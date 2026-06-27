ETV Bharat / state

অসমীয়াৰ দ্বাৰা অসমীয়াক হত্যা কৰাৰ আলফা(স্বাঃ)ৰ পৰিকল্পনাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ চেঁচাপানী

ভয়ংকৰ কূটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া ৷ চহৰখনত নিৰীহক হত্যা কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিছিল আলফা(স্বাধীন)ৰ দুজনকৈ কেডাৰ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰ...

Tinsukia Operation
নিৰীহক হত্যা কৰি সন্ত্ৰাসৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আলফা(স্বাধীন)এ ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : June 27, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : পাকিস্তান বা জম্মু-কাশ্মীৰ নহয়, এইবাৰ অসম মুলুকতে নিৰীহক হত্যা কৰি কূটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুজন যুৱকে ৷ হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ম্য়ানমাৰ পৰা অৰুণাচল হৈ তিনিচুকীয়া জিলাত তেজৰ ফাকু খেলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যুৱকদ্বয়ে ৷ দুটাকৈ বেগত মাৰণাস্ত্ৰ ভৰ্তি কৰি সানি তিনিচুকীয়া চহৰত যধে মধে গুলীচালনা তথা গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰি আজমল কাছভ হোৱাৰ বাবে দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকে পৰিকল্পনা কৰিছিল৷

কিন্তু... সৌভাগ্যক্ৰমে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত এই পৰিকল্পনা বিফল হয় ৷ তিনিচুকীয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা দুই অসমীয়া যুৱকক অসম আৰক্ষীয়ে সফলতাৰে অভিযান চলাই আটক কৰি বৰ্তমান নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে ৷

ভয়ংকৰ কূটাঘাতমূলক ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া (ETV Bharat Assam)

আপুনালোকে জানি বা বুজি আচৰিত হ’ব যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা এই দুই যুৱক হৈছে অসমীয়া ৷ তেওঁলোকৰ নামঃ চিঞৰ অসম ওৰফে হোমেনজ্যোতি বৰুৱা আৰু মনোজ অসম ওৰফে পাপু মৰাণ ৷ ধৃত যুৱকদ্বয়ক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷

ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশিত হোৱা পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছো যে, আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ ৰূপে পৰিচিত দুই যুৱক ক্ৰমে ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট চিঞৰ অসম ওৰফে হোমেনজ্যোতি বৰুৱাৰ (২৭) ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা অঞ্চলত আৰু ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট মনোজ অসম ওৰফে পাপু মৰাণৰ (২৭) ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজান অঞ্চলত ৷

Tinsukia Operation
আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উত্তম বৰুৱাৰ পুত্ৰ হোমেনজ্যোতি আৰু ডিচেম মৰাণৰ পুত্ৰ পাপুয়ে ২০১৮ চনৰ শেষৰফালে সংগঠনটোত যোগদান কৰিছিল ৷

শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰা আলফা(স্বা)ৰ দুই কেডাৰ সম্পৰ্কত শনিবাৰে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰ ঝাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ তথ্য সদৰী কৰে ৷

তেওঁ জনোৱা মতে, ধৃত দুই কেডাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দুটা AK-৫৬ ৰাইফল, ১৭২ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী, দুটা হেণ্ড গ্ৰেনেড, জৰুৰীকালীনভাৱে ব্যৱহাৰযোগ্য ঔষধ, চিৰিঞ্জ আৰু জংঘলত দীঘলীয়া সময় ধৰি আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নগদ ধন ।

মায়ংক কুমাৰ ঝাই লগতে কয়, ‘‘ধৃত দুই যুৱকক আলফা(স্বা)ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে সময় বুজি যিকোনো এদিন তিনিচুকীয়া টাওনত সন্ধিয়া পৰত মুকলিকৈ যেনিয়ে তেনিয়ে নিৰীহ লোকৰ ওপৰত গুলীচলনা কৰি যিমান পাৰে সিমানেই মানুহক হত্যা কৰা ৷ কেৱল গুলীচালনাই নহয়, গ্ৰেনেড ফুটাও মানুহক হত্যা কৰা ৷’’

ঝাই কয়, ‘‘আলফা(স্বা)য়ে পৰিকল্পনা কৰিছিল যে অসমৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোক ভাঙি পেলোৱা আৰু তিনিচুকীয়াৰ নাম বদনাম কৰা ৷ কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ এজেন্সিবোৰৰ সতৰ্কতাৰ বাবে এই কূটাঘাত সংঘটিত হোৱাৰ পৰা চহৰখন ৰক্ষা পৰিল ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লেখাপানী পুলিচ ষ্টেচনত ৪২/২০২৬ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ কেবাটাও ধাৰাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷’’

জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘বিগত কিছুদিন পূৰ্বে কাকপথাৰত আৰ্মী কেম্পত আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত জাগুনৰ কামাণ্ড কেম্পটো আক্ৰমণ হৈছিল ৷ এই দুই ঘটনাত ধৃত দুই আলফা(স্বাঃ) জড়িত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ২০২৪ চনত জাগুণৰ পৰা এজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল,সেই ঘটনাটোত এই দুই যুৱক জড়িত আছিল৷’’

লগতে পঢ়ক : অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আটক দুজন আলফা(স্বা)ৰ কেডাৰ
Last Updated : June 27, 2026 at 5:25 PM IST

TAGGED:

নিৰীহক হত্যা
কূটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা
আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ
মায়ংক কুমাৰ ঝা
ARRESTED SUSPECTED ULFA I CADRES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.