মুকুটৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি গংগাবাৰীত উত্তেজনা, ৰাজপথ অৱৰোধ ৰাইজৰ
তিনিচুকীয়া-ডুমডুমাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ আটছা আৰু আছা কৰ্মীৰ ৷ মুকুট ওৰাং নামৰ লোকজনৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী ৷
Published : June 16, 2026 at 3:51 PM IST
তিনিচুকীয়া: মুকুট ওৰাং নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে আটছা আৰু আছা সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে তিনিচুকীয়া-ডুমডুমাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ঘটনা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে ইমৰান ছিদ্দিকি নামৰ লোকজনে মুকুট ওৰাং নামৰ লোকজনক প্ৰহাৰ কৰিছিল ৷
ফলত আহত ওৰাঙক ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মঙলবাৰে মৃত্যু হয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ গংগাবাৰী অঞ্চলৰ মুকুট ওৰাং ৷ যাৰ বাবে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই মঙলবাৰে আটছা আৰু আছা সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে তিনিচুকীয়া-ডুমডুমাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে আৰবান টেষ্টী নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ইমৰান ছিদ্দিকিয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল মুকুট ওৰাঙক ৷ ঘটনাৰ পিছতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰা আৰু অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত স্থানীয় লোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ সন্মুখত দুদিন ধৰি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ দেখি মাকুম আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ইমৰান ছিদ্দিকিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন চীল কৰি দিয়ে । ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মাকুম অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে জানিবলৈ দিয়ে।
ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, "গুৰুতৰভাবে আহত মুকুট ওৰাঙক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ বাবে চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হৈছে ৷ অতি শান্ত মুকুটক প্ৰহাৰ কৰা ইমৰান ছিদ্দিকিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব, অপৰাধীক ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক:এটা মথাউৰিয়ে টোপনি হৰিছে চিচিবৰগাঁওবাসীৰ