ঐতিহাসিক গোভা ৰজাৰ ব’হাগ বিহুত পৰম্পৰাগত ৰণনৃত্য
খ্ৰাম, থুৰাঙৰ সুৰত জীপাল বৰপাম । গোসাঁই উলিওৱা মেলাত দেও বিচনীৰে বিচিলে ৰজাক ।
Published : April 26, 2026 at 2:34 PM IST
মৰিগাঁও: জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত গোভা ৰজাৰ ব'হাগ বিহু অসমৰ তিৱা সমাজৰ এক অনন্য আৰু ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা । এই উৎসৱ কেৱল বিহুৱেই নহয়, ই গোভা ৰাজ্যৰ ঐতিহ্য আৰু ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিফলন ।
ৰাজকীয় পৰম্পৰা:
গোভা ৰজাৰ এই বিহু উৎসৱত গোভা দেউৰজাৰ উপস্থিতি আৰু ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য় কৰা হয় । পৰম্পৰা অনুসৰি, ৰজাক তেওঁৰ পাত্ৰমন্ত্ৰী আৰু প্ৰজাসকলে লগত লৈ বিহুৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । সাধাৰণতে জাগীৰোডৰ সমীপৰ গোভা (যাক তিৱাসকলৰ ঐতিহাসিক ৰাজধানী বুলি গণ্য কৰা হয়) অঞ্চলত এই বিহু অনুষ্ঠিত হয় । বিহুৰ সময়ত গোভা ৰজাৰ চোতালত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । ইয়াত তিৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ চানেকি দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
খ্ৰাম, থুৰাঙৰ সুৰত জীপাল বৰপাম :
এই বিহুত গোভা ৰজাক সন্মান জনাই তেওঁৰ সন্মুখত নাচ-গান পৰিৱেশন কৰা হয় । এই উৎসৱত পৰম্পৰাগত তিৱা গীত আৰু নৃত্যৰ (যেনে পিন্ধা বিহু) প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । খ্ৰাম (ঢোল), থুৰাং (বাঁহী) আদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ সুৰত সমগ্ৰ পৰিৱেশ জীপাল হৈ পৰে । অঞ্চলটোৰ ৰাইজ তথা বিহুৱা দলবোৰে ৰজাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল’বলৈ আহে ।
ঐতিহাসিক গুৰুত্ব অনুসৰি জাগীৰোড অঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় জোনবিল মেলাৰ সৈতে গোভা ৰজাৰ যি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে, ঠিক তেনেদৰে ব'হাগ বিহুৰ এই পৰম্পৰাইও তিৱা জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । ই কেৱল এক ধৰ্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই নহয়, বৰঞ্চ ইতিহাসক সুঁৱৰি একত্ৰিত হোৱাৰ এক মাধ্যম ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজদৰবাৰৰ সভাপতি জুৰচিং বৰদলৈয়ে কয়, "বেদৰ বিহুৰ সাত দিনৰ পিচত এই বিহু অনুষ্ঠিত হয় । শনিবাৰৰ পৰা এই গোভা বিহু অনুষ্ঠিত হয় । এই দিনটোত আমি বিষ্ণুপূজা কৰো । ইয়াত এখন মেলা অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াতেই ৰজাক বিচনীৰে বিচি দিয়া হয় । ইয়াৰ পিচতহে গোভা ৰাজ্য়ৰ প্ৰজাসকলে বিচনী ব্য়ৱহাৰ কৰে ।"
গোসাঁই মেলা :
এই উৎসৱত জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে জাগীৰোডবাসীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । বেদৰ বিহুৰ এসপ্তাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় গোভা ৰজাৰ ব'হাগ বিহু ৷ এই বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে জাগীৰোডৰ ঐতিহাসিক গোভা আৰু পশ্চিম নগাঁও ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ বৰপামত অনুষ্ঠিত হয় গোসাঁই মেলা ৷
পৰম্পৰাগত ৰণনৃত্য :
ৰাজকীয় পৰম্পৰাৰে দুয়ো ৰাজ্যৰ ৰজাই নিজ নিজ পাৰিষদবৰ্গৰ সৈতে তিৱাসকলৰ যাদুৱা গোসাঁইক নামঘৰৰ পৰা কান্ধত তুলি উপস্থিত হয় মেলাথলীত ৷ মেলাথলীত সজাই থোৱা অস্থায়ী পঁজাত দুয়ো ৰজাই জিৰণি লোৱাৰ পিছত নিজ নিজ পাৰিষদবৰ্গৰ সৈতে ৰণনৃত্য কৰে ৷ হাতত ঢাল-তৰোৱাল লৈ কৰা ৰজাৰ এই ৰণনৃত্য চাবলৈ সমবেত হয় বহু লোক ৷
গোসাঁই উলিওৱা মেলাত দেও বিচনীৰ ব্য়ৱহাৰ :
অতীতত বহিঃ শত্ৰুক পৰাস্ত কৰিবলৈ ৰণক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত গোভা ৰজা আৰু পশ্চিম নগাঁও ৰজাই এইদৰে নিজ সৈন্যসামন্তৰ সৈতে কৰিছিল যুদ্ধৰ আখৰা ৷ তদুপৰি বহিঃশত্ৰুৰ সৈতে যুদ্ধত কেনেকৈ জয়ী হৈছিল, সেই সকলো দিশ এই গোসাঁই উলিওৱা মেলাত আজিও প্ৰতীকি ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাজপাৰিষদ বৰ্গই ৷
এই মেলাথলীত যাদুৱা গোসাঁইৰ লগতে গোভা ৰজাক দেও বিচনীৰে দিয়া হয় বতাহ ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি তাৰ পিছতহে গোভা ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলে ব্যৱহাৰ কৰে বিচনী ৷ গোসাঁই মেলা উপলক্ষে তিৱা নৃত্যগীত পৰিৱেশনেৰে মুখৰিত হয় দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বৰপাম ৷
