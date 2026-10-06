ETV Bharat / state

নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণত বাঘৰ সংখ্যা ৩ ৰ পৰা ১২ লৈ বৃদ্ধি

সৰ্বভাৰতীয় বাঘ পিয়লৰ (All India Tiger Estimation চমুকৈ AITE) ২০২২ মূল্যায়নত নামেৰীত ৩ টা ব্যাঘ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।

Tiger Reserve Population Increase in Assam's Nameri Tiger Reserve
নামেৰীত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি (File Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 2:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসমত ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাৎ বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ২০২২ চনত এই সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৩ টা বাঘ থকাৰ কথা ধৰা পৰিছিল ৷ কিন্তু ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণত এই সংখ্যা ১২টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

নামেৰীৰ এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ কথা ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান (Wildlife Institute of India-WII), ডেৰাডুনৰ বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে নিশ্চিত হৈছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ ৩ জুলাইত এক্সযোগে এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ বন, পৰিৱেশ আৰু খনি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰে ৷

এই তথ্য অনুসৰি, সৰ্বভাৰতীয় বাঘ পিয়লৰ (All India Tiger Estimation চমুকৈ AITE) ২০২২ মূল্যায়নত নামেৰীত ৩ টা ব্যাঘ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ ২০২৩-২৪ ত এই সংখ্যা ৯ টালৈ বৃদ্ধি পায় । ২০২৪-২৫ ৰ নিৰীক্ষণত পুনৰ ই ১২ টালৈকে বৃদ্ধি হয় ।

ক্ৰমিক নং বৰ্ষবাঘৰ সংখ্যা
২০২২ ৩ টা
২০২৩-২৪৯ টা
২০২৪-২৫১২ টা

এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া পিৰাইছুডান বি(Piraisoodan B)-এ কয় যে নেমেৰী অঞ্চলত ব্যাঘ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সংৰক্ষণমূলক ব্যৱস্থাৰ ইতিবাচক ফলাফল প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

Nameri Tiger Reserve
বাঘ বাঢ়িছে নামেৰীত (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ মতে, বনাঞ্চলৰ নিৰন্তৰ সুৰক্ষা, নিয়মীয়া বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণ আৰু বাঘৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব অব্যাহত ৰখাটো এই ধাৰা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । বৃহত্তৰ নামেৰীত বাঘৰ চলাচলৰ পথ আৰু সংলগ্ন বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

  • সোনাই-ৰূপাইত বাঘৰ উপস্থিতি :

নামেৰীৰ এই সাফল্যৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । সোনাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত দুটা বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে । ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অভয়াৰণ্যখনত বাঘ দেখা পোৱা নগৈছিল । গতিকে শেহতীয়া এই তথ্যসমূহে নামেৰী অঞ্চলৰ সংৰক্ষণৰ সফলতাত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰি বিশাল বনাঞ্চলখন যে বাঘৰ বাবে উপযুক্ত বাসস্থান হৈয়েই আছে, সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ।

ইফালে চলিত বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱসৰ দিনাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনে বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ‘উজ্জ্বল নিদৰ্শন’ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱসত এই জন্তুটোক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছিল ।

  • বৈজ্ঞানিক নিৰীক্ষণে শক্তিশালী সংৰক্ষণ কৰিছে :

চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে বাঘৰ উপস্থিতি, বিস্তৃতি আৰু চলাচলৰ বিষয়ে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা গৈছে ৷ এনে বৈজ্ঞানিক তথ্যই বন বিভাগক বাঘৰ বাসস্থান চিনাক্ত কৰা, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ সংৰক্ষণ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে ।

অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৱৰ্তী পাদদেশীয় অঞ্চলত অৱস্থিত নামেৰীৰ সোনাই-ৰূপাই হৈছে বৃহত্তৰ বন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অংশ । সেয়েহে কেৱল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰতে নহয়, ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচলৰ পথসমূহৰ সুৰক্ষাও বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

NAMERI NATIONAL PARK TIGER RESERVE
বৰ্তমান নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মুঠ পৰিসৰ ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ (ETV Bharat Assam)

মুঠ মাটিকালিৰ ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘন চিৰসেউজ আৰু অৰ্ধ-চিৰসেউজ অৰণ্য, কাষৰীয়া নদীপ্ৰবাহ আৰু জলাহভূমিৰে সমৃদ্ধ । এই বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান সৃষ্টি কৰিছে ।

সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ অংশত অৱস্থিত । ইয়াৰ উত্তৰ সীমা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাক্কে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ডইমাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সৈতে সংলগ্ন । ফলত নামেৰি বৃহত্তৰ আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃসীমান্ত বনভূমি পৰিৱেশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

নামেৰী নামটো জীয়া-ভৰলী নদী ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত । এই নদী ব্যৱস্থাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ মাজেৰে বৈ গৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । নামেৰিৰ অৰণ্য আৰু নদীসমূহে মিলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ পাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত একক অংশ হিচাবে গঠন কৰিছে ।

NAMERI NATIONAL PARK TIGER RESERVE
নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত আশাৰ বতৰা (ETV Bharat Assam)
  • ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ :

নামেৰীক ১৯৯৮ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ২০০০ চনত ইয়াক ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে অধিসূচিত কৰা হয় ।
বৰ্তমান নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মুঠ পৰিসৰ ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ । ইয়াৰে ৩২০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মূল (Core) অঞ্চল, য’ত নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অন্তৰ্ভুক্ত । আনহাতে, ১৪৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বাফাৰ এলেকা হিচাপে গঠিত ।

নামেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা জৈৱ-ভৌগোলিক প্ৰদেশ (9A) তথা উত্তৰ-পূব জৈৱ-ভৌগোলিক মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত । ই নামেৰী -সোণাই-ৰূপাই পৰিৱেশ ভূমিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত এই বৃহৎ সংৰক্ষিত পৰিৱেশভূমিক উত্তৰ-পূবৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষিত বনভূমি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ অসমৰ: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

লগতে পঢ়ক : পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান; হাতী স্থানান্তৰক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ

TAGGED:

নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ
নামেৰীত ব্যাঘ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
সোনাই ৰূপাইত বাঘৰ উপস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
NAMERI NATIONAL PARK TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.