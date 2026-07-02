ETV Bharat / state

৯ কোটি টকাৰ পৰিকল্পনাৰে সুন্দৰ কৰা হ'ব তিনিচুকীয়া চহৰ

তিনিচুকীয়া চহৰৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰায় ৯ কোটি টকাৰ পৰিকল্পনা ৷ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ, উদ্যান উন্নয়ন আৰু আধুনিক নগৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৷

Tinsukia city will be beautified with a plan worth 9 crore rupees
৯ কোটি টকাৰ পৰিকল্পনাৰে সুন্দৰ কৰা হ'ব তিনিচুকীয়া চহৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া চহৰখনক অধিক সুন্দৰ, পৰিকল্পিত আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে সুবিধাজনক নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই ।

এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে এক সংবাদমেলত পৌৰপতি পুলক চেতিয়াই কয়, "চহৰখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্থানৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু উন্নয়নৰ বাবে মুঠ প্ৰায় ৯ কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষ এক বিস্তৃত পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

৯ কোটি টকাৰ পৰিকল্পনাৰে সুন্দৰ কৰা হ'ব তিনিচুকীয়া চহৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত তিনিচুকীয়াৰ তামোলবাৰীস্থিত পিয়লি ফুকন খেলপথাৰখন প্ৰায় ৪.৭ কোটি টকা, গান্ধী উদ্যানখন প্ৰায় ৫৯ লাখ টকা, বিষ্ণুৰাভা উদ্যানখন প্ৰায় ৬৪ লাখ টকা আৰু শ্ৰীপুৰীয়াস্থিত গোধা পুখুৰীৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে প্ৰায় ২.৯২ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"

তেওঁ কয়,"এই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'লে চহৰবাসীয়ে উন্নত বিনোদন আৰু অবসৰ কটোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ সামগ্ৰিক নগৰ পৰিৱেশো অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিব ।"

ইয়াৰ উপৰিও 'জনগ্ৰহ' নামৰ এটা বিশেষজ্ঞ সংস্থাৰ জৰিয়তে তিনিচুকীয়া চহৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ বাবে এক আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত নগৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা হয় । এই পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে চহৰখনৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনি, জনসেৱা আৰু নগৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী উন্নয়ন সাধনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক পুলক গোঁহায়ে চহৰখনৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়টোও সংবাদমেলত বিশেষভাৱে উত্থাপন কৰি কয়,"ইতিমধ্যে অবৈধ বা নিয়মভংগকাৰী ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনতো এই অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷ একেদৰে চহৰৰ যানজঁট হ্ৰাস কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমানৰ ASTC বাছ আস্থানটো বাইপাছ পথৰ কাষলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

গোঁহায়ে কয়,"যিহেতু চহৰখনত দৈনিক ২০০ খন বাছ চলাচল কৰে ৷ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'লে চহৰৰ মাজমজিয়াত যান-বাহনৰ চাপ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । বাইপাছৰ বাছ আস্থানলৈ যাবলৈ বিশেষকৈ গেলাপুখুৰী পথটো বহলীকৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে জৰীপ কৰা হৈছে আৰু আন এটা পথ ৰঙাগড়া পথটো বহলকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে ৷ পৰৱৰ্তী পৰ্য়ায়ত বৰ্তমান বাছ আস্থানটোৰ ঠাইখিনি দেওবৰীয়া বজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব ৷"

উক্ত সংবাদমেলত পৌৰসভা আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকলে জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰে তিনিচুকীয়াক এক পৰিষ্কাৰ, সু-শৃংখল, যানজঁটমুক্ত আৰু আধুনিক নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ঐতিহাসিক সময়ৰ এখন বিশেষ আলোকচিত্র আৰু কিছু স্মৃতি: শিশু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে

বানত ক্ষতিগ্ৰস্তক ঘৰ, শস্যৰ বীজ, ক্ষতিপূৰণ সকলো প্ৰদানৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

TAGGED:

তিনিচুকীয়া চহৰ
পৌৰপতি পুলক চেতিয়া
বিধায়ক পুলক গোঁহাই
ইটিভি ভাৰত অসম
TINSUKIA CITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.