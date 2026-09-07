ETV Bharat / state

৯ বছৰৰ পাছত লাফিকুল ইছলাম হত্য়াৰ তিনি অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ, পৰিয়ালৰ পুনৰ তদন্তৰ দাবী

এবিএমছুৰ সভাপতিক ২০১৭ চনৰ ১ আগষ্টত তিতাগুৰিত দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই হত্য়া কৰিছিল ।

Three accused in the murder of ABMSU president Lafiqul Islam Ahmed surrender
লাফিকুল ইছলাম আহমেদ হত্য়াৰ তিনি অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 12:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজিৰ পৰা ৯ বছৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন দুপৰতে সদৌ বড়োলেণ্ড সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা (এবিএমছু)ৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলাম আহমেদক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতেই হত্য়াকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সংগঠনটোৱে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি তদন্ত অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত চিবিআই আদালতত হত্য়াত অভিযুক্ত তিনি যুৱকে আত্মসমৰ্পণ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই ২০১৭ চনৰ ১ আগষ্টত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । তিনি অভুযক্তই আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত চিবিআয়ে আটাইকেইজনকেই জিম্মাত লৈ জেৰা কৰাৰ অনুৰোধ জনাইছিল যদিও আদালতে তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

murder of ABMSU president Lafiqul Islam Ahmed
লাফিকুল হত্যাকাণ্ডৰ কিছু তথ্য (ETV Bharat Assam)

এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বছৰৰে অক্টোবৰত এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল চিবিআইক; কিন্তু ৯ বছৰেই তিনি অভিযুক্তক চিবিআয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল । যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত হঠাতেই এই ঘটনাটোৱে ল'লে নতুন মোৰ ।

এই সন্দৰ্ভত লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ ভাতৃয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মহিদুল ইছলামে কয়, "২০১৭ চনৰ ১ আগষ্টত মোৰ ভাইটি এবিএমছুৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলাম আহমেদক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । তদন্তৰ বাবে গোচৰটো চিবিআইক অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় ন বছৰ পাৰ হৈ গ’ল আৰু চিবিআয়েও এই গোচৰত এক অভিযোগনামা দাখিল কৰি এই তিনিজন ব্যক্তিক শ্বুটাৰ হিচাপে নামকৰণ কৰে । চিবিআয়ে আনকি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সহায় কৰিব পৰা তথ্যৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি অধিসূচনাও জাৰি কৰিছিল ।"

লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ ভাতৃয়ে পুনৰ কয়, "কালি সন্ধিয়া তিনিগৰাকী অভিযুক্তই গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত চিবিআই আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে । আমি প্ৰত্য়ক্ষ কৰিলো যে তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন অধিবক্তাই কৈছিল যে এই লোকসকল কোকৰাঝাৰতে আছিল । তেওঁলোক এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা তেওঁ জনা নাছিল ।"

চিবিআইৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ বাবে এইটো আচৰিত যেন লাগিছে যে চিবিআয়ে তেওঁলোকক ন বছৰ ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে । তেওঁলোক নিজেও অজ্ঞাত আছিল যে এই লোকসকলক হত্যাকাৰী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল । আমি বিচাৰো যে চিবিআয়ে এই গোচৰটো পুনৰ তদন্ত কৰক আৰু তিনিওজনকেই ভালদৰে সোধাপোছা কৰক । এই ঘটনাৰ আঁৰত থকা মাষ্টাৰমাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চিবিআয়ে চেষ্টা কৰক, নহ'লে কেইমাহমান পিছত তেওঁলোক জামিনত ওলাই আহিব । কিছুদিন পিছত গোচৰটো বন্ধ কৰি দিব । মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ লগতে চিবিআই সঞ্চালকক আমি গোচৰটো ভালদৰে অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

২০১৭ চনৰ এক আগষ্টত সংঘটিত ছাত্ৰ নেতা লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি যি তিনিজনৰ নাম চি বি আয়ে ৰাজহুৱা কৰিছে আটাইকেইজনেই বিগত ৯ বছৰ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল । ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰা এবিএমছুৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাৰ ঘটনাত জড়িত তিনি অভিযুক্তৰ নাম চাৰিবছৰ পিছত দেশৰ অন্যতম তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।

Three accused in the murder of ABMSU president Lafiqul Islam Ahmed surrender
লাফিকুল ইছলাম আহমেদ হত্য়াৰ তিনি অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ (ETV Bharat Assam)

চিবিআয়ে নাম ৰাজহুৱা কৰা এই তিনি অভিযুক্ত হৈছে বিটিআৰৰ ভালুকমাৰী গাঁৱৰ ৰূপা ব্ৰহ্ম ওৰফে কেজেং ব্ৰহ্ম, এক নং পাবুঝাৰা গাঁৱৰ ডিনকুৰ মুছাহাৰী ওৰফে দাও আৰু কঠালমাৰী গাঁৱৰ ভদ্ৰেশ্বৰ বসুমতাৰী ওৰফে ভদ্ৰে । এই তিনিও অভিযুক্তৰ সন্ধান দিওতালৈ চিবিআয়ে দুই লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, কোকৰাঝাৰৰ তিতাগুৰীৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ২০১৭ চনৰ পহিলা আগষ্টত দিন দুপৰতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই এ বি এমছুৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলাম আহমেদক গুলীৰে থকাসৰকা কৰি হত্যা কৰিছিল । উক্ত ঘটনাটোৱে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্বৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় ৷ অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমে লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এছআইটিক অৰ্পণ কৰিছিল যদিও পিছলৈ গোচৰটোৰ তদন্ত চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ফ্ৰীজৰ পৰা ওলাল পত্নীৰ কটা মূৰ, আঙুলি : গুৱাহাটীত গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা হত্যাকাণ্ড, স্বামীৰ আত্মসমৰ্পণ

২০২০ চনৰ দিল্লী সংঘৰ্ষ: হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত ১২জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ

জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা

TAGGED:

চিবিআই আদালত
ইটিভি ভাৰত অসম
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
ABMSU LEADER MURDER CASE
LAFIQUL ISLAM AHMED MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.