তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে মৰিগাঁৱত ধৰ্ণা
তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সাতদফীয়া দাবী সম্বলিত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
Published : July 20, 2026 at 8:11 PM IST
মৰিগাঁও: সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সংস্থা (ATSU) আৰু বেল্ট ব্লক এণ্ড প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ যৌথ উদ্যোগত সোমবাৰে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সাতদফীয়া দাবী সম্বলিত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত থকা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিজৰ ন্যায়সংগত দাবীসমূহৰ সপক্ষে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । স্মাৰকপত্ৰত উত্থাপিত মূল সাতটা দাবী হ’ল:
- ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ: তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।
- পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা: নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ১১৩ খন ৰাজহ গাঁৱৰ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ।
- জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বাতিল: পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে ।
- চিবিআই তদন্তৰ দাবী: তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ভুৱা কামৰ অৰ্ডাৰ দি কেইবা কোটি টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগৰ চিবিআই তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।
- উচ্ছেদ অভিযান: জনজাতীয় বেল্ট-ব্লকৰ অন্তৰ্গত PGR, VGR আৰু NC ৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা বহিৰাগত, বাংলাদেশী আৰু অবৈধ বেদখলকাৰীক অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগে ।
- ভুৱা নামজাৰি বাতিল: সংৰক্ষিত জনজাতীয় বেল্ট-ব্লকৰ ভূমিত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ উচ্ছেদৰ লগতে অবৈধ ভূমি হস্তান্তৰ আৰু ভুৱা নামজাৰি অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে ।
- ভূমি পট্টা প্ৰদান: বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় ৰাইজক আকাশমাৰ্গেৰে চাৰ্ভে কৰি নগৰ সীমান্তৰ ১ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে ।
প্ৰতিবাদকাৰী নেতাসকলে সকীয়াই দিয়ে যে যদিহে চৰকাৰে এই ন্যায়সংগত দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ নকৰে, তেন্তে অনাগত দিনত আৰু অধিক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ