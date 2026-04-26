ৰৈ থকা ট্ৰাকত তীব্ৰবেগী ছুইফট ডিজায়াৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, মুহূৰ্ততে নিঃশেষ তিনি যুৱতীৰ জীৱন

ROAD ACCIDENT IN GUWAHATI
গুৱাহাটীত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 11:33 AM IST

গুৱাহাটী: শনিবাৰে তামুলপুৰ আৰু কলিয়াবৰত দুটাকৈ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী শিল্পীৰ লগতে আন দুগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাঁওতেই পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ’ল আন এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ মঠঘৰীয়াত যোৱা নিশা সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে ৷

মঠঘৰীয়াৰ গে’ট হাস্পতালৰ সমীপত পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে গীতানগৰ দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগত আহি থকা AS 01 GP 0562 নম্বৰৰ ছুইফট বাহনখনে ৷ ফলত দুগৰাকী যুৱতী থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত নিহত হয় আন এগৰাকী যুৱতীৰ ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই পলায়ন কৰে বাহনখনৰ চালকজনে ৷ সম্প্ৰতি নিহত যুৱতী কেইগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে।

স্থানীয় লোকৰ মতে, পুৱা প্ৰায় ৩.৪০ বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো । নিহত তিনিগৰাকী যুৱতীৰ ভিতৰত দুগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে । এগৰাকী গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ পূজা সাহা আৰু আনগৰাকী শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰৰ আকাংক্ষা শইকীয়া ৷ ৰয়েল গ্ল’বেল বিশ্ববিদ‍্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আছিল আকাংক্ষা ৷

এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই । দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে । ইপিনে গাড়ীখনৰ মালিকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে যদিও চালকজনক আটক কৰিব পৰা হোৱা নাই । গাড়ীখন ট্ৰেভেল এজেঞ্চীত ভাড়াত দিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে ।

আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘পুৱতি নিশা ৩.৪০ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । খবৰ পাই আমি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলোঁ । দুজনী যুৱতী থিতাতে নিহত হৈছিল যদিও আনগৰাকী যুৱতীৰ হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছত মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন দেখিলেই গম পায় বাহনখন তীব্ৰ বেগত আছিল । ৰৈ থকা ট্ৰাকত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে বাহনখনে । আনহাতে চালকজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে । লখৰাৰ পৰা তিনিওজনী ছোৱালী কমেডী শ্ব' চাবলৈ গৈছিল ।’’

