বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচলৰ তিনি জিলাত ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধ, স্তব্ধ তিনি জিলা

বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচলৰ তিনি জিলাত ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধ, স্তব্ধ তিনি জিলা
অৰুণাচলৰ চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু ইষ্ট চিয়াং জিলা স্তব্ধ ৷ ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই, গছ পেলাই প্ৰতিবাদ ৷
Published : November 2, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:13 PM IST
জোনাই : প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৩ জিলাত ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰে কেইবাটাও সংগঠনে ৷
চিয়াং খিলঞ্জীয়া কৃষক মঞ্চ, SUMP ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকা যুৱ সন্থা আৰু ভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ আহ্বানত ৰাজ্যখনৰ চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু ইষ্ট চিয়াং জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন ৷
সোমবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চিয়াং আৰু আপাৰ চিয়াং জিলাত ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধ বলবৎ হৈ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে দাবী কৰিছে যে, প্ৰস্তাৱিত চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আন্দোলনৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰা লোকক শীঘ্ৰে মুকলি কৰা আৰু প্ৰস্তাৱিত পিএফআৰ কাৰ্যকলাপ স্থগিত ৰাখিব লাগে ৷
আনহাতে ৩ জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে কিছু কিছু ঠাইত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে কিছু ঠাইত পথত গছৰ ডাল পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷
ইফালে ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সয়মত তিনি জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা, অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ বন্ধৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰিছে যে, নদীবান্ধ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত বলপূৰ্বক ভাৱে জৰীপ চলোৱা কাৰ্য বন্ধ, চিয়াং উপত্যকাত কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আঁতৰোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল যোগে এছআইএফএফৰ সভাপতি নবেং বুৰাঙে কয়,"সংযম হৈ প্ৰতিবাদ কৰক ৷ বন্ধ বলবৎ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আইন নিজৰ হাতত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ চৰকাৰে বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিব লাগে ৷ আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিলে আমি আন্দোলন বাতিল কৰিম । আমাৰ দাবী মানি নল'লে আগন্তুক দিনত বৃহতৰ চিয়াং বেল্টত আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ