জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয় স্বাস্থ্য় মন্ত্ৰীয়ে বুজালে

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয় স্বাস্থ্য় মন্ত্ৰীয়ে বুজালে
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ শব্দ দুটা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রীগৰাকী কেইবাবাৰো থমকি ৰ'বলগা হয় । পিছলৈ 'জে ই' বুলি কৈয়েই সামৰিলে । দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ ।
Published : June 17, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ নিয়ন্ত্রণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো ব্যৱস্থা নাই । এই কথা একপ্ৰকাৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্রী অশোক সিংহলে । যাৰ বাবে মন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
বুধবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰত্যেক বছৰ ছিজ'নত হয় । তাৰ ওপৰত চৰকাৰ বা মানুহৰ কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বীজাণুটো গাহৰিৰ ভিতৰত থাকে । সেইদৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ দ্বাৰাও বীজাণুটো আহে । মহে তেনেকুৱা সংক্ৰমিত গাহৰি বা চৰাইক কামুৰি মানুহক কামুৰিলে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বীজাণুটো মানুহৰ দেহাত আহি যায় । সেইটো লগে লগে ধৰা নপৰে । এডভান্স ষ্টেজত আহিলেহে ধৰা পৰে ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আমি জানো যে কোনকেইটা অঞ্চলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপটো বেছি থাকে । সেইবোৰত আমি ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰোঁ । আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া সকলো কৰি আছোঁ । গুৱাহাটীত জাপানীজ এনেকেফেলাইটিছৰ ৰোগী নোলায় । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ৰোগী ওলায় হাবি-জংঘলত; য'ত মানুহ, গাহৰি, চৰাই সকলো একেলগতে থাকে । মহো তাতে থাকে । তাতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ৰোগী ওলায় ।"
চন্দ্ৰপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে ওলাইছে মানে তাতো হাবি-জংঘলৰ দৰে অৱস্থা আছে । গতিকে তাত মানুহে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কোনো উপায় নাই । মহটো মাৰি আমি শেষ কৰি দিব নোৱাৰো । গতিকে মানুহে নিজে এইখিনি সময়ত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব । প্ৰত্যেক বছৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত টেকনিকেলী কোনো নিয়ন্ত্রণ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ । ভেকচিনেশ্ব'নৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো পদ্ধতি আৰু প্ৰক্ৰিয়া নাই ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ উচ্চাৰণটো কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রীগৰাকীয়ে কেইবাবাৰো থমকি ৰ'বলগা হয় । যাৰ বাবে পাছত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে 'জে ই' বুলি কৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । লগতে বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বুজ লয় আৰু ৰোগীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান, ৰোগীৰ সেৱা আৰু চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
লগতে ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচৰ্যাকাৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে চিকিৎসা সেৱাৰ বুজ লয় । চিকিৎসক তথা প্ৰশাসকসকলৰ সৈতে ৰোগীৰ সেৱা বৃদ্ধি, আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা আৰু সেৱাৰ মান উন্নত কৰাৰ কৌশলসমূহৰ বিষয়ে মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰে ।