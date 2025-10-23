ETV Bharat / state

এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী । ফটকা-আতচবাজীও কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাইজে ।

Diwali 2025
Air Pollution in Guwahati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 10:33 AM IST

গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুওৱা এমাহ অতিক্ৰম কৰিলে যদিও এতিয়াও বিষাদ গধুৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ । জুবিনবিহীন এইবাৰৰ দীপাৱলীও সেমেকা । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত এইবাৰ একাংশই ফটকা ফুটাইছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ফটকা কমকৈ ফুটা দেখা গৈছে । যাৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা, আতচবাজী আদি জ্বলোৱাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ জলবায়ু ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষিত হৈ পৰে । বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ পৰৱৰ্তী দিনত গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ অতি উদ্বেগজনক হৈ পৰে । কিন্তু এইবাৰ তাৰ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে । প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ তথ্য অনুসৰি পূৰ্বৰ তুলনাত বায়ু প্ৰদূষণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে ।

গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ (ETV Bharat)

দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত গুৱাহাটীত বায়ুমণ্ডলৰ সূচাংক ১৪৪ আছিল আনহাতে দ্বিতীয় দিনটোত বায়ুমণ্ডলৰ সূচাংক আছিল ১১৮ । আনহাতে পূৰ্বৰ বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৪ বৰ্ষত দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক আছিল ১৫৪ আৰু দ্বিতীয় দিনটোত বায়ুৰ সূচাংক আছিল ৯৩ । ২০২৩ চনত দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনটোত বায়ুৰ সূচাংক ১৫২ আৰু দ্বিতীয় দিনটোত আছিল ২৩৪ ।

Diwali 2025
ফটকা আৰু আতচবাজী (ETV Bharat)
গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক (Air Quality Index)
বৰ্ষ দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিন দ্বিতীয় দিন
২০২৫ ১৪৪ ১১৮
২০২৪ ১৫৪ ৯৩
২০২৩ ১৫২ ২৩৪

একেদৰে দীপাৱলীৰ সময়ত শব্দ প্ৰদূষণো পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে । অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে দিয়া তথ্য অনুসৰি-

দীপাৱলীৰ সময়ত শব্দ প্ৰদূষণ (Decibel)
বৰ্ষ পানবজাৰ গণেশগুৰি উলুবাৰী
২০২৫ ৭৬.৩ ৬৩.৩৬৬.১
২০২৪ ৭৮ ৭২ ৭২
২০২৩ ৭৯ ৭২ ৭২
২০২২ ৭৫ ৭৫ ৭৪
২০২১ ৭৪ ৭৬ ৭৯
২০২০ ৭০ ৬৮ ৭৪

এই সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব ড৹ গৌতম কুমাৰ মিশ্ৰই কয়, "এইবাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে । বিশেষকৈ মহানগৰীৰ আৱাসিক এলেকাবোৰত বায়ু আৰু শব্দৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে । যিহেতু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সেয়েহে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ মহানগৰীত দীপাৱলীৰ সময়ত ফটকা, আতচবাজী কমকৈ ফুটিছে । অকল গুৱাহাটীতে নহয় এইবাৰ প্ৰতিখন চহৰতে দীপাৱলীৰ সময়ত বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে । এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ সূচাংক ১০০ ভিতৰতে 'সন্তোষজনক' হৈ আছে । দীপাৱলীৰ সময়ত বায়ুৰ সূচাংক 'Moderate' অর্থাৎ 'মধ্যমীয়া' হৈ আছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাইছে ।"

Assam Pollution Control Board
অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে বায়ুৰ সূচাংকা শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰ ভিতৰত থাকিলে 'ভাল' হিচাপে ধৰা হয় । ৫১ ৰ পৰা ১০০ ভিতৰত থাকিলে 'সন্তোষজনক' হিচাপে বিবেচিত হয় । আনহাতে ২০১ ৰ পৰা ৩০০ৰ ভিতৰত থাকিলে 'নিম্নমান'ৰ হিচাপে ধৰা হয় আৰু ৩০১ ৰ পৰা ৪০০ ৰ মাজত থাকিলে 'অতি নিম্নমান'ৰ বুলি অভিহিত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :দীঘলীপুখুৰীত এডালো গছ কটা নাই, স্থানান্তৰহে কৰা হৈছে: বিভাগৰ চাফাই

