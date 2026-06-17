ETV Bharat / state

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয় স্বাস্থ্য় মন্ত্ৰীয়ে বুজালে

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ শব্দ দুটা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রীগৰাকী কেইবাবাৰো থমকি ৰ'বলগা হয় । পিছলৈ 'জে ই' বুলি কৈয়েই সামৰিলে । দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ ।

Ashok Singhal
জিএমচিএইচত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ নিয়ন্ত্রণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো ব্যৱস্থা নাই । এই কথা একপ্ৰকাৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্রী অশোক সিংহলে । যাৰ বাবে মন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

বুধবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰত্যেক বছৰ ছিজ'নত হয় । তাৰ ওপৰত চৰকাৰ বা মানুহৰ কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বীজাণুটো গাহৰিৰ ভিতৰত থাকে । সেইদৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ দ্বাৰাও বীজাণুটো আহে । মহে তেনেকুৱা সংক্ৰমিত গাহৰি বা চৰাইক কামুৰি মানুহক কামুৰিলে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বীজাণুটো মানুহৰ দেহাত আহি যায় । সেইটো লগে লগে ধৰা নপৰে । এডভান্স ষ্টেজত আহিলেহে ধৰা পৰে ।"

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বাস্থ্য মন্ত্রী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আমি জানো যে কোনকেইটা অঞ্চলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপটো বেছি থাকে । সেইবোৰত আমি ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰোঁ । আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া সকলো কৰি আছোঁ । গুৱাহাটীত জাপানীজ এনেকেফেলাইটিছৰ ৰোগী নোলায় । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ৰোগী ওলায় হাবি-জংঘলত; য'ত মানুহ, গাহৰি, চৰাই সকলো একেলগতে থাকে । মহো তাতে থাকে । তাতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ৰোগী ওলায় ।"

Ashok Singhal
জিএমচিএইচৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন অশোক সিংহলৰ (ETV Bharat Assam)

চন্দ্ৰপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে ওলাইছে মানে তাতো হাবি-জংঘলৰ দৰে অৱস্থা আছে । গতিকে তাত মানুহে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কোনো উপায় নাই । মহটো মাৰি আমি শেষ কৰি দিব নোৱাৰো । গতিকে মানুহে নিজে এইখিনি সময়ত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব । প্ৰত্যেক বছৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত টেকনিকেলী কোনো নিয়ন্ত্রণ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ । ভেকচিনেশ্ব'নৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো পদ্ধতি আৰু প্ৰক্ৰিয়া নাই ।"

Ashok Singhal
জিএমচিএইচত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ উচ্চাৰণটো কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রীগৰাকীয়ে কেইবাবাৰো থমকি ৰ'বলগা হয় । যাৰ বাবে পাছত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে 'জে ই' বুলি কৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

Ashok Singhal
জিএমচিএইচত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । লগতে বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বুজ লয় আৰু ৰোগীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান, ৰোগীৰ সেৱা আৰু চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।

Ashok Singhal
জিএমচিএইচত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

লগতে ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচৰ্যাকাৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে চিকিৎসা সেৱাৰ বুজ লয় । চিকিৎসক তথা প্ৰশাসকসকলৰ সৈতে ৰোগীৰ সেৱা বৃদ্ধি, আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা আৰু সেৱাৰ মান উন্নত কৰাৰ কৌশলসমূহৰ বিষয়ে মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে লৈছে সংহাৰী ৰূপ: এজন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এজন

TAGGED:

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
স্বাস্থ্য মন্ত্রী অশোক সিংহল
গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
ইটিভি ভাৰত অসম
JAPANESE ENCEPHALITIS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.