ETV Bharat / state

বানৰ বেথা, শিৱসাগৰত আশ্ৰয় শিবিৰতে সম্পন্ন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকৰ তিলনি

আশ্ৰয় শিবিৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ । শিবিৰতে সম্পন্ন হ'ল তিলনি ।

Three-day rites for deceased were completed at the shelter camp in Sivsagar
আশ্ৰয় শিবিৰতে সম্পন্ন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকৰ তিলনি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: ১৯ জুলাইত অহা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পাছত বহু পৰিয়ালে বৰ্তমানো নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতিব পৰা নাই । ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আজিও গৃহহীন । শিৱসাগৰৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও প্লাৱিত হৈ আছে । সীমাহীন দুখে আঁজুৰি যোৱা এই সংহাৰী বানৰ কৰুণ কাহিনীত পুনৰ এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংযোজন হ'ল ।

শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত বিশ জুলাই নিশা বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । পথাৰ , পুখুৰী , বাট-পথ চিন চাব নাইকিয়া হৈ পৰিছিল । সেইসময়ত ওখ ঠাইলৈ নিজৰ প্ৰাণটো বচাবৰ বাবে সকলোৱে দৌৰ মাৰিলে । কিন্তু, বৃদ্ধ আৰু অসুস্থ লোকসকল গৃহতে ৰৈ গ'ল । কোনোমতে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি তেনে অসুস্থ লোকক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ল'লে নিজা ভূমিকা ।

আশ্ৰয় শিবিৰতে সম্পন্ন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকৰ তিলনি (ETV Bharat Assam)

হাতে হাত ধৰি কোবাল সোঁত নেওচি অসুস্থ তথা বৃদ্ধ লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ উলিয়াই আনিলে । তেনে এজন অসুস্থ ব্যক্তিয়ে ৯ আগষ্টৰ সন্ধিয়া সাত মান বজাত আশ্ৰয় শিবিৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ ন-পুখুৰীৰ আশ্ৰয় শিবিৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা ৮২ বছৰীয়া ব্যক্তিজন হৈছে ধীৰেণ চন্দ্ৰ ভৰালী । মঙলবাৰে আশ্ৰয় শিবিৰতে তেওঁৰ তিলনি সম্পন্ন কৰা হয় ।

তেখেত ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় সৈনিক ব'ৰ্ড প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিক আছিল । মেটেকাৰ স্বৰ্গীয় জগত ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ধীৰেণ চন্দ্ৰ ভৰালী দীৰ্ঘদিন ধৰি ভতীয়াপাৰ সমীপৰ ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰসাগৰত বাস কৰিছিল । তিনিগৰাকী কন্যা সন্তানৰ পিতৃ প্ৰয়াত ধীৰেণ ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা অবিবাহিত তৰুলতা ভৰালীয়ে মুখাগ্নি কৰে ।

চাৰিওদিশে জলমগ্ন হোৱাৰ হেতু পৰিয়ালৰ সহযোগত নগৰৰ থানামুখৰ শান্তিবন শ্মশানত শেষকৃত সম্পন্ন কৰে । ৰুদ্ৰসাগৰৰ ন-পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসম চৰকাৰৰ জিলা শাৰীৰিক অক্ষম ব্যক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত হৈ থকা ৮২ বছৰীয়া ধীৰেণ চন্দ্ৰ ভৰালীৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

তেখেত ন-পুখুৰী কৃষি পাম সমবায় সমিতিৰ লগত জড়িত আছিল । তেখেত উক্ত সমিতিৰ ১৯৮৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে সম্পাদকৰ দৰে গধুৰ দায়িত্বত আছিল । বানৰ বিভীষিকাৰ মাজত ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় সৈনিক ব'ৰ্ড প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন সৈনিকৰ কাজ-কৰ্মৰ বাবে এতিয়া দিশহাৰা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিক সংকটতত ভুগিছে ।

এনে বিপদৰ সময়ত প্ৰয়াত ধীৰেণ চন্দ্ৰ ভৰালীৰ বানে নিঃশেষ কৰি থোৱা যোৱা পৰিয়ালটোৱে জিলা প্ৰশাসন, চৰকাৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে আশাৰে বাট চায় ৰৈছে । আনহাতে ১১ আগষ্টত উক্ত আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰয়াত ভৰালীৰ তিলনি অনুষ্ঠিত হয় । সীমিত সুবিধাৰ মাজতে শিবিৰতে সনাতনী পৰম্পৰাৰ মাজত এই কৃত-কৰ্ম সম্পন্ন হয় ।

লগতে পঢ়ক: সৰ্বস্ব হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়েই ৰ'ল, ধুবুৰীৰ উচ্ছেদিত আজিও ত্ৰিপালৰ তলতেই ৰ'ল

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
তিলনি
শিৱসাগৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.