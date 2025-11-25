আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা তিনি যুৱকক অৰুণাচলত আটক
বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত কাকপথাৰৰ তিনি যুৱক গৈছিল আলফা স্বাধীনত যোগ দিবলৈ । বাটতেই পালে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ।
Published : November 25, 2025 at 10:05 AM IST
তিনিচুকীয়া : সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী,অসম (স্বাধীন)ৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত অৰুণোদয় দহোটীয়াই দেওবাৰে দেহৰক্ষীসহ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত এই উদ্ৰপন্থী সংগঠনটোত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত তিনিজন যুৱকক আটক কৰে অসম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে ৷ সদ্য আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা স্বাধীনৰ মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰি যুৱক তিনিজনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে ৷
বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত কাকপথাৰৰ তিনি যুৱকক আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খাৰচাঙত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আটকাধীন যুৱক কেইজন ক্ৰমে কাকপথাৰ মাইথং গাঁৱৰ নবোত্তম বাউলাৰি, জয়ন্ত কোঁৱৰ আৰু মঞ্জিত নেওগ । সদ্য আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা স্বাধীনৰ নেতা অৰুণোদয় অসমৰ লগত আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে যুৱক কেইজনে যোগাযোগ কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে যুৱক কেইজনক সোধা-পোচা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন ধৃত যুৱক নবোত্তম বাউলাৰিয়ে কয়, "আমি অৰুণোদয় দহোটীয়াৰ লগত কথা পাতি আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছিলো আৰু ৰাস্তাতে আমাক ধৰিলে । আমি বেংগালুৰুত কাম কৰি আছিলো ।"
উল্লেখ্য় যে, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংচুপাছত ভাৰতীয় সেনাৰ ওচৰত আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় অসম ওৰফে অৰোণোদয় দহোটীয়া ওৰফে বিজিত গগৈয়ে দেহৰক্ষী ফ্ৰান্সিছ অসম ওৰফে ঋতুৰাজ মৰাণসহ দুদিন পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷
পিচত দুয়োকে সেনাই অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে ৷ আলফা স্বাধীনৰ নেতা অৰুণোদয় অসমে আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত মাৰণাস্ত্ৰ, সক্ৰিয় গুলিকে ধৰি বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী সেনা তথা আৰক্ষীক জমা দিয়ে ৷