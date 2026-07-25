আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন

আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়ৰ কয়দী কক্ষৰ পৰা পলায়ন কয়দীকেইটাৰ । আৰক্ষীৰ বাইক লৈ পলায়ন তিনি হাজোতীৰ । এজন ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিন ৰহমান ।
Published : July 25, 2026 at 2:48 PM IST
গোলাঘাট: গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত থকা জেইলৰ কয়দী ৰখা কক্ষৰ পৰা পলায়ন কৰিলে নজিবুৰ ৰহমান, ৰূপম কলিতা আৰু অজয় গোৱালা নামৰ তিনিটা হাজোতী । ইয়াৰে নজিবুৰ ৰহমান নামৰ হাজোতীটো আছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা গোলাঘাট ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত ।
তিনিওজনে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । শনিবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পিছত দায়িত্বত থকা আৰক্ষী টোপনি যোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো । বৰ্তমান পলায়ন কৰা তিনিওটা হাজোতীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে এই ঘটনাক লৈ জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে কয়, "গোলাঘাটত ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমান আৰু আন দুজন হাজোতীয়ে পলায়ন কৰে । আমাৰ আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বৰ্তমান তেওঁলোকক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, এই সম্পৰ্কে কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানে কয়, "পুৱা আমাৰ ইয়াৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া বীৰেন বৰা ঘৰলৈ গ'ল আৰু লক-আপৰ ছাবি মোক দি থৈ যায় । মই ছাবি লৈ গাৰুৰ তলত থৈ টোপনি যাওঁ । তাৰ পিছত পুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ কোনো নাই, দুৱাৰ খোলা আছে । মই লগে লগে আমাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়," তিনিজন হাজোতী আছিল । তাৰে এজন ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত আৰু দুজন চুৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত । আমাৰ তিনিজন ইয়াত থাকোঁ, তাৰে এজন নাছিল । ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমানক হেণ্ডকাফ লগোৱা হোৱা নাছিল । তিনিজনে মোৰ মোবাইল ফোন আৰু বাইক লৈ যায় ।
উল্লেখ্যে যে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমানৰ দৰে অপৰাধীক হেণ্ডকাফ নলগোৱাকৈ ৰখা কাৰ্যই আৰক্ষীৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উদঙাই দিছে । ২০২৩ চনৰ ২৪ জুলাইত গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ হিন্দী স্কুল পথত থকা নিজৰ বাসগৃহত নজিবুৰ ৰহমানে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি-খুঁচি হত্যা কৰিছিল সঞ্জীৱ ঘোষ, জুনু ঘোষ আৰু সংঘমিত্ৰা ঘোষক ।