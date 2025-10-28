তীব্ৰ গতিবেগেই হ’ল কাল, পথ দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসকসহ থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনে
শিলচাঙৰ ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷
Published : October 28, 2025 at 3:25 PM IST
ধিং: জাগীৰোডৰ শিলচাঙত মঙলবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই এগৰাকী চিকিৎসকসহ তিনিজনকৈ লোকে ৷
জাগীৰোডৰ সমীপৱৰ্তী শিলচাঙৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে হুণ্ডাইৰ এখন ক্ৰেতা (Creta) বাহন ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ - 01 ই ডব্লিউ - 6546 ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাহনখনত আছিল 5 জনকৈ লোক ।
তীব্ৰবেগত আহি থকা বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি চিটিকি পৰি যোৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত ডাঃ কণ্ঠেশ্বৰ বৰদলৈ, আছিক হুছেইন আৰু মানস মহন্ত ৷
বাহনখনত থকা আন দুজন লোক দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৷ তেওঁলোকক ততালিকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আহত লোক দুজনৰ অৱস্থাও এই মুহূৰ্তত সংকটজনক । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শোচনীয় অৱস্থা আৰু তীব্ৰবেগৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অনুমান প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জাগীৰোড আৰক্ষী ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ৷ সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘গাড়ীখন ৰাতি প্ৰায় 3.30 বজাৰ পিছত এইফালে গৈ আছিলে ৷ জাগীৰোডৰ পৰা নগাঁৱৰ দিশে গৈ আছিল ৷ ৰাস্তাৰ কাষত ডিভাইডাৰ আছিল, আমি অনুমান কৰা মতে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাগৰি গৈ চুঁচৰি গৈছে ৷ স্ক্ৰেছ মাৰ্ক আছে গোটেইখিনি ৷ দুজন নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত আছে, তিনিজন স্পটডেড হ’ল ৷’’
এই দুৰ্ঘটনাই সকলোকে শোকাহত কৰি তুলিছে আৰু ৰাস্তাত ল’বলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে পুনৰবাৰ দোহাৰিছে ৷
