বৰপেটাত নগদ ধনসহ তিনি চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ
নগদ ৬২ হাজাৰ টকাৰ লগতে পাঁচখন এটিএম কাৰ্ড আৰু পাঁচটা ম'বাইল ফোন জব্দ ।
Published : April 14, 2026 at 7:50 AM IST
বৰপেটা : ৰাজ্য়ত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে চাইবাৰ অপৰাধী । গ্ৰাহকৰ সাঁচতীয়া ধন বেংকৰ একাউন্টৰ পৰা কৌশলেৰে সৰকাই আহিছে এই চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটোৱে । ইয়াৰ মাজতেই বৰপেটাত চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত তিনি অভিযুক্তক নগদ ধনসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ধৃত তিনি অভিযুক্ত হৈছে ৰাজু আহমেদ, জাহিৰ আলম আৰু ছফিউল্লাহ । ইয়াৰে ৰাজু আহমেদৰ ঘৰ হাউলীৰ হাতীজানাত, জাহিৰ আলমৰ ঘৰ মৈৰামৰাত আৰু ছফিউল্লাহৰ ঘৰ যশিহাটীপাৰাত । বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্য আৰু বৰপেটাৰোড থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া শ্যামল জ্যোতি শইকীয়াৰ যুটীয়া নেতৃত্বত চলা অভিযানত বৰপেটাৰোডৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা তিনি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।
কি কি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ ?
ধৃত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ ৬২ হাজাৰ টকাৰ লগতে পাঁচখন এটিএম কাৰ্ড আৰু পাঁচটা ম'বাইল ফোন জব্দ কৰে । বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তিনি অভিযুক্তক নিজৰ জিম্মাত লৈ এই চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোনো জড়িত আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য় :
বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পুস্কিন জৈনে চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বৰপেটা জিলাত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই অনলাইন ট্ৰান্সফাৰ জড়িত ক্ৰাইম সংঘটিত কৰি অহাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । এই ক্ৰাইমৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা বিশেষ দলে কাম আৰম্ভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাজু আহমেদ, জাহিৰ আলম আৰু ছফিউল্লাহ নামৰ তিনিজনক আটক কৰা হৈছে । বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলৰ পৰা পাঁচখন এটিএম কাৰ্ড,পাঁচটা মোবাইল ফোন,নগদ ধন আৰু আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি জব্দ কৰিছে ।"
আন্তঃৰাজ্যিক চক্র জড়িত থকাৰ সন্দেহ :
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক জৈনে পুনৰ কয়, "প্ৰাথমিক তদন্তত এইটো এটা মাল্টিপল লেয়াৰ ক্ৰাইম বুলি পোহৰলৈ আহিছে, য’ত টকা এটা একাউণ্টৰ পৰা আন একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । এই ঘটনাৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্যিক চক্র জড়িত থকাৰ সন্দেহত তদন্ত চলি আছে । ম’বাইল পেমেণ্টৰ ডিটেইলছৰ পৰা অধিক তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।"
কেনেদৰে সংঘটিত কৰে অপৰাধ ?
এই ঘটনাৰ আঁৰত এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক জৈনে কয় যে টকা এটা একাউণ্টতেই ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ একাধিক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । সেয়ে সম্পূৰ্ণ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেইল অনুসৰণ কৰি অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলি আছে । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷ যদি কোনো বেংক কৰ্মচাৰী ইয়াৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
