তিনিচুকীয়াৰ জাগুনস্থিত আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত সন্দেহযুক্ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ

তিনিচুকীয়াৰ জাগুনস্থিত আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত সন্দেহযুক্ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ
পুৱতি নিশা জাগুনস্থিত আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত সন্দেহযুক্ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ । প্ৰায় ৩-৪ জন কামাণ্ডো আহত হোৱাৰ খবৰ ৷
Published : March 22, 2026 at 9:56 AM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়াৰ জাগুনস্থিত আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো শিবিৰত সন্দেহযুক্ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ । পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ বজাত কামাণ্ডোৰ শিবিৰত আৰ পি জি (RPG) ৰে ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণত প্ৰায় ৩-৪ গৰাকী কামাণ্ডো জোৱানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ । ইয়াৰে ভিতৰত তিনিগৰাকীৰ আঘাত গুৰুতৰ বুলি স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আৰক্ষী ওপৰত সংঘটিত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে উজনি অসমত । জানিব পৰা মতে, আহত কামাণ্ডো জোৱান কেইজনক ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত উজনি অসমৰ কেবাটাও স্থানত আলফা স্বাধীনে কূটাঘাত সংঘটিত কৰি আহিছে ৷ সেনাৰ চাউনীৰ সমীপত বিস্ফোৰণৰ লগতে গুলীচালনাৰ ঘটনাও সংঘটিত কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই ৷
যোৱা ৫ মাৰ্চত ইটিভি ভাৰত অসমত প্ৰকাশিত এক খবৰ অনুসৰি চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছিকিউৰিটী ষ্টাডীজ নামৰৰ এটা সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমত কূটাঘাত সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
বিবৃতিটোত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আলফা (স্বাঃ), বাংলাদেশী জনজাতীয় সশস্ত্ৰ সংগঠন পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম জন সংহতি সমিতি (পি চি জে এছ এছ), ৰোহিংগীয়া ছলিডাৰিটী অৰ্গেনাইজেচন (আৰ এছ অ') আৰু আৰ্কান ৰোহিংগীয়া ছেলভেচন আৰ্মী (এ আৰ এছ এ) আদি বিদ্ৰোহী সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে অসমত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
সংস্থাটোৰ এগৰাকী সদস্য স্বপন দেৱবৰ্মাই কয়, "২০২৫ চনৰ ৯-১১ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশৰ ডি জি এফ আই (Directorate General of the Forces Intelligence) আৰু পাকিস্তানৰ আই এছ আইয়ে (ISI) ক্ৰমে এ আৰ এছ এ, আৰ এছ অ', আলফা (স্বাধীন), পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম জন সংহতি সমিতি (ছাণ্টু)ৰ দৰে বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে কক্স বজাৰত দুদিনীয়া মাৰাথন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমান ৰোহিংগীয়া বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ জৰিয়তে অস্ত্ৰৰ যোগান ধৰা হৈছে আৰু উত্তৰ-পূবত কূটাঘাতৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে কক্স বজাৰৰ পি চি জে এছ এছৰ প্ৰতিনিধি বিধায়ক চাকমাই ২০২৬ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ৫০ টা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । পি চি জে এছ এছ (ছান্টু)য়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহীসকলক চট্টগ্ৰামত পশ্চিমীয়া এজেন্সীৰ পৰা ক্ৰয় কৰা ভয়ংকৰ ৰকেট ইন্ধন যোগান ধৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ৰকেট ইন্ধন দলংবোৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।"
এতিয়া আলফা (স্বাঃ) ৰ এই সন্দেহজনক আক্ৰমণে সেই আশংকা অধিক ঘনীভূত কৰিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত কূটাঘাত ৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী ৷
