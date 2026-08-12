ফাঁচীবজাৰৰ তিনিটাকৈ পথক 'ভেণ্ডিং নিষিদ্ধ অঞ্চল' হিচাপে ঘোষণা
মঙলবাৰে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে নিজে ফাঁচীবজাৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল ।
Published : August 12, 2026 at 11:09 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰ অঞ্চলৰ এছ এছ ৰোড, এম এছ ৰোড আৰু এইচ বি ৰোডক 'ভেণ্ডিং নিষিদ্ধ অঞ্চল' হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে উক্ত পথসমূহত বাহন ৰখাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ফাঁচীবজাৰৰ এছ এছ ৰোড, এম এছ ৰোড আৰু এইচ বি ৰোডত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত থকা যান-জঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠক এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকত বিস্তৃত আলোচনাৰ অন্তত এছ এছ ৰোড, এম এছ ৰোড আৰু এইচ বি ৰোডক 'ভেণ্ডিং নিষিদ্ধ অঞ্চল' (No Vending Zones) হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে উক্ত পথসমূহত বাহন ৰখাটো নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ এই ব্যৱস্থাই যান-বাহনৰ সূচল চলাচল নিশ্চিত কৰাৰ লগতে পথচাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু চলাচল অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Prioritising smooth traffic movement and pedestrian safety in Guwahati's primary commercial hub.— Kaushik Rai (@iKaushikRai) August 12, 2026
Chaired a review meeting at Janata Bhawan regarding traffic congestion in Fancy Bazar. Resolved to declare S.S. Road, M.S. Road and H.B. Road as 'No Vending Zones' and prohibit… pic.twitter.com/h7W6fTdPl3
মন্ত্ৰী ৰায়ে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়ী, বেপাৰী, পথচাৰী, যান-বাহন চালক আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত পৰ্যাপ্ত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । আনহাতে, এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰ্বে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক জাননী জাৰি কৰা হ’ব । মঙলবাৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে নিজে ফাঁচীবজাৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল ।
আনহাতে, এই বৈঠকত প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাসমূহৰ বিস্তৃত ৰূপায়ণ কৌশল আৰু পদ্ধতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় সমষ্টিৰ বিধায়ক, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ সৈতে আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে গুৱাহাটীৰ অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলেকা ফাঁচীবজাৰক অধিক সুশৃংখল, সুৰক্ষিত আৰু যান-জঁটমুক্ত কৰি তোলা । ইয়াৰ জৰিয়তে পথচাৰী আৰু যাত্ৰীসকলৰ সূচল চলাচল নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপো সূচাৰুৰূপে চলি থকাটো নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসাধাৰণ, ব্যৱসায়ী আৰু বাণিজ্যিক মহলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে ৰূপায়ণৰ বাবে সকলো অংশীদাৰী পক্ষক ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই বৈঠকখনত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় কুমাৰ গুপ্তা, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকন, অসম আৰক্ষীৰ এডিচিপি মৃণ্ময় গোস্বামী, এচিপি দীপজ্যোতি দাধৰা, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ উপ-মেয়ৰ আৰু পাৰিষদসকল, শীৰ্ষ বিষয়াসকল আৰু ফাঁচীবজাৰ সমিতিৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছিল ।
এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত ৭৯৬.৮৮ কোটি ব্যয়ৰে প্ৰস্তাৱিত অসম চাষ্টেইনেবল ৱেটলেণ্ড এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড ফিছাৰিজ ট্ৰেন্সফৰ্মেচন প্ৰকল্প
অসমৰ জলাশয় আৰু বিলসমূহক বহনক্ষম উন্নয়ন, জীৱিকা সৃষ্টি আৰু অন্তৰ্ভুক্তিমূলক বিকাশৰ অন্যতম চালিকাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তাৱিত অসম চাষ্টেইনেবল ৱেটলেণ্ড এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড ফিছাৰিজ ট্ৰেন্সফৰ্মেচন (SWIFT) প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত বুধবাৰে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ সভাপতিত্বত জনতা ভৱনস্থিত কাৰ্যালয় সভাকক্ষত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যৰে ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত এই প্ৰকল্পটোৰ বিভিন্ন দিশ বৈঠকত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
মুঠ ৭৯৬.৮৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱিত SWIFT প্ৰকল্পটোৱে অৱক্ষয়প্ৰাপ্ত বিলসমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰুজ্জীৱন, বহনক্ষম মীন ব্যৱস্থাপনা, স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ আৰু জীৱিকা সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । প্ৰকল্পটোৰ অধীনত কমেও ১০২খন বিল সামৰি লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ২৩খন জিলাৰ ৭১খন বিলক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Chaired a review meeting today regarding the 'Assam Sustainable Wetland and Integrated Fisheries Transformation' (SWIFT) Project.— Kaushik Rai (@iKaushikRai) August 12, 2026
Funded by the Asian Development Bank with an outlay of ₹796.88 crore, this initiative will play a crucial role in rejuvenating state wetlands,… pic.twitter.com/MOdDVgiLrn
প্ৰকল্পটোৱে বিল আৰু মীনক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে এক সমন্বিত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ অধীনত মুখ্য পদক্ষেপসমূহ হ’ব - জলাশয় আৰু নদীৰ সৈতে সংযোগী জলধাৰাসমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ, বৈজ্ঞানিক আৰু জলবায়ু-সহনশীল মীন ব্যৱস্থাপনা, উন্নত মানৰ মাছৰ পোনা আৰু মাছৰ খাদ্য উৎপাদন, সম্প্ৰদায়ভিত্তিক মীন উদ্যোগৰ প্ৰসাৰ, মহিলা নেতৃত্বাধীন আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে জীৱিকা সৃষ্টি আৰু গ্ৰাম্য ঔদ্যোগীকৰণ, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আৰু পানীৰ গুণগত মান উন্নত কৰা, পৰিৱেশ-পৰ্যটন আৰু বিকল্প তথা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি ।
প্ৰকল্পটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ’ব মীন উৎপাদনৰ সমগ্ৰ মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰা । ইয়াৰ বাবে হেটচাৰী, নাৰ্চাৰী, ৰিয়াৰিং পুখুৰী আৰু ফিড মিল আদি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । এই পদক্ষেপসমূহে মাছ ধৰা নিষিদ্ধ থকা সময়ছোৱাত বিকল্প জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মাছৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আৰু মীনজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিত সহায় কৰিব ।
SWIFT প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে জলাশয় সংৰক্ষণ, বহনক্ষম মীন ব্যৱস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীলতা, মহিলাৰ সৱলীকৰণ, গ্ৰাম্য ঔদ্যোগীকৰণক এক সমন্বিত কাঠামোৰ অধীনলৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । অসমৰ সমৃদ্ধ জলাশয় পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণৰ লগতে বহনক্ষম জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰি এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ বিকশিত অসমৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৈঠকত ARIAS Society-ৰ পৰিচালন সঞ্চালক বীৰেন্দ্ৰ মিট্টল, মীন সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক গৌৰীশংকৰ দাসৰ লগতে মীন বিভাগ আৰু ARIAS Society-ৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: ১৭ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ১ লাখ ২৫ হাজাৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰা নগাঁৱৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথিভঁৰাল