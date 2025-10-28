তীব্ৰ গতিবেগেই হ’ল কাল, পথ দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসকসহ থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনে

ETV Bharat / state

শিলচাঙৰ ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷

প্ৰতীকী ফটো
October 28, 2025

ধিং: জাগীৰোডৰ শিলচাঙত মঙলবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই এগৰাকী চিকিৎসকসহ তিনিজনকৈ লোকে ৷

জাগীৰোডৰ সমীপৱৰ্তী শিলচাঙৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে হুণ্ডাইৰ এখন ক্ৰেতা (Creta) বাহন ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ - 01 ই ডব্লিউ - 6546 ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাহনখনত আছিল 5 জনকৈ লোক ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান (ETV Bharat Assam)

তীব্ৰবেগত আহি থকা বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি চিটিকি পৰি যোৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত ডাঃ কণ্ঠেশ্বৰ বৰদলৈ, আছিক হুছেইন আৰু মানস মহন্ত ৷

বাহনখনত থকা আন দুজন লোক দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৷ তেওঁলোকক ততালিকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আহত লোক দুজনৰ অৱস্থাও এই মুহূৰ্তত সংকটজনক । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শোচনীয় অৱস্থা আৰু তীব্ৰবেগৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অনুমান প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জাগীৰোড আৰক্ষী ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ৷ সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘গাড়ীখন ৰাতি প্ৰায় 3.30 বজাৰ পিছত এইফালে গৈ আছিলে ৷ জাগীৰোডৰ পৰা নগাঁৱৰ দিশে গৈ আছিল ৷ ৰাস্তাৰ কাষত ডিভাইডাৰ আছিল, আমি অনুমান কৰা মতে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাগৰি গৈ চুঁচৰি গৈছে ৷ স্ক্ৰেছ মাৰ্ক আছে গোটেইখিনি ৷ দুজন নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত আছে, তিনিজন স্পটডেড হ’ল ৷’’

এই দুৰ্ঘটনাই সকলোকে শোকাহত কৰি তুলিছে আৰু ৰাস্তাত ল’বলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে পুনৰবাৰ দোহাৰিছে ৷

