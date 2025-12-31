টকা-পইচা নাপায় চোৰে চুৰি কৰি নিলে তিনিবছৰীয়া শিশু

টকা-পইচা নাপায় চোৰে চুৰি কৰি নিলে তিনিবছৰীয়া শিশু
চোৰ সোমাই নাপালে ধন টকা-পইচা ৷ তাৰ সলনি আইতাকৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি নিলে তিনি বছৰীয়া শিশু ।
Published : December 31, 2025 at 6:59 PM IST
লখিমপুৰ: চোৰে টকা-পইচা, সা-সম্পদ চুৰি কৰাৰ কথা আপুনি শুনিছে । কেতিয়াবা শিশু অপহৰণ কৰাৰ কথাও হয়তো শুনিছে । পিছে শিশু চুৰি কৰি নিয়াৰ কথা শুনিছেনে ? লখিমপুৰত মঙলবাৰৰ নিশা সংঘটিত হয় তেনে এক বিস্ময়কৰ ঘটনা । শুই থকাৰ পৰাই চোৰে চুৰি কৰি নিলে এটি তিনি বছৰীয়া কন্যা শিশু ।
মঙলবাৰৰ নিশা লখিমপুৰত চুৰি হ'ল এগৰাকী তিনি বছৰীয়া কণমানি । শীতৰ হিমসনা নিশা আইতাকৰ বুকুৰ উম লৈ শেতেলীত শুই থকা অৱস্থাৰ পৰাই চোৰে লৈ গ'ল কণমানিজনীক । ঘটনাটো লখিমপুৰ নগৰৰ চুকুলীভৰীয়াৰ । লখিমপুৰৰ চুকুলিভৰীয়াৰ পৰা মঙলবাৰে নিশা চুৰি হ'ল তিনি বছৰীয়া কন্যা মণিকা গোৱলা ।
মণিকা গোৱালা নামৰ কণমানিজনী নিজৰ বাসগৃহত আইতাকৰ সৈতে শুই থকা অৱস্থাত নিশা চুৰি কৰে অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে । টকা-পইচা, সা-সম্পদৰ বিপৰীতে চোৰে কণমানিজনীক চুৰি কৰি নিয়া এই ঘটনাই লখিমপুৰত ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে আইতাক মহেশ্বৰী গোৱালাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা শুই থকা অৱস্থাত চুৰি হয় কণমানি মণিকা । মণিকাৰ পিতৃ কৰ্মসূত্ৰে থাকে গুৱাহাটীত । সেয়ে মণিকা আইতাকৰ আপদালতে ডাঙৰ হৈছিল । দুখৰ বিষয় যে কিছু দিনৰ পূৰ্বে মণিকাৰ মাতৃৰ দেহাৱসান ঘটিছিল । সেয়ে মণিকাক আইতাকৰ বুকুত এৰি তেওঁৰ পিতৃ কাম কৰিবলৈ গুৱাহাটী লৈ যায় । দেউতাক গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পাছত মণিকা আইতাকৰ মৰমত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ।
অৱশেষত বৃদ্ধা আইতাকৰ অসহায় তথা লাওলোৱা অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ দুষ্ট চক্ৰই সংঘটিত কৰে এই বিস্ময়কৰ কাণ্ড । মণিকাক কোনে নিলে, ক'লৈ নিলে তাৰ কোনো উৱাদিহ নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত ওচৰ চুবুৰীয়াই লখিমপুৰ সদৰ থানাত বিষয়টো অৱগত কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত কণমানিগৰাকীৰ আইতাক মহেশ্বৰী গোৱালাই কয়, "মোৰ ছোৱালীক ৰাতি ১২ টা বজাত লৈ গৈছে । শুই আছিলোঁ, শুই থাকোতেই সি লৈ গৈছে । মই একো গম নাপালোঁ । মোৰ টোপনি গৈছিল । চাইছোঁ ছোৱালী নাই মোৰ । তেতিয়া মই চিঞৰি সকলোকে মাতিছোঁ ।"
আৰক্ষীক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ কণমানিজনীক সোঁ-শৰীৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাইজে আৰক্ষীক আহ্বান জনায় । লখিমপুৰ ঘটা এনে নোহোৱা-নোপোজা ঘটনাই ৰাইজৰ মাজত বিস্ময় সৃষ্টি কৰিছে ৷