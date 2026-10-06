নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণত বাঘৰ সংখ্যা ৩ ৰ পৰা ১২ লৈ বৃদ্ধি
সৰ্বভাৰতীয় বাঘ পিয়লৰ (All India Tiger Estimation চমুকৈ AITE) ২০২২ মূল্যায়নত নামেৰীত ৩ টা ব্যাঘ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।
Published : October 6, 2026 at 2:30 PM IST
তেজপুৰ : অসমত ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাৎ বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ২০২২ চনত এই সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৩ টা বাঘ থকাৰ কথা ধৰা পৰিছিল ৷ কিন্তু ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণত এই সংখ্যা ১২টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
নামেৰীৰ এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ কথা ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান (Wildlife Institute of India-WII), ডেৰাডুনৰ বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে নিশ্চিত হৈছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ ৩ জুলাইত এক্সযোগে এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ বন, পৰিৱেশ আৰু খনি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰে ৷
Forest Conservation efforts under the guidance of Hon'ble CM @himantabiswa is doing wonders ! From just 3 tigers in 2022 to 12 by the end of 2025, Nameri Tiger Reserve has scripted a remarkable conservation success, validated by the Wildlife Institute of India. Adding to this achievement, the return of 2 tigers to Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, the satellite core of Nameri Tiger Reserve after decades of absence marks another historic milestone for wildlife conservation in Assam. #TigerConservation @CMOfficeAssam @namerinptr @assamforest— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) July 3, 2026
এই তথ্য অনুসৰি, সৰ্বভাৰতীয় বাঘ পিয়লৰ (All India Tiger Estimation চমুকৈ AITE) ২০২২ মূল্যায়নত নামেৰীত ৩ টা ব্যাঘ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ ২০২৩-২৪ ত এই সংখ্যা ৯ টালৈ বৃদ্ধি পায় । ২০২৪-২৫ ৰ নিৰীক্ষণত পুনৰ ই ১২ টালৈকে বৃদ্ধি হয় ।
|ক্ৰমিক নং
|বৰ্ষ
|বাঘৰ সংখ্যা
|১
|২০২২
|৩ টা
|২
|২০২৩-২৪
|৯ টা
|৩
|২০২৪-২৫
|১২ টা
এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া পিৰাইছুডান বি(Piraisoodan B)-এ কয় যে নেমেৰী অঞ্চলত ব্যাঘ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সংৰক্ষণমূলক ব্যৱস্থাৰ ইতিবাচক ফলাফল প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে, বনাঞ্চলৰ নিৰন্তৰ সুৰক্ষা, নিয়মীয়া বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণ আৰু বাঘৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব অব্যাহত ৰখাটো এই ধাৰা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । বৃহত্তৰ নামেৰীত বাঘৰ চলাচলৰ পথ আৰু সংলগ্ন বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
- সোনাই-ৰূপাইত বাঘৰ উপস্থিতি :
নামেৰীৰ এই সাফল্যৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । সোনাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত দুটা বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে । ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অভয়াৰণ্যখনত বাঘ দেখা পোৱা নগৈছিল । গতিকে শেহতীয়া এই তথ্যসমূহে নামেৰী অঞ্চলৰ সংৰক্ষণৰ সফলতাত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰি বিশাল বনাঞ্চলখন যে বাঘৰ বাবে উপযুক্ত বাসস্থান হৈয়েই আছে, সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ।
On #InternationalTigerDay, we celebrate the remarkable success of India's tiger conservation strategy, with Assam emerging as a stellar model of habitat management and wildlife protection. Through rigorous anti-poaching measures, active corridor preservation and tech-driven surveillance, Assam’s wild tiger population has steadily grown in the last few years. A standout milestone this year is the incredible transformation of the Nameri Tiger Reserve, which quadrupled its tiger count from 3 to 12. From Kaziranga and Manas to Orang and Nameri, our reserves stand proud as secure sanctuaries for the Royal Bengal Tiger. Let us reaffirm our commitment to protecting these apex predators and maintaining the ecological balance of our region. 🐅🌿— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 29, 2026
ইফালে চলিত বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱসৰ দিনাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনে বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ‘উজ্জ্বল নিদৰ্শন’ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱসত এই জন্তুটোক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছিল ।
- বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণে শক্তিশালী সংৰক্ষণ কৰিছে :
চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে বাঘৰ উপস্থিতি, বিস্তৃতি আৰু চলাচলৰ বিষয়ে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা গৈছে ৷ এনে বৈজ্ঞানিক তথ্যই বন বিভাগক বাঘৰ বাসস্থান চিনাক্ত কৰা, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ সংৰক্ষণ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে ।
অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৱৰ্তী পাদদেশীয় অঞ্চলত অৱস্থিত নামেৰীৰ সোনাই-ৰূপাই হৈছে বৃহত্তৰ বন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অংশ । সেয়েহে কেৱল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰতে নহয়, ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচলৰ পথসমূহৰ সুৰক্ষাও বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
মুঠ মাটিকালিৰ ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘন চিৰসেউজ আৰু অৰ্ধ-চিৰসেউজ অৰণ্য, কাষৰীয়া নদীপ্ৰবাহ আৰু জলাহভূমিৰে সমৃদ্ধ । এই বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান সৃষ্টি কৰিছে ।
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ অংশত অৱস্থিত । ইয়াৰ উত্তৰ সীমা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাক্কে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ডইমাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সৈতে সংলগ্ন । ফলত নামেৰি বৃহত্তৰ আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃসীমান্ত বনভূমি পৰিৱেশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
নামেৰী নামটো জীয়া-ভৰলী নদী ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত । এই নদী ব্যৱস্থাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ মাজেৰে বৈ গৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । নামেৰিৰ অৰণ্য আৰু নদীসমূহে মিলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ পাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত একক অংশ হিচাবে গঠন কৰিছে ।
- ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ :
নামেৰীক ১৯৯৮ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ২০০০ চনত ইয়াক ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে অধিসূচিত কৰা হয় ।
বৰ্তমান নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মুঠ পৰিসৰ ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ । ইয়াৰে ৩২০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মূল (Core) অঞ্চল, য’ত নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অন্তৰ্ভুক্ত । আনহাতে, ১৪৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বাফাৰ এলেকা হিচাপে গঠিত ।
নামেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা জৈৱ-ভৌগোলিক প্ৰদেশ (9A) তথা উত্তৰ-পূব জৈৱ-ভৌগোলিক মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত । ই নামেৰী -সোণাই-ৰূপাই পৰিৱেশ ভূমিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত এই বৃহৎ সংৰক্ষিত পৰিৱেশভূমিক উত্তৰ-পূবৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষিত বনভূমি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।