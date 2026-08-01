ETV Bharat / state

বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা

বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী আৰু দুৰ্যোগপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা ৷ নাগালেণ্ডৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান আৰু বিশেষ পেকেজৰ দাবী ৷

Upper Assam floods
বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 12:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰি তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাই বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী আৰু দুৰ্যোগপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত শুকুৰবাৰে বিভিন্ন শৈক্ষিক সামগ্ৰী, নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, খোৱাপানী আৰু ঔষধ বিতৰণ কৰে ।

সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ সমান্তৰালভাৱে সন্থাই নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ফলত উজনি অসমত সৃষ্টি হোৱা ভয়ংকৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বানবিধ্বস্ত জিলাসমূহৰ বাবে বিশেষ আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনায় ।

বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি ৰাণাজ্যোতি নেওগ, সাধাৰণ সম্পাদক বিপ্লৱ চেতিয়া আৰু কোষাধ্যক্ষ দীনেশ গোয়েলৰ নেতৃত্বত সন্থাৰ প্ৰায় ২০ জনীয়া এটি দলে শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাটাও বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় ।

দলটোৱে বানপীড়িত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে । বানৰ ফলত বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠদান ব্যৱস্থা ব্যাহত হোৱাৰ বিষয়েও দলটোৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে অৱগত হয় ।

Upper Assam floods
বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী আৰু দুৰ্যোগপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতে সন্থাৰ উদ্যোগত বানপীড়িত পৰিয়ালৰ দুই শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত স্কুল বেগ, বহী, কলম, ৰবৰ, কাঠপেঞ্চিল, স্কেল, ছাতি আদি বিভিন্ন শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় । বানৰ ফলত বহু শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাত পুনৰ শিক্ষা জীৱন স্বাভাৱিক কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলেও এই পদক্ষেপৰ শলাগ লয় ।

ইয়াৰ উপৰিও কেইবাশতাধিক বানাক্ৰান্ত লোকৰ মাজত বিচনা চাদৰ, কেৰাহী, বিস্কুট, খোৱাপানীৰ বটল, ঔষধ-পাতি আৰু আন নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰা হয় । বহু পৰিয়াল এতিয়াও অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হোৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সামগ্ৰীসমূহে তেওঁলোকৰ কিছু সকাহ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

শদিয়া প্ৰেছ ক্লাৱৰ উদ্যোগত যোৱা চিকিৎসা কৰ্মীৰ এটি দলে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বহু লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে জ্বৰ, ছালৰ ৰোগ, ডায়েৰিয়া আদি বানৰ পাছত দেখা দিয়া বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ-পত্ৰ বিতৰণ কৰে ।

Upper Assam floods
বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী আৰু দুৰ্যোগপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসকসকলে বানপীড়িত লোকসকলক বিশুদ্ধ খোৱাপানী ব্যৱহাৰ, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা আৰু বিভিন্ন সংক্ৰামক ৰোগৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

এই সাহায্য কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণত তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা, মাৰ্ঘেৰিটা, শদিয়া, জাগুন, ছৈখোৱা আৰু কাকপথাৰ প্ৰেছ ক্লাৱে সক্ৰিয় সহযোগিতা আগবঢ়ায় । ইয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ, লিডু কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ আৰু হায়দৰাবাদৰ একাংশ শুভাকাংক্ষীয়ে আৰ্থিক আৰু অন্যান্য সহযোগিতাৰে এই মানৱীয় কাৰ্যসূচীক সফল কৰি তোলে । বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু সংগঠনৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সহযোগিতাৰ ফলত বৃহৎ পৰিসৰত সাহায্য বিতৰণ সম্ভৱ হোৱা বুলি সন্থাই উল্লেখ কৰে ।

এই উপলক্ষে সন্থাৰ সভাপতি ৰাণাজ্যোতি নেওগে কয়, ‘‘নাগালেণ্ডৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ফলত উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াসহ কেইবাখনো জিলাত ভয়াৱহ ক্ষতি সংঘটিত হৈছে । কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু সাধাৰণ জনজীৱনৰ ওপৰত ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিছে । সেয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত আটাইকেইখন জিলাৰ ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপন, ক্ষতিপূৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে বিশেষ আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰা উচিত ।’’

Upper Assam floods
বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী আৰু দুৰ্যোগপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিপ্লৱ চেতিয়াই কয়, ‘‘নাগালেণ্ডৰ পৰা কি পৰিস্থিতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী বৈ আহি উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছে, তাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে ।’’ তেওঁ আৰু কয়, ‘‘সমস্যাটোৰ মূল কাৰণ চিনাক্ত কৰি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চলাই স্থায়ী নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰালৈকে এই সমস্যা অব্যাহত থাকিব । সেয়ে অসম আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমন্বয়ৰে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷’’

সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা সাংবাদিকসকলে কয় যে সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে দুৰ্যোগৰ সময়ত অসহায় লোকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া সাংবাদিক সমাজৰ এক সামাজিক আৰু নৈতিক দায়িত্ব । ভৱিষ্যতেও প্ৰয়োজন অনুসৰি বানপীড়িত আৰু দুৰ্যোগপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ত এনে মানৱীয় কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলি তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাই জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই

লগতে পঢ়ক : মানুহে মানুহৰ বাবে... কঠীয়াতলীৰ পৰা শিৱসাগৰ-নাজিৰালৈ

TAGGED:

বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থী
তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা
বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান
বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰ
UPPER ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.