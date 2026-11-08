চৰাইদেউ মৈদামৰ সমীপত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ : সামাজিক মাধ্যমত বনমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
যোৱা ৭ নৱেম্বৰত চৰাইদেউ মৈদামৰ সমীপত তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালি দেখা গৈছিল ।
Published : November 8, 2026 at 7:19 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘আজিৰ ইতিবাচক শিৰোনাম ! চৰাইদেউ মৈদামৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশে অসমৰ চহকী বন্যপ্ৰাণী ঐতিহ্যক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে’’ - দেওবাৰে ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত এইদৰেই সৰৱ হোৱা দেখা গ'ল ৷ মন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এইদৰেই অসমৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু চৰাইদেউৰ মৈদাম সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টটোত এইকথাও লিখিছে, ‘‘ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ সমীপত বন্যপ্ৰাণীৰ গতি-বিধি নজৰত পৰিছে ৷ এনেধৰণৰ ঘটনাই অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । যোৱা ৭ নৱেম্বৰত সমীপত তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালি ইয়াত দেখা গৈছিল । এই ঘটনাই স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মাজত যথেষ্ট আগ্ৰহ জগাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমতে বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।’’
Positive Headline of the Day! Charaideo Maidam’s Natural Surroundings Highlight Assam’s Rich Wildlife Heritage.. A remarkable wildlife sighting near the UNESCO World Heritage Site of Charaideo Maidam has drawn attention to the region’s natural surroundings, with three tiger cubs spotted in the vicinity on November 7. The sighting has generated considerable interest among local residents and highlighted the importance of protecting wildlife habitats across Assam. Local residents reportedly spotted the three cubs near the Maidam premises and captured visuals on their mobile phones. However, their exact species has not yet been confirmed, and it remains unclear whether they are tiger cubs, leopard cubs or belong to another species. Following the sighting, a team from the Forest Department reached the area to assess the situation and take necessary precautions. The department has urged residents and visiting tourists to remain particularly cautious to ensure the safety of both people and wildlife. This incident reminds us that wildlife protection requires awareness, patience and responsible behaviour. Residents and visitors should maintain a safe distance from the animals, avoid approaching or chasing them, and refrain from creating crowds or disturbing their movement. Any further sightings should be promptly reported to forest officials. Charaideo is celebrated for its extraordinary historical and cultural heritage. Such wildlife sightings also remind us of the importance of respecting the natural environment surrounding our heritage sites. Our responsibility is to protect every living creature while ensuring the safety of local communities and visitors. Whether an animal is large or small, rare or commonly seen, every life matters. Let us respect wildlife, protect its habitat and allow nature to thrive undisturbed. #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 8, 2026
আনহাতে, তেওঁ এইকথাও উল্লেখ কৰিছে, ‘‘খবৰ অনুসৰি মৈদাম চৌহদৰ সমীপৰ স্থানীয় লোকসকলে তিনিটাকৈ পোৱালি প্ৰত্যক্ষ কৰি ম’বাইলত ইয়াৰ ভিডিঅ’ আৰু ছবি বন্দী কৰে । কিন্তু ইহঁত কোন প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত, সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ এইকেইটা বাঘৰ পোৱালি ৷ অৱশ্যে নাহৰফুটুকীৰ পোৱালি নে আন কিবা বেলেগ প্ৰজাতিৰ, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই ।’’
এই ঘটনাৰ পিছতে বন বিভাগৰ এটা দল চৰাইদেউৰ মৈদামত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷ লগতে প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । বিভাগে স্থানীয় বাসিন্দা আৰু পৰ্যটকসকলক অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যাতে মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী উভয়ৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
এই ঘটনাই এই কথাকে বুজাই যে, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা, ধৈৰ্য আৰু দায়িত্বশীল আচৰণৰ প্ৰয়োজন । স্থানীয় বাসিন্দা আৰু পৰ্যটক উভয়েই জীৱ-জন্তুৰ পৰা নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে ৷ উৎসুকতাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীৰ ওচৰলৈ যোৱা বা পিছে পিছে খেদি যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ যদি বাৰে বাৰে একেটা অঞ্চলতে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰা যায়, তেন্তে তৎক্ষণাত বন বিভাগক অৱগত কৰিব লাগে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘চৰাইদেউ অনন্য, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বাবে জনাজাত । ইয়াত বন্যপ্ৰাণীৰ আবিৰ্ভাৱে আমাৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ চৌদিশে থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক সন্মান কৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেই কথা সোঁৱৰায় ।’’
মন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই লগতে কয়, ‘‘প্ৰতিটো জীৱক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব ৷ তদুপৰি স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটোও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ । এটা প্ৰাণী ডাঙৰে হওক বা সৰু, বিৰল হওক বা সাধাৰণ, প্ৰতিটো প্ৰাণীৰ জীৱনেই সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শেষত সকলোকে আহ্বান জনাই কয়, ‘‘আহক আমি বন্যপ্ৰাণীক সন্মান কৰো, ইয়াৰ বাসস্থান ৰক্ষা কৰো, প্ৰকৃতিক কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ উজলি উঠিবলৈ দিও ৷’’
লগতে পঢ়ক: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অনিৰুদ্ধ যাত্রা : পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ