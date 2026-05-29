আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন, NIA য়ো চলাইছে তদন্ত

আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন, NIA য়ো চলাইছে তদন্ত
উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ সহযোগত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুৰ মহম্মদ আৰু মহম্মদ সোভমক ৷ NIA ৰ দলে তিনিচুকীয়াত বাহৰ পাতি নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : May 29, 2026 at 7:12 AM IST
তিনিচুকীয়া: আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইজনৰ পাছত সিজনক । সমগ্ৰ ঘটনাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এক বৃহৎ সফলতা । তিনিচুকীয়াৰ আছু নেতা সমৰ গোঁহাই, সংবাদকৰ্মী দেৱাশিস গোঁহাই, যোৰহাটৰ ডিপু চেতিয়া পাত্ৰ, নাহৰকটীয়াৰ মৃত্যুঞ্জয় কোঁৱৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ শ্বেইখ ৱাছীৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত বুধবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ সংবাদকৰ্মী হিৰণ্ময় মৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
সমান্তৰালভাৱে উক্ত গোচৰত পুনৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়ে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ সহযোগত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুৰ মহম্মদ আৰু মহম্মদ সোভমক ৷ ইতিমধ্যে ধৃত দুয়োকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা । ধৃতসকলৰ ভিতৰত সমৰ গোঁহাই আৰু ডিপু পাত্ৰ চেতিয়াক তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পাছত বুধবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
তাৰ বিপৰীতে বুধবাৰেই দেৱাশিস গোঁহাই, মৃত্যুঞ্জয় কোঁৱৰ, শ্বেইখ ৱাছীৰক পুনৰ পাঁচ দিনৰ বাবে আৰু বৃহস্পতিবাৰে হিৰণ্ময় মৰাণক আদালতত হাজিৰ কৰি দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদৰী কৰা অনুসৰি তিনিচুকীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলে আলফা স্বাধীনৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰি সেই ধন শ্বেইখ ৱাছীৰৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে সঠিক স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰে । উক্ত ঘটনাৰ সৈতে যোগসূত্ৰ বিচাৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ তিনিচুকীয়াৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকৰ সৈতে যোগসূত্ৰ থকাৰ ঘটনাই এক বৃহৎ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ NIA ৰ এটা দলে তিনিচুকীয়াত বাহৰ পাতি নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো ৰহস্যৰ পৰ্দা আঁতৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
