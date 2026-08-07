ETV Bharat / state

দৰমহা নীতি সলনিৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ

প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক 'এছএনএ-স্পৰ্শ' মডিউল যোগে দৰমহা প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰাৰ দাবীত তিনিচুকীয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ।

Tinsukia primary teachers protest against SNA Sparsh salary system
দৰমহা নীতি সলনিৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক 'এছএনএ-স্পৰ্শ' মডিউলযোগে দৰমহা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰে শিক্ষকসকলে ৷

এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ সংগঠনটোৰ সভাপতি বিৰেশ্বৰ চাউৰকে কয় যে, ১৯৪৯ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । একেদৰে তিনিচুকীয়া মহকুমা শাখাইও বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ মৰ্যাদা আৰু চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

দৰমহা নীতি সলনিৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সন্মিলনীৰ মতে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত টেটভিত্তিক বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলে প্ৰথমে নিৰ্দিষ্ট দৰমহা আৰু পিছলৈ গ্ৰেডভিত্তিক দৰমহা লাভ কৰি আহিছে । এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰৰ অনুমোদিত নিয়ম অনুসৰিয়েই সম্পন্ন হৈছিল আৰু শিক্ষকসকলৰ এছআইইউ (Special Investigation Unit) অনুমোদনো সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলিও সন্মিলনীয়ে দাবী কৰে ।

কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে 'SSA/Acts/SNA-SPARSH/41/2026' নম্বৰৰ পত্ৰৰ জৰিয়তে বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা এছএনএ-স্পৰ্শ মডিউলযোগে প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়াত শিক্ষক সমাজৰ মাজত গভীৰ উদ্বেগ আৰু অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে । সন্মিলনীৰ মতে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ।

তিনিচুকীয়াত মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি বিৰেশ্বৰ চাউৰকে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শিক্ষকসকল কোনো পৰীক্ষামূলক বিষয় নহয় । চৰকাৰে সময়ে সময়ে নীতি সলনি কৰি শিক্ষকসকলক মানসিকভাৱে অস্থিৰ কৰি তোলা উচিত নহয় । বিশেষকৈ বহু বছৰে বিদ্যালয়ত নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই অহা শিক্ষকসকলক পুনৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক । এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এছএনএ-স্পৰ্শ মডিউলযোগে দৰমহা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক । পূৰ্বৰ ব্যৱস্থাৰে নিয়মিতভাৱে দৰমহা প্ৰদান নিশ্চিত কৰক ।"

এইধৰণৰ বিভিন্ন দাবীৰে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিচুকীয়া মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে ১ ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

শ্ৰেণীকোঠা এৰি লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ

TAGGED:

শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ
এছএনএ স্পৰ্শ
প্ৰাথমিক শিক্ষক
ইটিভি ভাৰত অসম
TEACHERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.