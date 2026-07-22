কাৰ্বি পাহাৰ বাগৰি আহিছে ধল, বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চললৈ অশনি সংকেত
কাৰ্বি পাহাৰ বাগৰি অহা বাঢ়নি পানীয়ে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কঠীয়াতলী মৌজা আৰু কামপুৰ মৌজাত ব্যাপক বানৰ আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে ।
Published : July 22, 2026 at 5:18 PM IST
বঢ়মপুৰ: ৰাজ্যৰ প্ৰায় চৌদিশে এতিয়া বানৰ সংহাৰ । উজনি-নামনি, পাহাৰ-ভৈয়াম একাকাৰ কৰি জলপ্ৰলয় । কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ কোনো কোনো ঠাইত খৰাংসদৃশ অৱস্থাও বিৰাজ কৰিছে ।
পাঁচদিন আগলৈকে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলী আৰু কামপুৰত মৌজাত পানীৰ অভাৱত কৃষকে পথাৰত ধানৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰিব পৰা নাছিল । যাৰবাবে এইবেলি কামপুৰৰ কৃষকে বানৰ কোনো আশংকা কৰা নাছিল ।
কিন্তু বিগত দুই-তিনিদিনত অঞ্চলটোত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণত কাৰ্বি পাহাৰেৰে পানী বাগৰি আহি ইতিমধ্যে ডকমকা, হাওৰাঘাট হৈ যমুনা নৈৰে পানী নামি আহি ডবকা আদি অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে । এই ভয়াৱহ বাঢ়নি পানী নিশাৰী নৈত পৰি বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়তলীৰ গৰুবন্ধা এলেকাৰ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰাৰ লগতে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসস্থান পানীত ডুব গৈছে ।
ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ নিশাৰী নৈ ভয়াৱহভাৱে ওফন্দি পৰিছে । নিশাৰী নৈৰ পানী ইতিমধ্যে যমুনামুখ-সৰুপথাৰ পথৰ লগতে কঠীয়াতলীৰ পৰা গৰুবন্ধা হৈ পটিয়াপাম সংযোগ পথৰ ওপৰৰে পানী বাগৰিবলৈ লোৱাত শংকাত পৰিছে কামপুৰৰ কৃষক ।
উল্লেখ্য যে কামপুৰৰ তেঁতেলীসৰা দলঙৰ পৰা নিশাৰী নৈৰ পশ্চিম পাৰে গৰুবন্ধা দলঙলৈকে নিৰ্মাণ কৰি থকা মথাউৰিৰ ওপৰৰে পানী বাগৰাত শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । পানী অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'লে ভেলৌগুৰি পঞ্চাৰতৰ একাংশ; কঠীয়াতলী পঞ্চায়ত, নিজ কঠীয়াতলী পঞ্চায়ত, ৰাঙলু পঞ্চায়ত, তেঁতেলীসৰা পঞ্চায়তত বানে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।
ইফালে কৃষক ৰাইজে খৰাং বতৰকো নেওচি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিত কৃষিকৰ্মৰ বাবে পানী সিঁচি যি কঠীয়া পাৰিছিল, কৃষকৰ সেই সমুদায় কঠীয়া প্ৰথমটো শাওণীয়া বানত বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকাই চিন্তিত কৰি তুলিছে ।
এই সম্পৰ্কত কঠীয়াতলী গৰুবন্ধা মিকিৰ গাঁৱৰ চাহাবউদ্দিন নামৰ লোকজনে কয়, "আজি চাৰি দিন হৈ গ'ল পানী বহুত জোৰত বাঢ়ি আছে । ঘৰ-বাৰী তলত গ'ল । মথাউৰিকেইটা তলত গ'ল । গৰু-ছাগলীৰ বহুত অনিষ্ট হৈছে । খেতিপথাৰ বহুত তলত গ'ল । নিশাৰীৰ পানী বঢ়াত বহুকেইটা অঞ্চল তলত গ'ল । এইখন গৰুবন্ধা মিকিৰ গাঁও । সিফালে পতীয়াপথাৰ আছে, দেউৰী পথাৰ আছে । বহুত মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে । মথাউৰিৰ ওপৰৰে পানী বৈছে । কিছুমান জেগাত মথাউৰি ভাঙিছে ।"