এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ

এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী । ফটকা-আতচবাজীও কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাইজে ।
Published : October 23, 2025 at 10:33 AM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুওৱা এমাহ অতিক্ৰম কৰিলে যদিও এতিয়াও বিষাদ গধুৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ । জুবিনবিহীন এইবাৰৰ দীপাৱলীও সেমেকা । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত এইবাৰ একাংশই ফটকা ফুটাইছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ফটকা কমকৈ ফুটা দেখা গৈছে । যাৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা, আতচবাজী আদি জ্বলোৱাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ জলবায়ু ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষিত হৈ পৰে । বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ পৰৱৰ্তী দিনত গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ অতি উদ্বেগজনক হৈ পৰে । কিন্তু এইবাৰ তাৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে । প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ তথ্য অনুসৰি পূৰ্বৰ তুলনাত বায়ু প্ৰদূষণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে ।
দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত গুৱাহাটীত বায়ুমণ্ডলৰ সূচাংক ১৪৪ আছিল আনহাতে দ্বিতীয় দিনটোত বায়ুমণ্ডলৰ সূচাংক আছিল ১১৮ । আনহাতে পূৰ্বৰ বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৪ বৰ্ষত দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক আছিল ১৫৪ আৰু দ্বিতীয় দিনটোত বায়ুৰ সূচাংক আছিল ৯৩ । ২০২৩ চনত দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত বায়ুৰ সূচাংক ১৫২ আৰু দ্বিতীয় দিনটোত আছিল ২৩৪ ।
|গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক (Air Quality Index)
|বৰ্ষ
|দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিন
|দ্বিতীয় দিন
|২০২৫
|১৪৪
|১১৮
|২০২৪
|১৫৪
|৯৩
|২০২৩
|১৫২
|২৩৪
একেদৰে দীপাৱলীৰ সময়ত শব্দ প্ৰদূষণো পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে । অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে দিয়া তথ্য অনুসৰি-
|দীপাৱলীৰ সময়ত শব্দ প্ৰদূষণ (Decibel)
|বৰ্ষ
|পানবজাৰ
|গণেশগুৰি
|উলুবাৰী
|২০২৫
|৭৬.৩
|৬৩.৩
|৬৬.১
|২০২৪
|৭৮
|৭২
|৭২
|২০২৩
|৭৯
|৭২
|৭২
|২০২২
|৭৫
|৭৫
|৭৪
|২০২১
|৭৪
|৭৬
|৭৯
|২০২০
|৭০
|৬৮
|৭৪
এই সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব ড৹ গৌতম কুমাৰ মিশ্ৰই কয়, "এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে । বিশেষকৈ মহানগৰীৰ আৱাসিক এলেকাবোৰত বায়ু আৰু শব্দৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে । যিহেতু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সেয়েহে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ মহানগৰীত দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা, আতচবাজী কমকৈ ফুটিছে । অকল গুৱাহাটীতে নহয় এইবাৰ প্ৰতিখন চহৰতে দীপাৱলীৰ সময়ত বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে । এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক ১০০ ভিতৰতে 'সন্তোষজনক' হৈ আছে । দীপাৱলীৰ সময়ত বায়ুৰ সূচাংক 'Moderate' অর্থাৎ 'মধ্যমীয়া' হৈ আছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে ।"
উল্লেখ্য যে বায়ুৰ সূচাংকা শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰ ভিতৰত থাকিলে 'ভাল' হিচাপে ধৰা হয় । ৫১ ৰ পৰা ১০০ ভিতৰত থাকিলে 'সন্তোষজনক' হিচাপে বিবেচিত হয় । আনহাতে ২০১ ৰ পৰা ৩০০ৰ ভিতৰত থাকিলে 'নিম্নমান'ৰ হিচাপে ধৰা হয় আৰু ৩০১ ৰ পৰা ৪০০ ৰ মাজত থাকিলে 'অতি নিম্নমান'ৰ বুলি অভিহিত কৰা হয় ।
