধাৰণ জনতা সকলোৰেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই অধিৱেশনৰ ৰেহ-ৰূপৰ ওপৰত । প্ৰথম বিষয়টো হ’ল, অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতেই বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰে দাখিল কৰিব অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমত সংঘটিত ঘটনাৱলী সন্দৰ্ভত তদন্ত আয়োগৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন ।
প্ৰথমখন হ’ল, ত্ৰিভুৱন প্ৰসাদ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন । দ্বিতীয়খন মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৷ ইয়াৰ ভিতৰত তিৱাৰী আয়োগখন হ’ল অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া আয়োগ । আনহাতে, মেহতা আয়োগখন হ’ল বেচৰকাৰী আয়োগ— আছু আৰু সেই সময়ৰ গণ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত গঠন হোৱা আয়োগ ।
৪০ বছৰৰ পিছত বিধানসভাত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনখন কিয় ?
“ৰিপ'ৰ্টটো সম্যকভাৱে এক নিৰপেক্ষ ৰিপ'ৰ্ট । অসমৰ এক ডাঙৰ ইতিহাস নোহোৱা হৈ যাব যদিহে তিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপ'ৰ্টটো নোহোৱা হৈ যায় ৷” তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মতে, তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল এক সম্পূৰ্ণ শৈক্ষিক কচৰতহে ৷ এইখন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গঠন কৰা তদন্ত আয়োগ । তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ১৯৮৭ চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিছিল । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰা অনুসৰি, সেই সময়ত বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিছিল যদিও তাৰ প্ৰতিলিপি সদনত জনপ্ৰতিনিধিক দিয়া হোৱা নাছিল ।
কিন্তু সোমবাৰে চি পি আই এমৰ চাৰিবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্ষীয়ান কমিউনিষ্ট নেতা হেমেন দাসে সামাজিক মাধ্যমত জনোৱা অনুসৰি, সেই সময়ত বিধানসভাত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিল ৷ সেই সময়ৰ বিধায়ক হেমেন দাসে তিৱাৰী আয়োগৰ এই প্ৰতিবেদনখন লাভ কৰিছিল ৷
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, “১৯৮৩ চনত যেতিয়া অসমত ভয়ংকৰ অশান্তি হৈছিল, সংঘৰ্ষ হৈছিল, ২০০০ তকৈয়ো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়া চৰকাৰে তিৱাৰী কমিছন গঠন কৰিছিল । তিৱাৰী কমিছনৰ প্ৰতিবেদনখন যদিও সদনত পেচ কৰা হৈছিল কপীটো কাকো নিদিয়াকৈ বিষয়টো শেষ কৰা হৈছিল । ২৫ নবেম্বৰত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বিধানসভাত সকলো বিধায়কক বিতৰণ কৰা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে সেই সময়ত মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ দ্বাৰা মেহতা কমিছন গঠন কৰা হৈছিল । এই মেহতা কমিছনৰ সদস্য আছিল হিমাচল উচ্চ ন্যায়লয়ৰ ৰিটায়াৰ্ড চীফ জাষ্টিচ টি ইউ মেহতা, প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া গণেশ চন্দ্ৰ ফুকন আৰু কটন কলেজৰ অধ্যক্ষ ৰায়হান শ্বাহ ।”
উল্লেখ্য যে ব্যক্তিগত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সদন দাখিল কৰাৰ কোনো উদাহৰণ নাই যদিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুৰোধমৰ্মে পৰম্পৰা ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন বেচৰকাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন এইবাৰ সদনত দাখিল কৰিব অসম চৰকাৰে । কিয় তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে বেচৰকাৰী মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন চৰকাৰে দাখিল কৰিব সদনৰ মজিয়াত ?
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুক্তি, “চৰকাৰীভাৱে কৰা আৰু বেচৰকাৰীভাৱে কৰা দুয়োখন প্ৰতিবেদন একেলগে বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব, যাতে সেই সময়ৰ ঘটনাৱলীৰ সকলো ধৰণৰ ভিউজ ৰাইজে পাব পাৰে । অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ সেই ইতিহাসৰ কথা সকলোৱে জনা উচিত । অসম আন্দোলন কিয় হৈছিল নৱপ্ৰজন্মই জানিব পাৰিব । বিশেষকৈ গৱেষক ছাত্ৰ, অসম আন্দোলনক লৈ গৱেষণা কৰিব খোজা, জানিব খোজাসকলে এই দুই প্ৰতিবেদন পঢ়ি এটা সম্যক ধাৰণা ল’ব পাৰিব ৷"
আন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে যে প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাচুল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে 'আছাম নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউট ৰেগুলেচন অব ফীজ এক্ট'ৰ বিষয়ত অধিৱেশনত অনা হ’ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক । বৰ্তমানলৈ আইনৰ আওতাৰ বাহিৰত আছিল 'মাইনৰিটী ৰান ইনষ্টিটিউট'সমূহ । সেয়ে এইবাৰ বিধানসভাত এখন আইন আনিব অসম চৰকাৰে । এতিয়াৰে পৰা সংখ্যালঘু লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ মাচুল আন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰে নিৰীক্ষণ আৰু নিৰূপণ কৰা হ'ব ।
একেদৰে অসম চৰকাৰৰ প্ৰদেশিকীকৰণৰ নীতি সংশোধন কৰি নতুন আইন অনাৰ বাবে বিধেয়ক উপস্থাপন কৰিব । আনহাতে, বিধানসভাত চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ ভূমি চিলিং আইনৰ অধীনত চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ পৰা চৰকাৰে লৈ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নতুন বিধেয়ক আনিব এইবাৰৰ শীতকালীন অধিৱেশনত ৷ এই আইনৰ দ্বাৰা ২,১৮,৫৫৩ বিঘা ভূমি চাহ শ্ৰমিকক আৱণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । আইনখনৰ বাবে অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনাই, ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত বিধেয়ক উপস্থাপন কৰা হ'ব ।
আনহাতে, অসমত প্ৰটিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মূল ইছ্যু হৈ পৰা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে দাখিল কৰা হ’ব চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন ।
এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰে, "ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় মন্ত্রীসভাৰ প্ৰতিবেদনখন ২৬ নৱেম্বৰত এক বিশেষ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি খৰচি মাৰি আলোচনা কৰা হ'ব আৰু ২৭ নবেম্বৰত বিধানসভাত প্ৰতিবেদনখন উপস্থাপন কৰা হ'ব ।"