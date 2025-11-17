ETV Bharat / state

উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থাকোতে অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: হত্যাৰ দাবী পৰিয়ালৰ

হত্যাৰ সন্দেহত উচিত তদন্ত দাবী জয়ন্ত গগৈৰ পৰিয়ালৰ ।

Tinsukia jawan suspected murder
উত্তৰাখণ্ডৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে কাকপথাৰৰ বি আৰ অ' জোৱান জয়ন্ত গগৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 17, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
তিনিচুকীয়া : উত্তৰাখণ্ডৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত সীমান্ত পথ সংস্থাত (BRO) কৰ্মৰত এগৰাকী অসমীয়া জোৱানৰ মৃত্যুৱে এতিয়া কাকপথাৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । কাকপথাৰৰ ওপৰ উবন গাঁৱৰ জয়ন্ত গগৈ (৪৮) নামৰ জোৱানজনে ৰে'লেৰে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত দেওবাৰে নিশা উত্তৰ প্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে ।

শোকত ভাগি পৰা মাতৃয়ে কয়, “এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় ৷ এয়া এক হত্যাকাণ্ড ৷ আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰক । কোনে মাৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক । সি বহু বছৰে ঘৰলৈ ৰে’লেৰেই অহা-যোৱা কৰি থাকে ৷ এয়া কেতিয়াও মৃত্যু হ’ব নোৱাৰে । ৯ বজালৈ কথা পতাৰ পাছত কোনেও ফোনত পোৱা নাছিল ।"

উত্তৰাখণ্ডৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে কাকপথাৰৰ বি আৰ অ' জোৱান জয়ন্ত গগৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় যে পাছত ১১ মান বজাত ফোনত অন্য লোকে পাই খবৰটো দিয়ে । ফোনত মৃতদেহটো ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । কোনোবা এটা স্থানত মৃতদেহটো ৰাখিছে বুলি কয় । পাছত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰে ।

আনহাতে, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি উল্লেখ কৰি জয়ন্ত গগৈৰ পত্নীয়ে কয়, “ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে মই কথা পাতিয়েই আছিলোঁ । দেওবাৰে নিশা প্ৰা‌য় ৯.৩০ বজাত মই ভাত বাঢ়ি থাকোতে শেষবাৰৰ বাবে ফোন কৰিছিল আৰু তেতিয়াই কৈছিল যে 'মই চাগে আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিম, মোক দালালে পালে' ৷ মই তেতিয়া আৰক্ষীৰ সহায় ল’বলৈ কৈছিলোঁ । কিন্তু ইয়াত কোনো আৰক্ষী নাই বুলি ক’লে । তাৰ পাছতে ফোনটো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । বাৰম্বাৰ ফোন কৰিও কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল ।”

পত্নী আৰু দুগৰাকী কন্যাক সংসাৰত এৰি থৈ যোৱা জয়ন্ত গগৈৰ মৃত্যুৰ এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকেও । সীমান্ত পথ সংস্থাত কৰ্মৰত এগৰাকী জোৱানক এনেদৰে ৰে'লেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ কাকপথাৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে জোৱানগৰাকীৰ মৃতদেহ আনিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

TAGGED:

BRO JAWAN SUSPECTED MURDER
BORDER ROADS ORGANISATION
JAWAN MURDER IN TRAIN
ইটিভি ভাৰত অসম
TINSUKIA JAWAN SUSPECTED MURDER

