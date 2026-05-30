শিলিখা ঘাটৰ নদীত জাঁপ দিলে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনে, এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

শংকৰ আৰু ৰেজিনাৰ সন্ধানত এছডিআৰএফৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে যদিও শুকুৰবাৰে বেলি ডুব যোৱাত উদ্ধাৰ অভিযান সামৰে ।

Three members of the same family jump into the river in Tinsukia
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 7:35 AM IST

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলিখা চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ শিলিখা ঘাটৰ নদীত সংঘটিত হয় এক অঘটন । নদীত জাঁপ দিয়া স্বামীক বচাবলৈ গৈ পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে জাঁপ দিয়ে নদীত । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া শিলিখা চাহ বাগিচাৰ নিবাসী শংকৰ কালান্দী (৩৩) নামৰ লোকজনে শিলিখা ঘাটৰ নদীত জাঁপ দিয়ে ৷

লোকজনে জাঁপ দিয়া দেখি বচাবলৈ পত্নী অনিতা কালান্দী (৩২) আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ৰেজিনা কালান্দী গড়ে(৩৪)ও জাঁপ দিয়ে । তাৰ পাছৰ পৰা তিনিওজনে নদীখনত নিখোজ হৈ পৰাত স্থানীয় ৰাইজে নদীখনৰ চাৰিওফালে বিচাৰি চলাথ কৰে যদিও কোনো সম্ভেদ নোপোৱাত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত ডুমডুমাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।

ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত ডুমডুমা আৰক্ষীৰ লগতে এছডিআৰএফ বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কেইবাঘণ্টা জোৰা অভিযানৰ অন্তত এছডিআৰএফৰ দলটোৱে পত্নী অনিতা কালান্দীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু শংকৰ আৰু ৰেজিনাৰ সন্ধানত এছডিআৰএফৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে যদিও শুকুৰবাৰে বেলি ডুব যোৱাত উদ্ধাৰ অভিযান সামৰে ।

অৱশ্যে কি কাৰণত শংকৰে নদীত জাঁপ দিবলগীয়া হ'ল তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ঘৰুৱা কিবা কথাত বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি হোৱাত সুৰাৰ ৰাগীত শংকৰে নদীত জাঁপ দিয়ে বুলি সন্দেহ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । শংকৰ আৰু অনিতাৰ দুটি কণমানি সন্তান আছে ৷ ইপিনে ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচালৈ বিয়া হোৱা ৰেজিনা কালান্দী গড়ৰ দুটি কণমানি সন্তান আছে । কিছুদিন পূৰ্বে নিজৰ ৰুগ্ন মাতৃৰ খবৰ লবলৈ ৰেজিনাই ভাতৃ শংকৰৰ ঘৰলৈ আহিছিল ।

উক্ত ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলীত মাকুম সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ, মাকুম আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰাধা গগৈ, জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী জীমদাৰ তাঁতী, শিলিখা চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলে উপস্থিত হয় । এই ঘটনাই জিলাখনত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

