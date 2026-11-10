কুমচাং বাগিচাত কেঁচা চাহপাত চুৰি কৰিবলৈ আহি গুলী চলালে চোৰে
দিন-দুপৰতে চাহপাত চুৰি কৰিবলৈ আহি আগ্নেয়াস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চকীদাৰক ভয়-ভাবুকি দিয়া ঘটনাই বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : November 10, 2026 at 11:26 AM IST
তিনিচুকীয়া : পুলিচ নহয়, এইবাৰ চোৰে কৰিলে গুলীচালনা ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ দিন-দুপৰতে চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি গুলীচালনা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
অভিযোগ অনুসৰি কাকপথাৰৰ কুমচাং চাহ বাগিচাত কেঁচা চাহপাত চুৰি কৰিবলৈ অহা এটা চোৰৰ দলে বাগিচাখনৰ চকীদাৰক লক্ষ্য কৰি দুজাঁই গুলীচালনা কৰে ৷
অৱশ্যে এই ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে কথমপি চকীদাৰজনৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে । ইফালে গুলীচালনা সংঘটিত কৰি চোৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্য অনুসৰি কুমচাং চাহ বাগিচাৰ ৪৪ নম্বৰ ছেকচনত সোমবাৰে বিয়লি এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ প্ৰায় ৪-৫ জনীয়া এটা চোৰৰ দলে কেঁচা চাহপাত চুৰি কৰি বেগত ভৰাই লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল । সেই সময়তে বাগিচাখনৰ চকীদাৰে চোৰৰ দলটোক প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
চকীদাৰে চোৰকেইটাৰ বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাত চোৰৰ দলটোৱে তেওঁক লক্ষ্য কৰি দুজাঁই গুলীচালনা কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে বন্দুকধাৰী চোৰৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, সামান্য পৰিমাণৰ কেঁচা চাহপাত চুৰি কৰিবলৈ গৈ এইদৰে গুলীচালনা কৰা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে চাহ বাগিচাসমূহৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈও একাধিক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে।
ইফালে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ বিষয়ে চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতে ডুমডুমা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে । গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত চোৰৰ দলটোক চিনাক্ত কৰি কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত চলা গুলীত মৃত্যু ঘনকান্ত গগৈৰ, ভৰালী পৰিয়ালৰ সুখ প্ৰকাশ