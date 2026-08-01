ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ বাবে মাকুমৰ কৃষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, তিনি জিলালৈ কঠীয়া প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তুতি

তিনি জিলাৰ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে মাকুম অঞ্চলৰ কৃষকসকল ৷

TINSUKIA FARMER
বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ বাবে মাকুমৰ কৃষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : উজনি অসমৰ তিনি জিলাত বান বিভীষিকাৰ সময়ত বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাধাৰণ ৰাইজেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । খাদ্য, বস্ত্ৰ, ঔষধ আৰু উদ্ধাৰ সামগ্ৰীৰ পিছত এতিয়া বানাক্ৰান্ত কৃষকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মাকুম অঞ্চলৰ কৃষকসকলে ।

বানৰ ফলত খেতি পথাৰ নষ্ট হোৱা কৃষকসকলক পুনৰ কৃষিকাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাকুম জ্যোতিনগৰৰ কৃষকসকলে প্ৰায় ৭০ বিঘা খেতি পথাৰত ভুঁই ৰোৱাৰ উপযোগী ধানৰ কঠীয়া যুগুত কৰিছে । ইতিমধ্যে কৃষকসকল কঠীয়া তুলাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । দেওবাৰে মাকুম, জ্যোতিনগৰৰ লগতে বাৰেকুৰি, হেবেদা, লাংকাছি আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকসকলে একেলগে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ এই কঠীয়াসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব ।

বানাক্ৰান্ত কৃষকৰ বাবে মাকুমৰ কৃষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ জৰিয়তে বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱা কৃষকসকলক পুনৰ খেতিপথাৰত উভতি আহিবলৈ সহায় কৰা । উদ্যোক্তা প্ৰৱাল চেতিয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে, বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও বানাক্ৰান্ত লোকসকললৈ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।

তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰ সহায়-সহযোগিতাই সাময়িক সকাহ দিব পাৰে । ছয় মাহৰ পাছত এই কৃষকসকলে পুনৰ নিজৰ জীৱিকা গঢ়ি তুলিব লাগিব । সেই কথা চিন্তা কৰিয়েই আমি প্ৰতিগৰাকী কৃষকক অন্তত দুই বিঘা পথাৰত ভুঁই ৰোৱাৰ উপযোগী ধানৰ কঠীয়া যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ৷ যাতে তেওঁলোকে পুনৰ নিজৰ পথাৰৰ সোণগুটি ঘৰলৈ আনিব পাৰে।"

তাৎক্ষণিক সাহায্যৰ লগতে কৃষকৰ দীৰ্ঘম্যাদী পুনৰ সংস্থাপনক অগ্ৰাধিকাৰ দি গ্ৰহণ কৰা এই মানৱীয় পদক্ষেপে বানাক্ৰান্ত কৃষকসকলৰ মাজত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী-কামপুৰ

TAGGED:

তিনিচুকীয়া
তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি
বন্যাৰ্তলৈ সাহাৰ্য
মাকুম
TINSUKIA FARMER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.