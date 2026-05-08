কংগ্ৰেছক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি আক্ৰোশৰ বলি হ'ল নেকি তিতাবৰৰ ৰূপালী দাস !
তিতাবৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়া লোকৰ দোকান ৷
Published : May 8, 2026 at 6:00 PM IST
যোৰহাট : গণতান্ত্ৰিক দেশত পচন্দ অনুসৰি ধৰ্ম গ্ৰহণ, ভোটদান, ৰাজনৈতিক দলক সমৰ্থন কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকক প্ৰদান কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ৷ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা চাৰিদিন হৈ গ'ল, তাৰ পাছতো একাংশ লোকে টাৰ্গেট কৰিছে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়া লোকক ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিশা তেনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত ৷ অভিযোগ অনুসৰি, তিতাবৰৰ ৰূপালী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাই কংগ্ৰেছক সমৰ্থন জনায় সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিল ৷ মুকলিকৈ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে তিতাবৰৰ ৰূপালী দাস নামৰ মহিলাগৰাকী দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ কিয়নো বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত তিতাবৰ ৰঙাজান তিনিআলিত থকা ৰূপালী দাসৰ ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷ ফলত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগতে বহু অন্যান্য সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় ।
স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লগতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৰূপালী দাসৰ পৰিয়ালটোৰ । এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ৰূপালী দাসে কয়,"শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ১ মান বজাত দুৰ্বৃত্তই আমাৰ দোকান ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷ তেতিয়া আমি শুই আছিলো ৷ ৰাতি ফেন চলি আছিল বাবে গম পোৱা নাছিলো ৷ কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আমাৰ পৰিয়ালটো ৰক্ষা পোৱাৰ লগতে জুই নিৰ্বাপিত কৰিব পৰিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়," আমি কংগ্ৰেছক ভাল পাওঁ ৷ সেয়ে সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকো ৷ সেয়ে আমাৰ পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰিলে ৷ বটলত পে'ট্ৰল ভৰাই মোৰ দোকান জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই । আমাৰ পৰিয়ালটোক শেষ কৰি দিয়া পৰিকল্পনাৰে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল ৷ এনেকুৱা কৰাতকৈ আমাক ভিতৰত মাৰি পেলাওক, আমি একো নকও ৷"
