লক্ষিমী, চম্পা, নিতুমণিৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী...

কেৱল স্বামীৰ উপাৰ্জনৰ টকালৈ বাট নাচাই, নিজৰ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিৰ্দশন দাঙি ধৰিছে জোনাই চিমেন চাপৰিৰ লক্ষিমী, চম্পা, নিতুমণিয়ে ।

লক্ষিমী, চম্পা, নিতুমণিৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 3:54 PM IST

5 Min Read
জোনাই: বৰ্তমানৰ নাৰী কেৱল ঘৰুৱা কামতেই সীমাবদ্ধ নহৈ, শিক্ষা, চাকৰি আৰু ৰাজনীতিত আত্ম-নিৰ্ভৰশীল হৈ সমাজৰ ৰক্ষণশীলতা ভাঙি আগবাঢ়িছে । ঐতিহাসিকভাৱে পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজত সীমাবদ্ধতা থকাৰ পিছতো, বৰ্তমান নাৰীসকলে শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেনে কেইগৰাকী উদ্যমী মহিলা হৈছে জোনাই চিমেন চাপৰিৰ লক্ষিমী, চম্পা, নিতুমণি । বহুতে কয় স্বামীৰ সফলতাৰ আঁৰত নাৰী কিন্তু এই কেইগৰাকী নাৰীৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে পুৰুষ ।

ব্যক্তিগত হোষ্টেল বা পিজি (PG) খুলি চিমেন চাপৰিত নিজ অঞ্চলতে এই কেইগৰাকী মহিলাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । মহিলা কেইগৰাকীয়ে নিজ ঘৰৰ কাষতে সঠিক স্থান নির্বাচন কৰি ছোৱালী আৰু ল'ৰা ব্যক্তিগত হোষ্টেল বা পিজি (PG) ব্যৱসায়েৰে লাখ টকাৰ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে চিমেন চাপৰিস্থিত ধেমাজি পলিটেকনিক কলেজত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অধ্যয়ন বাবে অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ থকাৰ সুবিধা কৰাত সহায় কৰিছে । হোষ্টেলসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা তথা মহিলা কেইগৰাকীয়ে নিজ নিজ হোষ্টেলত এগৰাকী সহায়িকা লৈ নিজেই ৰন্ধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খোৱা-বোৱা শুশ্ৰূষা কৰে ।

শইকীয়া হোষ্টেলৰ স্বত্বাধিকাৰী লক্ষিমী বৰি শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে চিমেন চাপৰি নিজে ব্যক্তিগত 'শইকীয়া গাৰ্লছ হোষ্টেল' চলাই কৰিছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা । তেওঁ কয়, "সকলোৱে জানে এজন পুৰুষৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰী থাকে, কিন্তু মোৰ এই স্বাৱলম্বিতাৰ আঁৰত মোৰ স্বামী আছে । কিয়নো কিঞ্চিৎমান হলেও স্বাৱলম্বী হ'বলৈ মোৰ স্বামী মুনিন শইকীয়াই যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদান কৰে । তেখেতৰ বাবে মাহে প্ৰায় এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । যিহেতু আমি চাকৰি নকৰোঁ, আমাৰ স্বামী ব্যৱসায়ত জড়িত গতিকে আমি মহিলাসকলে প্ৰতিদিনে ঘৰৰ ৰন্ধা-বঢ়া কামৰ পৰা ধৰি ঘৰৰ সমস্ত কাম কৰোঁ । তাৰ মাজতে অকমান বেছিকৈ কৰি হোষ্টেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ ।"

লক্ষিমী বৰি শইকীয়াই কয়, "মোৰ লগত শাক-পাচলি কুটা আৰু বাচন-বৰ্তন ধুবলৈ এগৰাকী সহায়িকা লৈছোঁ । মোৰ লগতে তেখেতো স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । যোৰহাট শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় ঢুলীয়াজান লক্ষীমপুৰ ধেমাজিকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ছাত্ৰী থাকে । যিহেতু মোৰ হোষ্টেলখন ছোৱালী হোষ্টেল হয় । চিমেন চাপৰিত বিশেষকৈ লেখত ল'ব পৰাকৈ ৪ টা ছোৱালী হোষ্টেল আছে । ল'ৰা হোষ্টেলো ঠিক তেনেকৈ চাৰিখনমান আছে । শইকীয়া পিজি, সোণোৱাল পিজি, বৰুৱা পিজি, মাইনা পিজি, হাতীমূৰীয়া পিজি নামেৰে বহু আছে পিজি ।"

আপুনি যি কামেই নকৰক আপোনাৰ প্ৰথমতে ধৈয্য, স্থিৰতা আৰু একাগ্ৰহতা বহু প্ৰয়োজন । যদি প্ৰতিজন মহিলা বা লোকে কামৰ প্ৰতি কৰ্মস্পৃহা থাকে তেন্তে যিকোনো কামতে প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ বা মহিলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিব । যি কামেই নকৰক সেই কামটো পুৱা-গধূলি ভগৱানৰ দৰে পূজিব লাগিব । যদিহে তেনেদৰে কৰ্ম কৰে তেন্তে জীৱনত সফল হ'বই ।

আন এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলা চম্পা হাতীমূৰীয়াই কয়,"নিজ ঘৰৰ চৌহদতে হাতীমূৰীয়া পিজি নামেৰে এখন ল'ৰা হোষ্টেল খুলি নিজে খুব উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ । যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেদৰেই চলিব পাৰিছোঁ আজিলৈকে । বিশেষ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই । এইখন হোষ্টেলৰ উপাৰ্জন টকাৰে উপকৃত হৈছোঁ । লগতে মোৰ এগৰাকী সহকৰ্মী আছে । মোৰ লগতে তেখেতৰ ঘৰখনো স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । ২০১৭ চনতে চিমেন চাপৰি সন্দিকৈ পথত হাতীমূৰীয়া ল'ৰা পিজি নামেৰে আৰম্ভ কৰি আজি ৬ বছৰত ভৰি দিছে । ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে হোষ্টেলখনত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"হোষ্টেলৰ খোৱা-বোৱাৰ ৰন্ধা-মেলাৰ কাম মই নিজে কৰোঁ । কিয় হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ কেইজনক নিজে ৰান্ধি খুৱাই নিজক বহুত সুখী অনুভৱ কৰোঁ । মোৰ হোষ্টেলত ৩৫ জন ছাত্ৰ আছে । সম্পূৰ্ণ উপাৰ্জন টকা মোৰ নহয় যদিও অসুবিধা মাজেৰে চলিবলগীয়া নহয় । সুন্দৰকৈ চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

চম্পা হাতীমূৰীয়াই নাৰীসকললৈ আহ্বান জনাই কয়,"নাৰীসকললৈ মোৰ এটা আহ্বান মই যেনেকৈ ঘৰতে থাকি হোষ্টেল খুলি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ, তেনেদৰে আন এগৰাকী মহিলাই তাঁত শাল লগাই, গৰু-ছাগলী, কুকুৰা পুহি যিকোনো কৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা আজিকালি বহু সুবিধা আছে । কামৰ ক্ষেত্ৰত সৰু ডাঙৰ কথা নাই । সৰু এটা কামৰ পৰাহে এটা ডাঙৰ কাম সম্ভৱ হয় ।"

বৰুৱা পিজিৰ স্বত্তাধিকাৰ নিতুমণি বৰুৱাই কয় এইদৰে,"চিমেন চাপৰিতে এখন বৰুৱা ছোৱালী পিজি নামেৰে হোষ্টেল খুলি মই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ । নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া নহয় ।" মুঠতে আৰ্থিক প্ৰয়োজনৰ বাবে স্বামীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে লক্ষিমী বৰি শইকীয়া , চম্পা বৰুৱা হাতীমূৰীয়া, নিতুমণি বৰুৱা , মণি সোণোৱালে তদুপৰি কেৱল ৰান্ধনি ঘৰতে সীমাবদ্ধ নথকাকৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰতে স্বাৱলম্বিতা নিৰ্দশন দাঙি ধৰি সকলো নাৰীৰ আদৰ্শ হিচাপে পৰিচিত এইসকল নাৰী ।

স্বাৱলম্বী মহিলা
হোষ্টেল
ইটিভি ভাৰত অসম
জোনাই
স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী

