ETV Bharat / state

আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়ৰ কয়দী কক্ষৰ পৰা পলায়ন কয়দীকেইটাৰ । আৰক্ষীৰ বাইক লৈ পলায়ন তিনি হাজোতীৰ । এজন ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিন ৰহমান ।

Golaghat prisoners escaped
গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত থকা জেইলৰ কয়দী ৰখা কক্ষৰ পৰা পলায়ন কৰিলে নজিবুৰ ৰহমান, ৰূপম কলিতা আৰু অজয় গোৱালা নামৰ তিনিটা হাজোতী । ইয়াৰে নজিবুৰ ৰহমান নামৰ হাজোতীটো আছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা গোলাঘাট ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত ।

তিনিওজনে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । শনিবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পিছত দায়িত্বত থকা আৰক্ষী টোপনি যোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো । বৰ্তমান পলায়ন কৰা তিনিওটা হাজোতীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন (ETV Bharat Assam)

ইফালে এই ঘটনাক লৈ জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে কয়, "গোলাঘাটত ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমান আৰু আন দুজন হাজোতীয়ে পলায়ন কৰে । আমাৰ আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বৰ্তমান তেওঁলোকক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা কৰা হৈছে ।"

Golaghat prisoners escaped
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয় (ETV Bharat Assam)
Golaghat prisoners escaped
চিকিৎসালয়খনৰ কয়দী কক্ষ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এই সম্পৰ্কে কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানে কয়, "পুৱা আমাৰ ইয়াৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া বীৰেন বৰা ঘৰলৈ গ'ল আৰু লক-আপৰ ছাবি মোক দি থৈ যায় । মই ছাবি লৈ গাৰুৰ তলত থৈ টোপনি যাওঁ । তাৰ পিছত পুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ কোনো নাই, দুৱাৰ খোলা আছে । মই লগে লগে আমাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছোঁ ।"

Golaghat prisoners escaped
চিকিৎসালয়খনৰ কয়দী কক্ষ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,‌" তিনিজন হাজোতী আছিল । তাৰে এজন ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত আৰু দুজন চুৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত । আমাৰ তিনিজন ইয়াত থাকোঁ, তাৰে এজন নাছিল । ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমানক হেণ্ডকাফ লগোৱা হোৱা নাছিল । তিনিজনে মোৰ মোবাইল ফোন আৰু বাইক লৈ যায় ।

Golaghat prisoners escaped
কুখ্যাত অপৰাধী নাজিমুদ্দিন ৰহমানৰ পলায়ন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্যে যে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমানৰ দৰে অপৰাধীক হেণ্ডকাফ নলগোৱাকৈ ৰখা কাৰ্যই আৰক্ষীৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উদঙাই দিছে । ২০২৩ চনৰ ২৪ জুলাইত গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ হিন্দী স্কুল পথত থকা নিজৰ বাসগৃহত নজিবুৰ ৰহমানে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি-খুঁচি হত্যা কৰিছিল সঞ্জীৱ ঘোষ, জুনু ঘোষ আৰু সংঘমিত্ৰা ঘোষক ।

লগতে পঢ়ক :উদং শৰীৰ, মূৰত হেলমেট... তেনেকৈয়ে ঘৰৰ ভিতৰত ঘূৰাফুৰা কিয় ?
লগতে পঢ়ক :দিল্লীৰ পৰা আহিল ফোন: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

গোলাঘাটৰ পৰা কয়দীৰ পলায়ন
গোলাঘাট ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰ
গোলাঘাট আৰক্ষী
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT PRISONERS ESCAPED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.