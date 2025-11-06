দুৰ্যোগৰ পৰা সকাহ বিচাৰিলে সদায়ে প্ৰকৃতি আৰু নদীক শ্ৰদ্ধা-সন্মান জনাবই লাগিব: মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত
অসমক দুৰ্যোগ সহনশীল ৰাজ্য ৰূপে গঢ়াৰ প্ৰয়াস চৰকাৰৰ । দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ তিনিখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ । দুৰ্যোগ সাৱধানবাণীৰ অত্যাধুনিক এপ মুকলি ।
Published : November 6, 2025 at 10:44 PM IST
গুৱাহাটী: অসমক দুৰ্যোগ সহনশীল ৰাজ্য ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্য চৰকাৰৰ । ইয়াৰে অংশ হিচাপে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
গুৱাহাটীত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানসম্পন্ন দুৰ্যোগ প্ৰশমন, ক্ষীপ্ৰ দুৰ্যোগ সঁহাৰি আৰু আগতীয়া সতৰ্কতাৰ অত্যাধুনিক ফলপ্ৰসূ কাৰ্যপ্ৰণালী সক্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিনিখনকৈ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল ইন্সটিটিউট অব হাইড্ৰ'লজী, উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰ (নেছাক), লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে এই অতি মহত্বপূৰ্ণ বুজাবুজি চুক্তি তিনিখন স্বাক্ষৰিত কৰে ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘অসমক দুৰ্যোগ সহনশীল ৰাজ্য ৰূপে গঢ়ি তোলাত আমাৰ চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰস্তুতি উন্নীতকৰণ, প্ৰতিষ্ঠানিক সামৰ্থ বৃদ্ধি আৰু আন্তঃগাঁথনিগত সহনশীলতা আহৰণৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।’’
ভাষণত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকৃতিৰ লগতে প্ৰতিখন নদীকে সন্মান জনালেহে দুৰ্যোগৰ প্ৰকোপৰ মানৱ জাতি সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিব বুলি মতপোষণ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘দুৰ্যোগৰ পৰা সকাহ বিচাৰিলে আমি সদায়ে প্ৰকৃতি আৰু নদীক শ্ৰদ্ধা-সন্মান জনাবই লাগিব । উন্নয়নৰ নামত আৰু আমাৰ সুবিধাৰ বাবে আমি প্ৰকৃতি আৰু নদীৰ ক্ষতি কৰিলে, এদিন নহয় এদিন আমি তাৰ ফল ভোগ কৰিবলগা হ'বই । একোখন নদীৰ জলধাৰাৰ স্বাভাৱিক প্ৰবাহত বাধা দিয়া, নদীৰ জলধাৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰবাহ এলেকাক সংকোচিত কৰিলে বান-খহনীয়াৰ বিপৰ্যয় আহিবই । আমি বহনক্ষম উন্নয়নৰ নিয়ম মানি প্ৰকৃতি আৰু নদীসমূহক সন্মান জনাবলৈ শিকিবই লাগিব ।’’
ৰাজ্যখনত যিকোনো দুৰ্যোগ আশংকাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ, উত্তৰ পূৱ মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰ, কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দৰে সংস্থাসমূহৰ সতৰ্কবাণী একত্ৰিকৰণেৰে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট স্থানভিত্তিক, বাস্তৱ সময় আধাৰিত আগজাননীৰ ফলপ্ৰসূ প্ৰচাৰ নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত বিকশিত কৰা 'স্মাৰ্ট অসম এপ' এটাও অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে ।
ইফালে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ মাধ্যম বিভাগৰে স্বাক্ষৰিত আজিৰ প্ৰথমখন বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়খনত 'দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ক যোগাযোগ পাঠ্যক্ৰম' শীৰ্ষক ছমহীয়া বিশেষ সাংবাদিকতা পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে । আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পাঠ্যক্ৰম উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কৰ্মৰত আগ্ৰহী সাংবাদিকৰ বাবেও অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ-মাধ্যম বিভাগৰ জৰিয়তে 'দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ক সাংবাদিকতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি-নিয়ম' সন্দৰ্ভত এমহীয়া প্ৰশিক্ষণমূলক বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে ।
একেদৰে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা সমাৱেশৰ ভৱনসমূহত বজ্ৰপাত প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা সংযোজনৰ বাবে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সৈতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে দ্বিতীয়খন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে ।
আনহাতে বৰপেটা আৰু হাউলী চহৰত নগৰীয়া বানৰ কাৰক আৰু প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা নিৰূপণৰ বাবে জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়া আৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অব হাইড্ৰ'লজীৰ লগত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে তৃতীয়খন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে । অনুষ্ঠানতে ৰঙানদী, দৈয়াং আৰু ভূটানৰ কুৰিশ্বু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসৃষ্ট বান প্ৰেক্ষাপট আৰু বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে নামনি অংশত পেলোৱা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত নেছাকৰ সহযোগত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে কৰা অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন আৰু ২০২১ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫ বৰ্ষলৈ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ বাৰ্ষিক কাম-কাজৰ প্ৰতিবেদন দুখনো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰে ।
অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব (ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ) তথা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এল এছ চাংছন, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সচিব মীনাক্ষী দাস নাথ, জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়াৰ উপ-সঞ্চালক প্ৰধান আশীষ কুমাৰ নাথ, সঞ্চালক শুভাশীষ ৰয়চৌধুৰী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ-মাধ্যম বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ চন্দন কুমাৰ গোস্বামী, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগৰ অধ্যাপক ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি চহৰীয়া, অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ বিপুল তালুকদাৰ, নেছাকৰ জি আই ডি মূৰব্বী ড৹ দিব্যজ্যোতি চুতীয়া, নেচাকৰ জলসম্পদ শাখাৰ মূৰব্বী ড৹ দিগন্ত বৰ্মন, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (গৃহ আৰু বৈদ্যুতিক) যুটীয়া সচিব ৰাহুল দেৱ বসুমতাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ জৰীপ নোহোৱা মাটি ! সিংহলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ দেবব্ৰত শইকীয়াৰ