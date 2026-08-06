১.৩০ কোটি টকাৰ বিজুলীবাতিৰে উজলি উঠিল তিনিচুকীয়া

১.৩০ কোটি টকাৰ বিজুলীবাতিৰে উজলি উঠিল তিনিচুকীয়া
তিনিচুকীয়া চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে পৌৰসভাক আৰু ৪.৯০ কোটি টকা প্ৰদানৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ ৷
Published : August 6, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 1:48 PM IST
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া চহৰক অধিক আলোকিত, সুৰক্ষিত আৰু আধুনিক নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ১.৩০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰা 'নিশা ষ্ট্ৰীট লাইট' প্ৰকল্প অসম চৰকাৰৰ খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্ধোধন কৰে ।
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে বুধবাৰে নিশা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সদাব্যস্ত জি এন বি (GNB) পথৰ পৰা হিজুগুৰিস্থিত নিউ তিনিচুকীয়া ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈকে স্থাপন কৰা মুঠ ১১৭টা আধুনিক ষ্ট্ৰীট লাইটৰ আনুষ্ঠানিক উন্মোচন কৰে ।
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে নগৰ উন্নয়নৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তিনিচুকীয়াক এখন পৰিষ্কাৰ, সুন্দৰ আৰু আধুনিক চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে ।"
আগন্তুক দিনত তিনিচুকীয়া চহৰক অধিক আকর্ষণীয় কৰি তোলাৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাক আৰু ৪.৯০ কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ৰায়ে অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে ।
এই ধনৰাশি চহৰৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিক সুবিধা বৃদ্ধিৰ কামত ব্যয় কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ (মুক্ত শিতান)ৰ অধীনত এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ স্থাপন কৰা হয় ৷
তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক পুলক গোঁহায়ে সামাধিক মাধ্যম এক্সত কয়, "তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিচুকীয়া চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু উন্নত নগৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ (মুক্ত শিতান)ৰ অধীনত প্ৰায় ১ কোটি ৩০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে জি এন বি পথৰ ডিভাইডাৰৰ ওপৰত সংস্থাপিত দ্বৈত আৰু ত্ৰি-বাহুযুক্ত অলংকৃত ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহৰ আজি মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই আধুনিক ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহে তিনিচুকীয়া চহৰখন অধিক আলোকিত আৰু দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলাৰ লগতে নিশাৰ সময়ত পথচাৰী আৰু যান-বাহনৰ চলাচল অধিক সুৰক্ষিত আৰু সুবিধাজনক কৰি তুলিব । ইয়াৰ লগতে এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন, উন্নত নগৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা আৰু নাগৰিকসকলৰ জীৱন-যাত্ৰাৰ মান উন্নয়নত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব ।"
স্থানীয় লোকে কয় যে নতুন ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপনৰ ফলত নিশাৰ সময়ত পথ চলাচল অধিক নিৰাপদ হোৱাৰ লগতে চহৰখনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশো অধিক মনোমোহা হৈ উঠিব ।
অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি পুলক চেতিয়া, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহায়ো উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক : ৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস