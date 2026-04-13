ETV Bharat / state

পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ ওচৰত গুলী নহয় ফটকাহে ফুটিছিল

নিশা চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁওস্থিত আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত নিশা তীব্ৰ উত্তেজনা । কাৰণ চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁওস্থিত আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিপুল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছে !

পৰিয়ালৰ লোকে এই অভিযোগ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী মহলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । সোমবাৰে পুৱাই পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হয় । তন্ন-তন্নকৈ সকলো পৰীক্ষা কৰে ।

ইজনৰ পিছত সিজনক সোধাপোছা কৰিলে । চিচি টিভি ফুটেজো পৰীক্ষা কৰিলে । অৱশেষত ওলাল জোলোঙাৰ মেকুৰী । আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাৰ ঘটনাক সম্পূৰ্ণ নস্যাৎ কৰিছে । আৰক্ষীৰ মতে কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰা নাছিল । সেয়া ফটকাৰ শব্দহে আছিল । ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অতুল কুমাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰে ।

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কয়, "আজি যিটো গুলীচালনাৰ ঘটনা পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ ওচৰত হৈছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল তাৰ কিছুমান তথ্য পাইছোঁ । আমি অনুসন্ধান কৰি পাইছোঁ যে কেইটামান ডেকা ল'ৰাই দুটা ফটলা‌ (স্কাই শ্বট) ফুটাইছিল । সিহঁতৰ ঘৰ পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা ১৫০ মিটাৰ দূৰত । সময় আছিল তেতিয়া নিশা ১২.০৪ আৰু ১২:০৫ । তেওঁলোকে জন্মদিন উদযাপন কৰি ফটকা ফুটাইছিল আৰু তাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল । ফটকাৰ শব্দকে গুলীচালনাৰ শব্দ বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ভাবিলে । যেতিয়া আমি পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ চিচি টিভি পৰীক্ষা কৰোঁ তাত স্কাই শ্বট ফুটোৱা শব্দ আৰু ফ্লেছৰ শব্দৰ মিল আছে ।"

ইফালে পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীকো সোধাপোছা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ দোভাগ নিশা কোনে গুলী চলালে ?

TAGGED:

আলফা স্বাধীন
চাবুৱা আৰক্ষী
ইটিভি ভাৰত অসম
ডিব্ৰুগড়
পৰেশ বৰুৱা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.