ETV Bharat / state

১.৩০ কোটি টকাৰ বিজুলীবাতিৰে উজলি উঠিল তিনিচুকীয়া

তিনিচুকীয়া চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে পৌৰসভাক আৰু ৪.৯০ কোটি টকা প্ৰদানৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ ৷

DECORATIVE STREET LIGHTING PROJECT
উজলি উঠিল তিনিচুকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 1:40 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া চহৰক অধিক আলোকিত, সুৰক্ষিত আৰু আধুনিক নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ১.৩০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰা 'নিশা ষ্ট্ৰীট লাইট' প্ৰকল্প অসম চৰকাৰৰ খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্ধোধন কৰে ।

মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে বুধবাৰে নিশা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সদাব্যস্ত জি এন বি (GNB) পথৰ পৰা হিজুগুৰিস্থিত নিউ তিনিচুকীয়া ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈকে স্থাপন কৰা মুঠ ১১৭টা আধুনিক ষ্ট্ৰীট লাইটৰ আনুষ্ঠানিক উন্মোচন কৰে ।

'নিশা ষ্ট্ৰীট লাইট' প্ৰকল্প উদ্বোধন মন্ত্ৰী কৌশিৰ ৰায়ৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে নগৰ উন্নয়নৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তিনিচুকীয়াক এখন পৰিষ্কাৰ, সুন্দৰ আৰু আধুনিক চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে ।"

DECORATIVE STREET LIGHTING PROJECT
১.৩০ কোটি টকাৰে নিশা উজলিব বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়া (ETV Bharat Assam)

আগন্তুক দিনত তিনিচুকীয়া চহৰক অধিক আকর্ষণীয় কৰি তোলাৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাক আৰু ৪.৯০ কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ৰায়ে অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে ।

এই ধনৰাশি চহৰৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু নাগৰিক সুবিধা বৃদ্ধিৰ কামত ব্যয় কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ (মুক্ত শিতান)ৰ অধীনত এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ স্থাপন কৰা হয় ৷

তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক পুলক গোঁহায়ে সামাধিক মাধ্যম এক্সত কয়, "তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিচুকীয়া চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু উন্নত নগৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ (মুক্ত শিতান)ৰ অধীনত প্ৰায় ১ কোটি ৩০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে জি এন বি পথৰ ডিভাইডাৰৰ ওপৰত সংস্থাপিত দ্বৈত আৰু ত্ৰি-বাহুযুক্ত অলংকৃত ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহৰ আজি মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে ।"

DECORATIVE STREET LIGHTING PROJECT
'নিশা ষ্ট্ৰীট লাইট' প্ৰকল্প উদ্বোধন মন্ত্ৰী কৌশিৰ ৰায়ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই আধুনিক ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহে তিনিচুকীয়া চহৰখন অধিক আলোকিত আৰু দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলাৰ লগতে নিশাৰ সময়ত পথচাৰী আৰু যান-বাহনৰ চলাচল অধিক সুৰক্ষিত আৰু সুবিধাজনক কৰি তুলিব । ইয়াৰ লগতে এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন, উন্নত নগৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা আৰু নাগৰিকসকলৰ জীৱন-যাত্ৰাৰ মান উন্নয়নত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব ।"

স্থানীয় লোকে কয় যে নতুন ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপনৰ ফলত নিশাৰ সময়ত পথ চলাচল অধিক নিৰাপদ হোৱাৰ লগতে চহৰখনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশো অধিক মনোমোহা হৈ উঠিব ।

অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি পুলক চেতিয়া, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহায়ো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : ৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস

Last Updated : August 6, 2026 at 1:48 PM IST

TAGGED:

নিশা ষ্ট্ৰীট লাইট প্ৰকল্প
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়
তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক পুলক গোঁহাই
TINSUKIA MUNICIPAL BOARD
DECORATIVE STREET LIGHTING PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.