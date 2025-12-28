ETV Bharat / state

ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোণৰ বিস্কুটসহ গ্ৰেপ্তাৰ তিনি

বাহনত তালাচী চলাওতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সোণ সৰবৰাহকাৰী ।

ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোণৰ বিস্কুটসহ গ্ৰেপ্তাৰ তিনি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 28, 2025 at 8:18 PM IST

ৰঙিয়া: ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তৰণীত ২ কোটি ৫০ লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ বিস্কুট জব্দ ৷ তৰণীত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ১ কেজি ৪০০ গ্ৰাম সোণৰ বিস্কুটসহ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তিনি অভিযুক্তই এখন বাহনৰ গোপন কক্ষত লুকুৱাই আনিছিল এই সোণখিনি ।

এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰঙিয়া থানাৰ আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়া অভিমুখী এখন বলেৰ' বাহনত তালাচী চলায় । অভিযানকাৰী দলটোৱে বাহনখনৰ গোপন স্থানত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাৰ পৰা ১০ গ্ৰামকৈ থকা ৯০ খনকৈ বিস্কুট আৰু ৫ গ্ৰামকৈ থকা ১০ খন বিস্কুট জব্দ কৰে ।

লগে লগে সোণ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ অভিশেক বাদায়া, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানৰ কল্পনেছ চৌধুৰী আৰু সন্তোষ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত তিনি অভিযুক্তই বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰৰ AS 03 AK 7115 নম্বৰৰ বলেৰ' বাহনখনত সোণৰ বিস্কুটখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আনিছিল ।

সেই মুহূৰ্ততে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰে প্ৰায় ২ কোটি ৫০ লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ বিস্কুটসহ তিনি অভিযুক্ত । আৰক্ষীয়ে লগতে তিনিটা ম’বাইল ফোনো জব্দ কৰে । এই অভিযানৰ সময়ত উপস্থিত থকা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ৰত্নেশ্বৰ কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গাড়ীখন তৰণীৰ ৰাস মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে । গাড়ীখন ভূটানৰ দিশৰ পৰা আহিছিল । ভিতৰত বহুত সোণ উদ্ধাৰ হৈছে । সোণখিনি আচল নে নকল আমি নাজানো । আমি ৰঙিয়া প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছো এটা অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ আগতেই অপৰাধীক আটক কৰা বাবে ।"

আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । লগতে সোণখিনি নকল নে আচল সেয়াও পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

