ETV Bharat / state

ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বিতৰ্ক, আশ্বস্ত নহয় তিৱা সংগঠন

জাগীৰোডৰ ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বিতৰ্ক । স্থানীয় ৰাইজ, জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে বৈঠক ।

Tiwa organization is still not convinced despite regarding satellite township
প্ৰসংগ: ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বিতৰ্ক, আশ্বস্ত নহয় তিৱা সংগঠন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: জাগীৰোডৰ সিন্ধিখৰত প্ৰস্তাৱিত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰ যোৱা নাই । জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰকল্প বাতিল কৰাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো স্থানীয় ৰাইজ তথা তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহ সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হ’ব পৰা নাই ।

ইয়াৰেই পৰিণতিত বুধবাৰে পুনৰ মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যদিও এই আলোচনাৰ পৰা কোনো সুফল নোলাল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুব্ধ সংগঠনসমূহে । ​জাগীৰোডৰ সিন্ধিখৰ অঞ্চলত প্ৰশাসনে ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ স্থাপনৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।

প্ৰসংগ: ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বিতৰ্ক, আশ্বস্ত নহয় তিৱা সংগঠন (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰকল্পৰ বাবে ভূমি চিহ্নিত কৰি প্ৰশাসনে যেতিয়া জৰীপ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই স্থানীয় ভূমিপুত্ৰ তিৱা সমাজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । নিজৰ ভেটি-মাটি আৰু অস্তিত্ব হেৰুওৱাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰে স্থানীয় তিৱা গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকল । ​প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই জ্বলি উঠে আৰু সমগ্ৰ মধ্য অসমতে এক অনাকাংক্ষিত, যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ-মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । ​এই লৈ ​স্থানীয় ৰাইজ, তিৱা সংগঠন আৰু দল-সংগঠনৰ ব্যাপক গণ-আন্দোলন তথা তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত অৱশেষত নতশিৰ হ’বলৈ বাধ্য হয় জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ।

জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকা আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে যৌথভাৱে সিন্ধিখৰত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । আনকি মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উক্ত স্থানত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ স্থাপন নকৰাৰ এক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছিল ।

​প্ৰশাসনে লিখিতভাৱে প্ৰকল্প বাতিলৰ কথা জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু স্থানীয় লোকসকলৰ মনৰ পৰা উচ্ছেদ আৰু ভূমি হেৰুওৱাৰ ভয় সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি যোৱা নাই । থলুৱা অধিবাসীসকলৰ মতে, প্ৰশাসনিক মেৰপাকত ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোক পুনৰ প্ৰতাৰিত হ’বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে এক স্থায়ী আৰু আইনগত সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন । এজন স্থানীয় তিৱা নেতাই কয়,"কেৱল এটা কাগজৰ টুকুৰাত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই আমাৰ পৰম্পৰাগত ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে । প্ৰশাসনে আমাক স্থায়ী সমাধান দিব লাগিব ।"

সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ:

​এই সন্দেহ আৰু ক্ষোভৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বুধবাৰে কেইবাটাও তিৱা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ এটা সঁজাতী দল মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এক দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হয় ।

​সংগঠনসমূহৰ দাবী আছিল যে সিন্ধিখৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা তিৱা গাঁওসমূহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী উচ্ছেদ বা অধিগ্ৰহণ নহয়, তাৰ স্পষ্ট আইনী গেৰাণ্টী দিব লাগে ।

​বৈঠকৰ মূল বিষয়সমূহ:

  • ​ভূমিৰ স্থায়ী পট্টা: থলুৱা লোকসকলক ভূমিৰ স্থায়ী মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰা
  • ​ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা: চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত থলুৱা লোকক গৃহহাৰা নকৰাৰ স্থায়ী প্ৰতিশ্ৰুতি
  • সংগঠনৰ অভিযোগ: আলোচনা ইতিবাচক হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰশাসনৰ স্থিতি এতিয়াও অস্পষ্ট, যাৰ বাবে বৈঠকৰ পৰা কোনো সুফল পোৱা নগ’ল

​অৱশেষত, এই আলোচনা নিষ্ফল হোৱাৰ পিছত সিন্ধিখৰ আজিও শান্ত হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট হৈ পৰিছে । স্থানীয় ৰাইজ আৰু তিৱা সংগঠনসমূহে হুংকাৰ দিছে যে যদিহে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত নহয়, তেন্তে অনাগত দিনত তেওঁলোকে পুনৰ জংগী আন্দোলনৰ পথ বাচি ল’বলৈ বাধ্য হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: অসমীয়া জাতিক ভাগ ভাগ নকৰিব: অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ মন্তব্যত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এদিনীয়া ধৰ্মঘটত স্তব্ধ সকলো ঔষধৰ বিপণি: বুধবাৰৰ দিনটোত কেনেদৰে চলিছে বৰপেটা জিলা

TAGGED:

জাগীৰোড ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ
ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণ
তিৱা নেতা
ইটিভি ভাৰত অসম
JAGEROD SATELLITE TOWNSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.