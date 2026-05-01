খ্ৰাম-বাঁহীৰ ছন্দত মুখৰিত ভেবেলী পথাৰ, উলহ-মালহেৰে উদযাপন তিৱাসকলৰ পিচাক পিছু দমাছি

ন-নদী ভেবেলী পথাৰত উদযাপন কৰা হৈছে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ । প্ৰধানতঃ ব'হাগ মাহত তিৱাসকলে এই পিচাক পিছু দমাছি উৎসৱ পালন কৰে ৷

পিচাক পিচু দমাছি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 10:40 AM IST

ধেমাজি : অসমৰ ভৈয়ামত বাস কৰা অন্যতম ভূমিপুত্ৰ হৈছে তিৱা জনগোষ্ঠী ৷ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কৃষ্টি -সংস্কৃতি, ভাষা আদিয়ে অসমৰ সংস্কৃতিৰ ভঁড়াল চহকী কৰি ৰাখিছে ৷ জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবেলিও সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ‘পিচাক পিচু দমাছি’ ৷

ন-নদী ভেবেলী পথাৰত উদযাপন কৰা হৈছে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ । প্ৰধানতঃ ব’হাগ মাহত তিৱাসকলে এই পিচাক পিচু দমাছি উৎসৱ পালন কৰে ৷ ইয়াক একপ্ৰকাৰে তিৱা বিহু বুলিও ক’ব পাৰি ৷ এই উৎসৱত পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পিন্ধি পুৰুষ-মহিলাসকলে নৃত্য-গীত পৰিৱেশন কৰে ৷

ধেমাজিত পিচাক পিচু দমাছি উদযাপন

যোৱা ২৯ আৰু ৩০ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ভেবেলী পথাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ধেমাজি জিলাত বসবাস কৰা তিৱা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় । জনগোষ্ঠী নৃত্য-গীত, সাহিত্য ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতা, বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তথা সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

জিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পৱন পাটৰে শুভাৰম্ভ কৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত জনগোষ্ঠীটো কেইবা শতাধিক লোকে পৰম্পৰা পোছাক পৰিধান কৰি অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে পুৰুষ -মহিলাই জনগোষ্ঠীটোৰ পৰম্পৰাগত মুকলি বিহু পৰিৱেশন কৰে ৷

এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সদৌ ধেমাজি জিলা তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মৃদুল বৰদলৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘পাংচি’ উন্মোচন কৰে ৷ সভাত কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে ৷

ইপিনে সাম্প্ৰতিক সময়ত চৰ্চাৰ অভাৱ ঘটা জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি -সংস্কৃতি এই অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এই কৃষ্টি জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠান উদযাপন কৰি অহা বুলি মন্তব্য কৰে সদৌ ধেমাজি জিলা তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল লালুঙে ৷

তেওঁ কয়, “প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো সদৌ ধেমাজি জিলা তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই আমি ছটা আঞ্চলিকত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিহুটি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ৷ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ গোগামুখ আঞ্চলিকৰ সহযোগত পিচুখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ৷ আমাৰ তিৱাসকলৰ হেৰাই যাবলৈ ধৰা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ, সংৰক্ষণ আৰু পৰিবৰ্ধনৰ কাৰণে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা সদায় দায়বদ্ধ ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে পৰম্পৰাৰগত সামাজিক অনুষ্ঠান ‘ছামাদি’ কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত ‘টঙী ঘৰ’ আদি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পিচাক পিচু দমাছিত ৷ লক্ষণীয় যে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি পিচাক পিচু দমাছি অনুষ্ঠানত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ সহস্ৰাধিক পুৰুষ-মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি জীপাল কৰি তোলে ভেবেলী পথাৰ ৷

