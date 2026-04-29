ফকিৰগঞ্জৰ নিৰুদ্দিষ্ট তিনি ছাত্ৰীক গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ
বিদ্যালয়ৰ অজুহাতত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আদবাটৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছিল তিনি ছাত্ৰী ৷ এই ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিবলৈ এতিয়াও বহু বাকী ৷
Published : April 29, 2026 at 5:45 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা: অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী ৷ বিগত কিছুদিনৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ ৷ শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ শালমাৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনিগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰে দক্ষিণ শালমাৰাৰ ফকিৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ বালাটাৰী গাঁৱৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ অজুহাতত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আদবাটৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছিল ৷ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো ছাত্ৰীকেইগৰাকী ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালকেইটাত হাহাকাৰ লাগে আৰু ছাত্ৰীকেইগৰাকী সন্ধানহীন হোৱাৰ কথাটো পোহৰলৈ আহে ৷
উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ৷ এই খবৰ লাভৰ পিছতে ফকিৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই অৱশেষত মঙলবাৰে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, সোমবাৰে তিনিওগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ অজুহাত দেখুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল । কিন্তু বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ পাছতো ঘৰলৈ উভতি নহাত অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰে ।
উল্লেখ্য যে, একেলগে ৩ গৰাকীকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অৱশ্যে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীয়ে কি কাৰণত ঘৰত মিছা মাতি গৈ গুৱাহাটী পালে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ লগতে তেওঁলোকে স্ব-ইচ্ছাৰে নে আন কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি গৈ গুৱাহাটীত ভৰি দিছিল সেই সম্পৰ্কেও আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান ছাত্ৰী তিনিগৰাকীৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
