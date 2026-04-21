গুৱাহাটীত ব্যাপক হাৰত চলি আছে নাৰী দেহৰ বেহা, তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
এছক’ৰ্ট(Escort) ছাৰ্ভিচ চলোৱা এটা চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ ।
Published : April 21, 2026 at 10:18 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীত মহানগৰীত ব্যাপক হাৰত চলি আছে এছক’ৰ্ট(Escort) ছাৰ্ভিচ । দেহ ব্যৱসায়ীৰ এটা চক্ৰই গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ অহা একাংশ যুৱতীক টাৰ্গেট কৰিছে । বহু যুৱতীক লৈ এই ব্যসায় চলোৱা এটা চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনি অভিযুক্ত । প্ৰথমে OLX ৰ জৰিয়তে চাকৰিৰ প্ৰলোভন দিয়ে যুৱতীক । পৰৱৰ্তী সময়ত শাৰীৰিক, মানসিকভাৱে যুৱতীক নিৰ্যাতন চলাই চক্ৰটোৱে ।
এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে দিয়া তথ্যৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৰপেটাৰ অভিৰঞ্জন দাস, তেওঁৰ পত্নী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত ৩ লাখ ১০ হেজাৰ টকা, ৫ টাকৈ ম'বাইল ফোন, লেপটপ, ২০ খন ছিমকাৰ্ড জব্দ কৰে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উলুবাৰীস্থিত কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰই কয়, "যুৱতীক অসৎ কাৰ্যত নিয়োজিত কৰি ধন ঘটা অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে চাইবাৰ থানাত ৭/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । গোচৰটোত মানৱ সৰবৰাহ, তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ধৰ্ষণ আদি সম্পৰ্কীয় ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে ।"
এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীৰ তথ্যৰ আঁত ধৰিয়ে অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা সদৰী কৰি উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰই কয়, "পূৰ্বে মাচাজ পাৰ্লাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা এটা গোচৰৰ সংক্ৰান্তত মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কোনো যুৱতী যদি বেয়া পৰিস্থিতিত আছে, তেন্তে তেওঁক আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ । এনে আহ্বান মৰ্মে শাৰীৰিক, মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । যুৱতীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে ধন ঘটাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । যুৱতীগৰাকীৰ তথ্যৰ আধাৰতে আমি সমগ্ৰ চক্ৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি এছক’ৰ্ট ছাৰ্ভিচৰ নামত যুৱতীগৰাকীক চক্ৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এছক’ৰ্ট ছাৰ্ভিচ হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা য'ত ৱেবছাইটত যুৱতীৰ একাউণ্ট খোলা হয় আৰু এনে এছক’ৰ্ট ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক যৌন সম্পৰ্কৰ সুবিধা দিয়া হয় । এই অসৎ কাৰ্যতে যুৱতীগৰাকীক নিয়োগ কৰিছিল বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।