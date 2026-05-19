ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ
ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নোহোৱাত ক্ষোভ ।
Published : May 19, 2026 at 12:40 PM IST
মৰিগাঁও: তিৱা জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে তিৱা যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ । তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পূৰ্ণাংগ স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰিবলৈ সংগঠনটোৱে দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
মূল দাবী আৰু ক্ষোভ:
সোমবাৰে তিৱা যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলযোগে সংগঠনটোৱে তিৱা প্ৰধান এলেকাসমূহক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত কৰাৰ দাবীত চৰকাৰক সকীয়নি দিয়ে । সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তিৱা যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কৃষ্ণ কোঁৱৰে চৰকাৰৰ আওকণীয়া মনোভাবক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কোঁৱৰে কয়, "তিৱা জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী হৈছে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাটোক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনলৈ আনি পূৰ্ণাংগ স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰা; কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই দি আহিছে, কোনো কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।"
ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কাৰ্যকৰী :
ইতিমধ্য়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য় চৰকাৰ আৰু তিৱা সংগঠনৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কোঁৱৰে কয়, "কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই দায়িত্ব তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছিল । দীৰ্ঘদিন অতিবাহিত হোৱাৰ পিচতো বিষয়টো তেনেদৰেই আছে । তিৱা, ৰাভা আৰু মিচিংসকলৰ যিটো সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ যি ব্য়ৱস্থা সেয়া কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছো ।"
তিৱাসকলৰ অধিকাৰ আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ বাবে ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন অপৰিহাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰে আমাৰ ধৈৰ্য্যক দুৰ্বলতা বুলি ভাবিলে ভুল কৰিব ।"
মধ্য় অসমত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা :
মধ্য় অসমত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকলৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগতো এই সংগঠনটোৰ নেতৃবৃন্দ সৰৱ হৈ পৰে । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কোঁৱৰে কয়,"মধ্য় অসমত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ চৰকাৰে যি আখৰা চলাইছে, সেইকাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছো ।" এই ব্য়ৱস্থাৰ কাৰ্যকৰী নকৰিবলৈ তেওঁ ৰাজ্য় চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তিৱা ভাষাৰ প্ৰচলনৰ দাবী :
প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তিৱা ভাষাৰ প্ৰচলনৰ প্ৰসংগতো কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কোঁৱৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰা কৰা নাই ।"
ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ সকীয়নি :
আনহাতে,সংবাদমেলত ভাৰপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জয়ন্ত পাটৰে এই সংগ্ৰামখন আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি সকীয়াই দি কয়, "চৰকাৰে যদি অতি শীঘ্ৰে এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি নজনায়, তেন্তে অনাগত দিনত সমগ্ৰ তিৱা প্ৰধান অঞ্চল উত্তাল কৰি তোলা হ’ব ।" গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংগঠনটো বাধ্য হ’ব বুলিও নেতৃত্বই স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তিৱা যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ, বুদ্ধিজীৱী আৰু ভগ্নী সংগঠনসমূহক এই ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ যুঁজখনত একত্ৰিত হ’বলৈ আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
