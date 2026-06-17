ETV Bharat / state

নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক জে'ললৈ

নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত দুগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকক যোৰহাট আদালতে প্ৰেৰণ কৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ ।

Three accused involved in the human trafficking business have been sent to judicial custody in Jorhat
ন্যায়িক জিম্মালৈ নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত নাৰী দেহৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । সোমবাৰে নিশা যোৰহাটৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা অৰ্বিট নামৰ এখন বিলাসী হোটেলত উৎখাত কৰা হৈছিল নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিটো । লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৮ জন পুৰুষ আৰু ৭ গৰাকী যুৱতীক ।

বুধবাৰে নাৰীদেহ ব্যৱসায় লগত জড়িত ৮ জন যুৱক আৰু ৭ গৰাকী যুৱতীৰ ভিতৰত দুগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকক যোৰহাট আদালতে প্ৰেৰণ কৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ । ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে মূল অভিযুক্ত জনৈক পেগুসহ আন এগৰাকী মহিলা আৰু হোটেলখনৰ এজন কৰ্মচাৰীক । লক্ষ্যণীয় যে মঙলবাৰে আদালতত তিনিঘণ্টাজুৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল অভিযুক্তসকল ।

ন্যায়িক জিম্মালৈ নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্ত (ETV Bharat Assam)

৭ যুৱতীসহ ৮ গৰাকী যুৱকক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে ৮ অভিযুক্ত যুৱকক হাজিৰ নকৰালে আদালতত । ৮ যুৱকক আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ নকৰাৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে অধিবক্তাসহ ৰাইজে । উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নিশা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে নাৰীদেহৰ ব্যৱসায় উৎখাত কৰা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা অৰ্বিট নামৰ বিলাসী হোটেলখনত যোৱা তিনি বছৰে নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ।

ইয়াৰ মাজতেই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে ৭ গৰাকী যুৱতী আৰু ৮ জন যুৱকক হাতে-লোটে ধৰা পেলাই আটক কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ বাবে হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰীকো আটক কৰিছিল । কিন্তু কি কাৰণত আৰক্ষীয়ে ৮যুৱকক আদালতত হাজিৰ নকৰালে, তাক লৈ সমগ্ৰ জিলাখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় সচেতন লোকে কয়,"এই ঘটনাটোত আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৮ গৰাকী যুৱক আৰু ৭ গৰাকী যুৱতীক সন্দেহজনক অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে । কিন্তু ল'ৰাকেইজনক আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ নকৰিলে । এনে অবৈধ ঘটনা হ'বলৈ হ'লে তাত ল'ৰা জড়িত হৈ থাকিব লাগিব । আদালতত কেৱল ছোৱালী কেইজনীক আৰু হোটেলৰ মেনেজাৰক হাজিৰ কৰিছে । এজনো যুৱকক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক: বিলাসী হোটেলত নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা, আৰক্ষীৰ জালত ৭ গৰাকী যুৱতী

TAGGED:

নাৰীদেহ ব্যৱসায়
ন্যায়িক জিম্মা
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
SEX RACKET AT JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.