লক্ষীপথাৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড; জীৱন্তে কাটি নিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ দুয়োটা দাঁত

লক্ষীপথাৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড; জীৱন্তে কাটি নিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ দুয়োটা দাঁত
Published : April 18, 2026 at 7:21 AM IST
তিনিচুকীয়া: লক্ষীপথাৰ বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৷ জীৱন্তে এটা দঁতাল হাতীৰ দুয়োটা দাঁত কাটি নিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৷ বন বিভাগক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে এটা দঁতাল হাতীৰ দাঁত গুৰিতে কাটি নিয়া ঘটনাই তিনিচুকীয়া জিলাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীটোৰ মাউতে সদৰী কৰা অনুসৰি, মাৰ্ঘেৰিটাৰ সোণজয় দোৱানীয়া নামৰ লোকজনৰ মালিকানাধীন মংগল সিং নামৰ হাতীটো চৰাবৰ বাবে বন বিভাগক অৱগত কৰি লক্ষীপথাৰ বনাঞ্চলত ৰাখিছিল । আনদিনাৰ দৰে যোৱা ১৪ এপ্ৰিলতো সন্ধিয়া হাতীটো নিৰ্দিষ্ট স্থানত বান্ধি থৈ মাউতজন ঘৰলৈ যায় ৷ পাছদিনা অৰ্থাৎ ১৫ এপ্ৰিলৰ পুৱা আহি নিৰ্দিষ্ট স্থানত হাতীটো প্ৰত্যক্ষ নকৰাত বিচাৰ খোচাৰ কৰে ।
মাউতে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পূৰ্বে কেবাবাৰো হাতীটোৱে বান্ধোনৰ পৰা খোল খাই কাষৰীয়া অঞ্চলত বিচৰণ কৰিছিল ৷ সেইদিনাও তেনে সন্দেহ কৰি কাষৰীয়া অঞ্চলত অনুসন্ধান চলায় । বহু সময়ৰ অন্তত অত্যন্ত দুৰ্বল অৱস্থাত বনাঞ্চলৰ মাজত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰে যদিও দুয়োটা দাঁত চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি লৈ যায় । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰাত হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিৰ্মমভাৱে জীৱিত হাতীটোৰ দাঁত কাটি নিয়া কাণ্ডক সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে । এই কাৰ্যক মানৱতাৰ চূড়ান্ত স্খলন বুলি অভিহীত কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে ৷ আনহাতে, বনবিভাগৰ ডিগবৈ সংমণ্ডলৰ নিচেই কাষৰীয়া অঞ্চলতে যদি এনে কাৰ্য সংঘটিত হয় দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যপ্ৰাণী কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলিও সচেতন মহলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
