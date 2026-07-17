শিলিগুৰিত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ অসমৰ তিনি মহিলাক
চাকৰিৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই মহিলা তিনিগৰাকীক শিলিগুৰিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু পিছত বলপূৰ্বক দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰা হৈছিল ।
Published : July 17, 2026 at 2:28 PM IST
তেজপুৰ: মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এক যৌথ অভিযানত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সহযোগত শিলিগুৰিৰ পৰা তিনিগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শোণিতপুৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই জনোৱা মতে, চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সৈতে যৌথভাৱে এই অভিযান চলাইছিল ।
উদ্ধাৰ হোৱা তিনিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী শোণিতপুৰ জিলাৰ, আন দুগৰাকী অসমৰ অন্য স্থানৰ বাসিন্দা । ইয়াৰে এগৰাকীৰ সৈতে এটি কণমানি শিশুও আছে ৷ আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে, চাকৰিৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই তেওঁলোকক শিলিগুৰিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু পিছত বলপূৰ্বক দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰা হৈছিল ।
এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলো অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । লগতে এই আন্তঃৰাজ্যিক মানৱ সৰবৰাহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু অধিক লোক জড়িত আছে নেকি তথা একে কৌশলেৰে আন মহিলাকো সৰবৰাহ কৰা হৈছে নেকি, সেই দিশতো তদন্ত চলাই আছে ।
উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে ৰাজ্যত ৷ বহিঃৰাজ্যত চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ একাংশ যুৱতী-মহিলাক সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যায় আৰু তাৰ পাছত বিভিন্ন অনৈতিক কামত লিপ্ত কৰায় ৷ বহুতকে মোটা ধনৰ অংকত উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান আদিত বিক্ৰী কৰাৰো অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত পোৱা যায় ৷
বিগত সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এনে বহু ভুক্তভোগী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দালাল চক্ৰৰ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো গোপনভাৱে এনেধৰণৰ মানৱ সৰবৰাহৰ দৰে দুষ্কৰ্ম চলাই গৈছে সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই ৷