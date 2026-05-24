আলফা(স্বা) ৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ : আছু নেতাসহ আটক চাৰিগৰাকী
জব্দ নগদ দুই লাখ টকা ৷ তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত অভিযুক্ত ৷
Published : May 24, 2026 at 10:20 PM IST
তিনিচুকীয়া: আলফা(স্বা) ৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আছু নেতাসহ চাৰিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় দাসে জানিব দিয়া অনুসৰি, চোৰাংচোৱা আৰু আৰক্ষী বিশেষ খবৰৰ চলোৱা বিগত ২৪ ঘণ্টাত চলোৱা অভিযানত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক তিনিচুকীয়া ককৰাতলীৰ সমৰজ্যোতি গোঁহাই(৩৮), কাকপথাৰৰ দেৱাশীষ গোঁহাই(২৭), নাহৰকটীয়াৰ মৃত্যুঞ্জয় কোঁৱৰ(৩৯) আৰু যোৰহাটৰ ডিপু চেতিয়া পাত্ৰ(৩০) ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
ধৃত চাৰিওগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰসমূহ হৈছে ক্ৰমে - 98/2026 U/S 61(2)/147/149/308(4)/109/3(5) of BNS R/W 10/13/16(1)(b)/17/18/19/38(2)/39(2) OF UA(P) Act, 3/4/5 of Explosive Substances Act; R/W Section 25(1)(a) of Arms Act and Tinsukia PS Case No. 110/2026 U/S 61(2)/148/150/308(4)/308(5) of BNS R/W Section 10/13/17/38(2)/40(2) of UA(P) Act.
ধৃত চাৰিওগৰাকীকে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ কাৰণে নিজৰ জিম্মাত লৈছে । সমান্তৰালভাৱে ধৃত চাৰিগৰাকীৰ সংযোগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰ জিলাত শ্বেইখ বছিৰ নামৰ আন এগৰাকী লোকক মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে মহাৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ জিম্মাত লৈছে । তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে ধৃত চাৰিগৰাকীৰ পৰা নগদ ২ লাখ টকাসহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে ৷ ধৃত চাৰিগৰাকীয়ে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধনখিনি সংগ্ৰহ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ লোকজনৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ শ্বেইখ বছিৰে ধনখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
সমান্তৰালভাৱে দেৱাশীষ গোঁহাইৰ বেংকৰ লেনা-দেনা আৰু ভ্ৰমণৰ তথ্যসমূহো যথেষ্ট সন্দেহজনক । সমগ্ৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক লোক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।