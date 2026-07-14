আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰে নেকি ? তিনিচুকীয়াত সাৱধান, ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখি আছে সকলোৱে

আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰে নেকি ? তিনিচুকীয়াত সাৱধান, ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখি আছে সকলোৱে
এই পদক্ষেপটো সামাজিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু নগৰীয়া নান্দনিকতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ এক উদাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও ই স্থানীয় জনসাধাৰণক দ্বিমেৰুত বিভক্ত কৰিছে ।
By ANI
Published : July 14, 2026 at 5:34 PM IST
তিনিচুকীয়া : স্বচ্ছতাৰ দিশত গুৱাহাটীকে ধৰি প্ৰতিখন নগৰ-চহৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ৰাজহুৱা স্থানত আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি য'তে-ত'তে পিক-খেকাৰ পেলোৱাত বাধা নিষেধ, মুকলিত প্ৰস্ৰাৱ কৰাত বাধা আৰোপ, নলা-নৰ্দমাত জাবৰ-জোঁথৰকে ধৰি অলাগতিয়াল সামগ্ৰী নেপেলাবলৈ অনুৰোধ আদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
কিন্তু তথাপি অসমৰ প্ৰায়বোৰ নগৰ-চহৰতে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সকলো পদক্ষেপ বুমেৰাং হৈ আহিছে । এইবাৰ এই সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।
তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই চহৰখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত এক অতি কঠোৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই পদক্ষেপত ৰাজহুৱা স্থানক উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ জবাবদিহিতাৰ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
মানুহৰ চৰিত্ৰৰ সংশোধনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসত তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই এইবাৰ ৰাজহুৱা স্থানত থকা এলইডি স্ক্ৰীণবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । চহৰখনত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ এলইডি স্ক্ৰীণবোৰত এতিয়া ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰি ধৰা পৰা ব্যক্তিৰ ফুটেজ প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
কঠোৰ সামাজিক অভিযান
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ অহা তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে সাধাৰণ জৰিমনা আৰু সতৰ্কীকৰণে এই সমস্যা সমাধানত কোনো কাম নিদিয়ে । যাৰ বাবে পৌৰসভাই এক কঠোৰ সামাজিক অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে নাগৰিকসকলক চহৰখনৰ প্ৰতি গৌৰৱৰ মনোভাব বজাই ৰাখিবলৈ সামাজিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ এক পন্থা ৷
এই অভিযানৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য একেবাৰে স্পষ্ট: যদি নাগৰিক কৰ্তব্যই যদি নাগৰিকসকলক ৰাজহুৱা স্থান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে তেনে নাগৰিকৰ মুখা ৰাজহুৱাভাৱে খোল খোৱাৰ ভয়ত হয়তো সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব ।
জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া
অৱশ্যে এই পদক্ষেপটো যদিও সামাজিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু নগৰীয়া নান্দনিকতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ এক উদাৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু লগে লগে ই স্থানীয় জনসাধাৰণক দ্বিমেৰুত বিভক্ত কৰিছে । এই আক্ৰমণাত্মক কৌশলে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত নিয়মৰ বলবৎকৰণ আৰু ব্যক্তিগত গোপনীয়তাৰ মাজৰ সীমাৰেখা ক’ত টানিব লাগে তাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
আনহাতে, পৌৰসভাৰ দৃষ্টিত আশ্চৰ্যকৰ আৰু তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এই অভিযান ৰাজহুৱা স্থানসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে, স্থায়ী নাগৰিকৰ মাজত সজাগতা গঢ়ি তোলা আৰু জনস্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত বিষয় এটাক তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ এক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ।
তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পদক্ষেপে মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব নে ?
ইফালে এই পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰাসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে সম্পাদনা নকৰাকৈ নাগৰিকৰ ফুটেজ ৰাজহুৱাভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰাটো মৌলিক মানৱীয় মৰ্যাদা আৰু গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ দৰে হয় । তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছে যে অপৰাধৰ বিপৰীতে এই শাস্তি গ্ৰহণযোগ্যনে ।
অৱশ্যে এই বিতৰ্কিত ৰাজহুৱা লজ্জাজনক কৌশলে জনসাধাৰণৰ আচৰণৰ স্থায়ী পৰিৱৰ্তন আনিব নে ই আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত বান্ধ খাই পৰিব সেয়া চহৰখনৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।