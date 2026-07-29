ETV Bharat / state

তিব্বতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি; গুৱাহাটীত চীনা আইন ফালি প্ৰতিবাদ

উত্তৰ-পূব ভাৰত তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ সদস্যই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দিনকদিনে বৃদ্ধি পোৱা চীনৰ অত্যাচাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।

Tibetan community protests against Chinese law in Guwahati
গুৱাহাটীত চীনা আইন ফালি প্ৰতিবাদ তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 9:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: তিব্বতীৰ ওপৰত চীনৰ অত্যাচাৰ দিনকদিনে বৃদ্ধি পাইছে । নিতৌ চীনে তিব্বতীৰ ওপৰত অমানুষিক অত্যাচাৰ চলাইছে । যাৰ বাবে তিব্বতীয় সংস্কৃতি, ভাষা আদি সংকটত পৰিছে । এই অভিযোগ উত্তৰ-পূব ভাৰত তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ । তেওঁলোকৰ অভিযোগ অনুসৰি পিতৃ-মাতৃৰ সন্মুখৰ পৰা ৪-৫ বছৰীয়া শিশুক বলপূৰ্বকভাৱে চীনা লোকে লৈ যায় আৰু চীনা ভাষা শিকায় । তিব্বতৰ মাতৃভাষাক নিঃশেষ কৰাৰ এয়া চীনৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰে তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলে । বুধবাৰে গুৱাহাটীত চীনা আইনৰ প্ৰতিলিপি ফালি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিসকলে ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য চেৰিং ডলমাই কয়, "আমাৰ তিব্বতীসকলৰ নিজা ভাষা আৰু সংস্কৃতি আছে । কিন্তু আমাৰ ৪-৫ বছৰীয়া শিশুসকলক পিতৃ-মাতৃৰ সন্মুখতে কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ চীনা চৰকাৰে ঔপনিৱেশিক বৰ্ডিঙলৈ(আৱাসিক বিদ্যালয়) লৈ যায় । তাত লৈ গৈ ভাষা, খাদ্য, জীৱন প্ৰণালী সকলো চীনৰ দৰে কৰি দিয়ে । তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহিলে পিতৃ-মাতৃৰ লগত কথা পাতিবলৈ তিব্বতী ভাষা পাহৰি যায় । তিব্বত গভীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।"

গুৱাহাটীত চীনা আইন ফালি প্ৰতিবাদ তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ (ETV Bharat)

তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে চীনে তিব্বতৰ লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "তিব্বতীসকলে বহু কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । দালাই লামাৰ ফটো যিয়ে নিজৰ ঘৰত ৰাখে তেওঁ সন্ধানহীন হৈ পৰে ।"

সংবাদমেলাত শ্বিলং নেতৃত্বৰ উত্তৰ-পূব ভাৰত তিব্বতী গণ আন্দোলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইউংডুঙে কয়, "১৯৫০ চনত চীনা পিপলছ লিবাৰেচন আর্মী তিব্বতত প্রৱেশ কৰে আৰু ই তিব্বতৰ ইতিহাসৰ গতিপথ সলনি কৰি পেলায় । ১৯৫৯ চনৰ তিব্বতী বিদ্রোহৰ পিছত পৰম পবিত্র চতুর্দ্দশ দালাই লামা আৰু প্রায় ৮০,০০০ তিব্বতী লোকে ভাৰতলৈ আশ্রয় বিচাৰি পলাই আহে । ৭০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পিছতো তিব্বতৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত থকা তিব্বতীসকলে স্বাধীনতা ঘূৰাই অনাৰ লগতে তিব্বতী ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম আৰু পৰিচয় ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । যিবোৰ চীনে নিঃশেষ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে । ২০০৯ চনৰ পৰা ১৭০ জনৰো অধিক তিব্বতীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে । চলিত বৰ্ষৰ ১ জুলাইত চীনৰ 'জাতীয় ঐক্য আৰু প্রগতি আইন' বলবৎ হয় । ইয়াৰ পিছতেই ২ জুলাইত তিব্বতত জন্মগ্রহণ নিউয়র্কত বসতি স্থাপন লোপনা ৰাংজেনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাহিৰত চৰম সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁৰ অন্তিম ভিডিঅ' বার্তাত তেওঁ কয় যে আজি তিব্বতীসকলে সন্মুখীন হোৱা সকলো সমস্যাৰ মূল কাৰণ হ'ল তিব্বতৰ স্বাধীনতা হেৰুওৱা আৰু স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিবলৈ সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাইজৰ বাবে তিব্বত কেৱল এক মানৱাধিকাৰৰ বিষয় নহয়-ই এক পৰিৱেশগত আৰু আঞ্চলিক চিন্তাৰ বিষয়ো । ব্ৰহ্মপুত্ৰ(য়াৰলুং চাংপো) নদী অৰুণাচল প্রদেশ আৰু অসমৰ মাজেৰে বৈ যোৱাৰ আগতে তিব্বত মালভূমিৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে, যিয়ে লাখ লাখ মানুহক জীৱিকা প্রদান কৰিছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বহু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ দৰেই তিব্বতীসকলেও ভাষা, সংস্কৃতি, মাটি আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ গুৰুত্ব বুজি পায় । তিব্বতী ৰাইজৰ অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদাক সমর্থন কৰিলে গোটেই হিমালয় অঞ্চলত শান্তি, স্থিৰতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা আৰু পৰিৱেশ নিৰাপত্তাৰ বাবে এক বিস্তৃত আলোচনাত অৰিহণা যোগাব । একেলগে আমাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা বাস্তৱতাই তিব্বতৰ ভৱিষ্যতক উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাইজৰ বাবে এক উমৈহতীয়া চিন্তাৰ বিষয় কৰি তুলিছে ।"

ইফালে ভাৰতে তিব্বতীসকলক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে কৰা বিভিন্ন কামৰো তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰে । ইফালে লোপনা ৰাংজেনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সাংবাদমেলৰ শেষত তিব্বতী সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলে চীনৰ জাতীয় ঐক্য আৰু প্ৰগতি আইনৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলায় ।

লগতে পঢ়ক: নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ: দীর্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান

TAGGED:

তিব্বতী সম্প্ৰদায়
TSERING DOLMA
ইটিভি ভাৰত অসম
চীনৰ জাতীয় ঐক্য আৰু প্ৰগতি আইন
CHINAS OPPRESSION OF TIBET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.