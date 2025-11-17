উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থাকোতে অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: হত্যাৰ দাবী পৰিয়ালৰ

উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থাকোতে অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: হত্যাৰ দাবী পৰিয়ালৰ
হত্যাৰ সন্দেহত উচিত তদন্ত দাবী জয়ন্ত গগৈৰ পৰিয়ালৰ ।
Published : November 17, 2025 at 8:51 PM IST
তিনিচুকীয়া : উত্তৰাখণ্ডৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত সীমান্ত পথ সংস্থাত (BRO) কৰ্মৰত এগৰাকী অসমীয়া জোৱানৰ মৃত্যুৱে এতিয়া কাকপথাৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । কাকপথাৰৰ ওপৰ উবন গাঁৱৰ জয়ন্ত গগৈ (৪৮) নামৰ জোৱানজনে ৰে'লেৰে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত দেওবাৰে নিশা উত্তৰ প্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে ।
শোকত ভাগি পৰা মাতৃয়ে কয়, “এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় ৷ এয়া এক হত্যাকাণ্ড ৷ আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰক । কোনে মাৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক । সি বহু বছৰে ঘৰলৈ ৰে’লেৰেই অহা-যোৱা কৰি থাকে ৷ এয়া কেতিয়াও মৃত্যু হ’ব নোৱাৰে । ৯ বজালৈ কথা পতাৰ পাছত কোনেও ফোনত পোৱা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয় যে পাছত ১১ মান বজাত ফোনত অন্য লোকে পাই খবৰটো দিয়ে । ফোনত মৃতদেহটো ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । কোনোবা এটা স্থানত মৃতদেহটো ৰাখিছে বুলি কয় । পাছত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰে ।
আনহাতে, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি উল্লেখ কৰি জয়ন্ত গগৈৰ পত্নীয়ে কয়, “ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে মই কথা পাতিয়েই আছিলোঁ । দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত মই ভাত বাঢ়ি থাকোতে শেষবাৰৰ বাবে ফোন কৰিছিল আৰু তেতিয়াই কৈছিল যে 'মই চাগে আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিম, মোক দালালে পালে' ৷ মই তেতিয়া আৰক্ষীৰ সহায় ল’বলৈ কৈছিলোঁ । কিন্তু ইয়াত কোনো আৰক্ষী নাই বুলি ক’লে । তাৰ পাছতে ফোনটো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । বাৰম্বাৰ ফোন কৰিও কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল ।”
পত্নী আৰু দুগৰাকী কন্যাক সংসাৰত এৰি থৈ যোৱা জয়ন্ত গগৈৰ মৃত্যুৰ এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকেও । সীমান্ত পথ সংস্থাত কৰ্মৰত এগৰাকী জোৱানক এনেদৰে ৰে'লেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ কাকপথাৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ আনিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।