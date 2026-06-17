পৰিৱেশ অনুকূল হ'লেও পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে ই-ৰিক্সা: তিনিচুকীয়াত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান

পৰিৱেশ অনুকূল হ'লেও পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে ই-ৰিক্সা: তিনিচুকীয়াত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান
সঠিক নথি পত্ৰ নোহোৱা ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন ।
Published : June 17, 2026 at 8:51 PM IST
তিনিচুকীয়া: বিগত কিছু বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজপথত ই-ৰিক্সা অধিক চলা দেখা গৈছে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ বিকল্প বৈদ্যুতিক বাহন হিচাপে বহু স্থানত এই ই-ৰিক্সা অধিক হোৱা দেখা গৈছে ।
অৱশ্যে পৰিৱেশ অনুকূল হ'লেও পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল হৈ পৰিছে এই ই-ৰিক্সাবোৰ । বিশেষকৈ চহৰ বা নগৰ অঞ্চলত এই ই-ৰিক্সাবোৰ যানজঁটৰ অন্যতম কাৰক হৈ পৰিছে । আনকি পৰিবহণ বিভাগেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে । তাতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে যে বহু স্থানত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলি আছে ই-ৰিক্সাবোৰ ।
ৰাজ্যৰ বাণিজ্যিক চহৰ হিচাপে জনাজাত তিনিচুকীয়াতো একেই সমস্যা । যাৰ বাবে তিনিচুকীয়া চহৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা যানজঁটৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে চহৰখনত নথিপত্ৰবিহীন ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলোৱা হয় । চহৰখনত যানজঁটৰ সৃষ্টিত ই-ৰিক্সাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । যাৰ বাবে পূৰ্বে জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই চালকসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
১৫ দিনীয়া সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীত প্ৰশাসনে ই-ৰিক্সা চালকসকলক সকলো নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । সজাগতা কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতো বহু ই-ৰিক্সা চালকে যান-বাহন আইন উলংঘন কৰি থকা দেখা গৈছে । যাৰ বাবে ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগ আৰু পৌৰসভাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । অভিযানৰ সময়ত আইন উলংঘনকাৰী ই-ৰিক্সা চালকৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ই-ৰিক্সা জব্দও কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "যোৱা ১৫ দিন ধৰি অবৈধ ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ । ১৫ দিন শেষ হোৱাৰ পিছত আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ । যিবোৰ ই-ৰিক্সা অবৈধভাৱে চলি আছে সেইবোৰ আমি জব্দ কৰি আছোঁ ।"
আনহাতে তিনিচুকীয়া পৌৰসভা কাৰ্যবাহী বিষয়া ড৹ নয়নজ্যোতি নাথে কয়, "যিহেতু ই-ৰিক্সাৰ সংখ্যা বহুত বেছি আছে । প্ৰায় ৫ হাজাৰ আছে । কিন্তু বহুতৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, ফিটনেচ নাই, ই-ৰিক্সাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই । বহুত অবৈধ ই-ৰিক্সা ৰাজপথত চলি আছে । যাৰ বাবে ৰাজপথ সুৰক্ষিত নহয় । মানুহৰ দুৰ্ঘটনা হয় । সেইকাৰণে অভিযান চলোৱা হৈছে । ইয়াৰ আগতে আমি মানুহক বুজাইছোঁ । বহুতে নথিপত্ৰ ঠিক কৰিলে । যিবোৰে কৰা নাই সেই ই-ৰিক্সাবোৰ জব্দ কৰা হৈছে ।" যাত্ৰী সুৰক্ষা আৰু পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ধৰণৰ অভিযান চলি থাকিব বুলিও প্ৰশাসনে সকীয়াই দিছে । আনহাতে প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপক সচেতন ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :