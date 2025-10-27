ETV Bharat / state

নাই কোনো আনন্দ, নাই উলাহ: পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিশ্বনাথত তিনিদিনীয়াকৈ ষট পূজাৰ আয়োজন

জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতি এইবাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ষট পূজাতো । কোনো ধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন নোহোৱাকৈ কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ষট পূজাৰ আয়োজন ।

Chhath Puja in Bishwanath
বিশ্বনাথত তিনিদিনীয়াকৈ ষট পূজাৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)
October 27, 2025

বিশ্বনাথ: ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিৰে সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হৈছে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মুখ্য উৎসৱ তথা পূজা ষট পূজা । আনহাতে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাতো আয়োজন কৰা হৈছে ষট পূজাৰ ।

বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টি, গহপুৰ সমষ্টি, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিতো ষট পূজা আয়োজন কৰা হৈছে । একেদৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ফলফলীৰ শনি মন্দিৰ প্ৰাংগনৰ পুখুৰীপাৰতো তিনিদিনীয়াকে ষট পূজাৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ।

বিশ্বনাথত তিনিদিনীয়াকৈ ষট পূজাৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ষট পূজাৰ প্ৰথমদিনা খৰণা অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয়দিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে বিয়লি ৩ বজাত আৰ্য অনুষ্ঠানৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা ৬ বজাত অৰ্থাৎ সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে এই পূজাৰ অন্ত পৰিব ।

অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ ৰাজ্যৰ ষট পূজাসমূহতো পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত শোকত ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে ষট পূজাৰ আয়োজকসকলেও কোনো ধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন কৰা নাই । কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে আয়োজন কৰা হৈছে এইবাৰ ষট পূজা । একে দৃশ্য বিশ্বনাথ জিলাৰ ষট পূজাস্থলীসমূহতো ।

উল্লেখ্য যে ষট পূজাৰ বাবে বিশেষকৈ বিভিন্ন ফলমূল, শাক-পাচলি আদি পূজাৰ সামগ্রীৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই ষট পূজাৰ মহাপ্ৰসাদ হিচাপে ফেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

ইফালে এই পূজাক লৈ বিশ্বনাথ জিলাখনৰ গুপ্তকাশী বিশ্বনাথঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত, বৰগাং নদী, বুৰৈ নদী, গহপুৰ, চতিয়া নদীৰ ঘাটকে ধৰি বিভিন্ন পুখুৰীপাৰত পূজাৰ বাবে ঘাট চাফা কৰাৰ লগতে নদীৰ পাৰ আদিও পৰিষ্কাৰ কৰি সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ।

Chhath Puja in Bishwanath
ষট পূজাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে পূজাৰ বেদী (ETV Bharat Assam)

এই পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা । আগদিনা সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পূৰ্বৰ পৰা পিছদিনা সূৰ্যাস্তলৈ বিভিন্ন ৰীতি-নীতিৰে ষট পূজা পালন কৰা হয় । ইফালে সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে এটা আটকধুনীয়াকৈ পূজাৰ বেদী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ প্ৰাচীন হিন্দু উৎসৱ হিচাপে ভাৰতীয় সমাজত পৰিচিত হৈ আহিছে এই ষট পূজা ।

ষট পূজাত সূৰ্য আৰু ষটিমাক বিশেষভাৱে পূজা কৰা হয় । এই পূজা কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠ দিনটোত পালন কৰা হয় । এই ষট পূজাৰ আছে বহু বিশেষত্ব । অতীজৰে পৰা পালন কৰি অহা ষট পূজাত বিশেষভাৱে পৰিয়ালৰ ম‌ংগলৰ বাবে সূৰ্য দেৱতাৰ ওচৰত পূজা কৰা দেখা যায় ।

Chhath Puja in Bishwanath
বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ফলফলীৰ শনি মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পুখুৰীপাৰত ষট পূজাৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত যেনে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত এই উৎসৱৰ বিশেষ প্ৰসাৰতা আছে যদিও সমান্তৰালভাৱে অসমতো ইয়াৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই পূজা বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ । কিন্তু বহু হিন্দু ধৰ্মপ্ৰাণ লোকেও ইয়াক পালন কৰি আহিছে ।

সোমবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম জনাই ষট পূজা আৰম্ভ কৰিব । অৱশ্যে এই ষট পূজা পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ফলফলী ষট পূজা উদোক্তা ৰামু প্ৰসাদ চাহুৱে ।

Chhath Puja in Bishwanath
পূজাৰ বেদী সজোৱাত ব্যস্ত দুটি শিশু (ETV Bharat Assam)

ৰামু প্ৰসাদ চাহুৱে কয়, "আমি প্ৰতিবছৰে ষট পূজা বিশ্বনাথ চাৰিআলি শনি মন্দিৰ চৌহদত থকা এই পুখুৰীপাৰতে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় শতাধিক লোকে পালন কৰোঁ । যিহেতু আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা নদী নাই আৰু নদীলৈ বহু দূৰ, তাৰবাবে আমি এই পুখুৰীপাৰতে ষট পূজা পালন কৰোঁ । এই তিনিদিনীয়া পূজাৰ ইতিমধ্যেই দেওবাৰে খৰণা হৈ গৈছে । আজি বিয়লি ৩ বজাত আৰ্য হ'ব । কাইলৈ পুনৰ খৰণা হ'ব বুলি ।"

চাহুৱে লগতে কয়, "এইবাৰ ইমান ভালকৈ ষট পূজা হোৱা নাই । কাৰণ আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিনদাৰ কাৰণে মানুহবোৰৰ মনত ভাললগা নাই । কিন্তু তাৰ মাজতে পূজাভাগ আয়োজন কৰিব লাগিবয়েই । পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে পূজা আয়োজন কৰা হৈছে যদিও ইয়াত কোনো আনন্দ-উৎসৱ আন বছৰৰ দৰে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এইবাৰ নাথাকিব ।"

লগতে বিশ্বনাথৰ প্ৰতিখন ষট পূজা স্থানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও প্ৰকাশ কৰে উদোক্তা ৰামু প্ৰসাদ চাহুৱে ।

লগতে পঢ়ক :চূণচালি ষট পূজাত নিষিদ্ধ ডি জে আৰু ফটকা !
লগতে পঢ়ক :পবিত্ৰ ষট পূজাৰ শুভাৰম্ভ যাতে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে হয় : বীৰ লাচিত সেনা

CHHATH PUJA
CHHATH PUJA IN BISHWANATH
ষট পূজা
ইটিভি ভাৰত অসম
CHHATH PUJA 2025

