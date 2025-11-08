বৌলচল জলপ্ৰপাতত পৰি সন্ধানহীন শিলচৰ এন আই টিৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী
অকস্মাতে জলপ্ৰপাতত পৰি যায় তিনিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু নিমিষতে সন্ধানহীন হৈ পৰে ৷
Published : November 8, 2025 at 4:32 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ হাৰেংগাজাওত অঘটন । পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰস্বৰূপ এই হাৰেংগাজাও নামৰ ঠাইটুকুৰাৰ কাষতে আছে বৌলচল নামৰ এটি জলপ্ৰপাত ৷ এই জলপ্ৰপাতৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ নিতৌ আগমন ঘটে বহু লোকৰ ৷
এই জলপ্ৰপাত চাবলৈ আহিছিল শিলচৰ এন আই টিৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ তেওঁলোকৰ মাজত আছিল দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এজন ছাত্ৰ । তিনিও প্ৰথমবর্ষৰ শিক্ষাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি আজি (শনিবাৰ) শিলচৰ এন আই টিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই তিনিজনীয়া দলটো হাৰেংগাজাওলৈ ফুৰিবলৈ আহে আৰু তেওঁলোক হাৰেংগাজাওৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বৌলচল জলপ্ৰপাতৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায় আৰু তাতেই এই অঘটন সংঘটিত হয় । অকস্মাতে জলপ্ৰপাতত পৰি যায় তিনিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু নিমিষতে সন্ধানহীন হৈ পৰে ৷
ডিমা হাছাও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে । ইপিনে এই ঘটনাৰ খবৰ পাই হাৰেংগাজাও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শিক্ষাৰ্থী তিনিগৰাকীৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । জলপ্ৰপাতত পৰি সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰী দুগৰাকী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা সৰ্বকৃতিকা (২০) বিহাৰৰ ৰাধিকা (১৯) আৰু ছাত্ৰজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰায় ।
অন্যহাতে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে শিলচৰ এন আই টিৰ এটা দলো হাৰেংগাজাওত আহি উপস্থিত হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও এনেয়ো পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ ৷ তাতে আকৌ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে জিলাখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় ৷ স্বাভাৱিকতে এই বৌলচল জলপ্ৰপাত চাবলৈও পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়ে এই সময়ত ৷
লগতে পঢ়ক: ডেস্কত ছবি আঁকি অভ্যাস; এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী